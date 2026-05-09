서준석

▲ 윤재은 민주당 계룡시 충남도의원 후보 선거사무소 개소 인사말 더불어민주당 윤재은 충남도의원 후보가 9일 오후 계룡시 엄사리 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다. 윤 후보는 이날 인사말에서 “계룡시의 발전은 시정과 도정이 따로 움직여서는 이뤄질 수 없다”며 “계룡시와 충남도를 연결하는 가교 역할을 제대로 해내겠다”고 밝혔다. ⓒ 서준석

윤재은 더불어민주당 충남도의원 후보가 9일 계룡시 엄사리 선거사무소 개소식에서 인사말을 하고 있다. 윤 후보는 이날 “계룡시와 충남도를 잇는 가교 역할을 하겠다”며 시정과 도정의 협력을 통한 지역 발전 구상을 강조했다.더불어민주당 윤재은 충남도의원 후보가 9일 오후 4시 30분 계룡시 엄사리 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.윤 후보는 이날 인사말에서 "계룡시의 발전은 시정과 도정이 따로 움직여서는 이뤄질 수 없다"며 "계룡시와 충남도를 연결하는 가교 역할을 제대로 해내겠다"고 밝혔다.윤 후보는 지난 2022년 첫 충남도의원 선거에 도전했던 당시를 언급하며 "결과는 아쉬웠지만 그 시간은 저를 더욱 단단하게 만들었다"고 말했다. 이어 "오히려 계룡의 현실을 더 냉정하게 바라보는 눈을 갖게 됐다"며 "작은 도시라는 이유로 예산과 정책의 우선순위에서 밀리는 현실과 장기간 멈춰 선 현안, 지역경제의 어려움을 가까이에서 확인했다"고 했다.그러면서 "도의원의 역할은 결국 시민의 삶을 실제로 바꾸고, 계룡의 가능성을 현실로 연결하는 힘이라고 생각하게 됐다"며 재도전의 의미를 설명했다.윤 후보는 특히 시정과 도정의 협력을 거듭 강조했다. 그는 "시장이 방향을 만들고 도의원이 예산과 정책으로 뒷받침할 때 비로소 계룡이 더 크게 도약할 수 있다"며 "충남도와 계룡시를 잇는 역할을 충실히 해내겠다"고 말했다.이번 선거에 대해서는 "단순한 경쟁이 아니라 계룡시의 미래를 선택하는 선거"라고 규정했다. 이어 "누가 더 시민 곁에서 일할 사람인지, 누가 더 실질적인 변화를 만들어낼 사람인지 시민들이 판단할 것"이라며 지지를 호소했다.윤 후보는 또 "갈등보다는 협력, 정쟁보다는 민생을 앞에 두겠다"며 "시민과 함께 호흡하고 고민하며 끝까지 책임지는 도의원이 되겠다"고 강조했다.황명선 더불어민주당 최고위원도 이날 축사에 나서 "이재명 정부의 성공과 계룡시 발전을 위해서는 도지사와 시장, 시·도의원, 국회의원으로 이어지는 민주당 원팀이 필요하다"며 "힘을 모아야 계룡시 발전을 속도감 있게 추진할 수 있다"고 말했다.