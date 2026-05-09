김태흠 후보캠프

9일 열린 선거사무소 개소식서 김태흠 충남도지사 후보가 인사말을 하고 있다.김태흠 국민의힘 충남도지사 후보가 9일 천안에서 선거사무소 '더쎈 충남 캠프' 개소식을 열었다.개소식에는 장동혁 국민의힘 당 대표를 비롯해 성일종·나경원 국회의원, 강승규 충남도당위원장, 심대평 후원회장 등 당 지도부와 박찬우 천안시장 후보 등 충남 도내 15개 시·군 기초단체장 후보, 지지자 등 3000여 명이 참석했다.축사에 나선 심대평 후원회장은 "충남은 대한민국의 중심이며, 김태흠 후보가 충청인의 기개로 대한민국을 바꾸는 데 앞장설 것"이라며 "김 후보가 우리 아들딸들의 눈물을 닦아줄 확실한 미래를 책임질 것으로 확신한다"고 지지를 호소했다.이어 장동혁 대표는 "충절과 품격을 지켜온 충청인은 범죄 집단인 민주당 후보를 받아들일 수 없다"고 날을 세우며, "힘세고 능력 있는 김 후보를 도지사로 만들어 충청에서 기적을 일으키고 대한민국의 미래를 바꾸는 역사를 함께 써 내려가자"고 강조했다.김태흠 후보는 지난 4년간의 도정 성과를 수치로 증명하며 재선 당위성을 피력했다.김 후보는 "취임 당시 8조 원대였던 국비를 12조 원대로 끌어올렸고, 기업 투자유치는 14조 원에서 49조 원으로 3배 이상 확대했다"고 밝혔다.이어 "말보다 결과로 증명해 온 일꾼으로서 매니페스토 공약 이행평가 4년 연속 최고 등급(SA)을 받았다"며 행정 전문성을 부각했다.김 후보는 민선 9기 비전으로 '위대한 충남'을 제시하며 15개 시장·군수 및 지방의원 후보들과 원팀이 되어 충남을 지키는 울타리가 될 것과 진영의 틀을 깨고 오직 도민과 충청의 미래만 보고 전진할 것 등을 제시했다.