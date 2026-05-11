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윤호중 행정안전부 장관이 지난 3월 서울 용산구 백범김구기념관에서 '지역경제발전과 사회연대금융의 역할'을 주제로 열린 사회연대금융 국제심포지엄에서 개회사를 하고 있다.행정안전부
이재명 정부는 윤석열 정부가 축소·폐지한 사회적경제 정책을 복원하고, 더 나아가 사회연대경제를 '기본사회' 실현의 중요한 정책 파트너로 설정하며 사회연대경제의 성장 촉진을 국정과제로 설정했다. 행정안전부가 이를 총괄하는 부처로 지정되어 사회연대경제 종합정책을 수립하고 있다.
그러나 이러한 사회연대경제 정책을 추진함에 있어 정권의 선호에 맞춰 무늬만 바꾼 임시변통의 정책을 부처별로 발표하고, 정권 후반기에 흐지부지되는 과거의 실패를 되풀이하지 않아야 한다. 이명박 정부와 박근혜 정부 동안 형성된 사회연대경제정책의 틀도 근본적으로 혁신할 때가 되었다.
구체적으로, 현재 사회적기업인증 제도는 정부로부터 각종 지원을 받은 후에 인증을 반납하고 이윤추구형 기업이 되는 '퇴행적 변화'에 대해 속수무책이다. 55세 이상 고령자를 고용한 사회적기업과 중증 발달장애인을 고용한 사회적기업에 대한 지원 규모와 방식이 같은 '규격화의 오류'도 지속되고 있다. 협동조합은 작년 말 기준으로 2만 5천 개 이상이 설립되었음에도 절반에 가까운 협동조합이 휴업 상태에 있다.
더욱이 일반협동조합을 영리법인으로 규정한 협동조합기본법의 문제점으로 인해 조합원 공통의 사회 문제 해결과 사회적 가치를 추구하는 협동조합의 향기가 퇴색되고 있다. 이처럼 사회연대경제는 기업 간 협력과 연대라는 장점을 가지고 있음에도 아직 낮은 수준에 머무르고 있고, 정부 및 지자체의 지원을 받는 사회적경제지원센터들은 행정 업무의 대행 기능에 그치고 있다.
이재명 정부의 사회연대경제 정책은 이제 '취약계층 일자리 창출 목표'라는 좁은 틀에서 벗어나서 시민체감형·시민참여형 협력과 연대형 사회연대경제로 혁신하는 데 이바지할 필요가 있다. 이를 위해서 사회적기업육성법과 협동조합기본법을 전면 개정해서 상호성과 공익성을 담보하는 제도를 마련해야 한다. 시민들의 참여와 사회연대경제기업 간 협력과 연대를 촉진하는 각종 세제 및 금융지원제도를 도입하고, 주거·건강·돌봄·일자리·교육 등 핵심 정부정책의 중요한 파트너로서 사회연대경제를 설정하여 추진할 필요가 있다.
가치기반금융협동조합으로 새로운 사회연대경제 시대 열자
시민들의 참여와 사회연대경제기업 간 협력과 연대를 촉진하는 금융지원제도의 마련에 있어서 가장 중요한 것은 '가치기반금융협동조합'을 도입하는 것이다. 가치기반금융협동조합은 사회적·환경적 프로젝트의 집행자로서, 사회적 가치 실현을 위해 자금의 수요자와 자금의 공급자가 동등한 조합원으로 참여해서 공동소유하고 운영하는 협동조합이다. 사회적 예금자 조합원들은 자신이 원하는 프로젝트에 자신이 예금한 돈이 투자되도록 지정하고, 관심을 갖고 성공을 응원하며 그 성과를 투명하게 공개하는 혁신적 금융협동조합이다.
가치기반금융협동조합은 자금의 수요자와 공급자 간의 연대적 관계와 자금 수요자 간 연대적 관계를 형성하는 데 매우 효과적이고, 금융과 실물 부문의 선순환 구조를 구축하기에도 매우 유리하다. 자금의 수요자인 사회연대경제기업의 사업 수혜자 혹은 서비스 구매자들이 예금 및 펀드 가입 등 그 사업의 윤리적 투자자로서 참여하기 때문이다. 이 금융협동조합으로부터 지원받아 회생하고 성장한 사회연대경제기업 및 종사자들이 감사와 연대의 표시로 월급통장, 법인통장 및 예금의 거래를 가치기반금융협동조합으로 이전하여 연대의 서클이 확산될 수 있다. 이는 예금 등 수신기능이 없는 일방향 지원금융인 정책금융이나 임팩트금융에서는 찾아보기 어려운 효과다.