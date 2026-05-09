박정훈

김병욱 성남시장 후보가 9일 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 세 확장에 나섰다.김병욱 성남시장 후보가 9일 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 세 확장에 나섰다. 행사장에는 시민과 지지자들이 몰리며 개소식 시작 전부터 긴 줄이 이어졌고, 내부는 물론 행사장 주변까지 인파로 북적였다.김 후보는 이날 개소식을 '성남호 탑승식'으로 이름 붙이며 "멈춰버린 성남의 성장 엔진을 다시 돌리겠다"고 강조했다.그는 "이렇게 많은 시민들이 찾아주신 것은 성남을 다시 바꿔야 한다는 시민들의 열망이 모인 결과"라며 "반드시 성남의 자부심을 되찾겠다"고 말했다.이날 행사에는 더불어민주당 주요 인사들도 대거 참석했다. 김진표 전 국회의장과 추미애 경기도지사 후보를 비롯해 이언주 최고위원, 한정애 정책위의장, 김승원 경기도당위원장 등이 자리해 힘을 실었다.성남 지역 국회의원인 김태년·이수진 의원 외에도 조정식, 송기헌, 박정, 백혜련, 최민희, 김용민, 민병덕, 홍기원, 안태준 의원 등 현역 의원들도 참석했다.야구계 원로인 김응용 전 감독도 행사장을 찾아 눈길을 끌었다. 김 후보는 연설 과정에서 "멈춰버린 성남의 점수판을 뒤집을 결정적 홈런이 필요하다"고 말하며 김 전 감독을 언급하기도 했다.김 후보는 연설에서 "이재명 대통령을 배출했던 성남의 자부심이 지난 몇 년 사이 크게 흔들렸다"며 "성남을 다시 대한민국 경제 중심 도시로 만들겠다"고 말했다.이어 "성장의 성과가 일부에만 머무는 것이 아니라 시민 모두의 삶으로 이어지는 도시를 만들겠다"며 성장과 복지를 함께 강조했다.특히 차기 지방정부와 중앙정부의 정치 지형이 맞물린다는 점도 부각했다. 김 후보는 "이재명 정부라는 한쪽 날개와 집권 여당이라는 다른 한쪽 날개에 강력한 추진력을 더하겠다"며 "중앙정부 지원을 이끌어내 성남 발전 속도를 높이겠다"고 밝혔다.그러면서 "성남 성공시대를 다시 열겠다"며 "대한민국 경제 수도 성남을 반드시 만들겠다"고 말했다.