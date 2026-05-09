신영근

무소속 이두원 홍성군수 예비후보.6.3지방선거 충남 홍성군수에 도전하는 무소속 이두원 후보의 개소식이 9일 열렸다. 지지자와 시민 등 100여 명이 방문해 승리를 기원했다.8전 8패 보수 텃밭이라고 불리는 홍성에서 무소속으로 출마하는 것 자체가 어려운 일이지만, 이 후보는 자신감을 드러냈다.이날 이 후보는 "쉽지 않은 (선거) 상황에도 개소식에 와준 유권자들께 감사하다"면서 "홍성군 예산은 1조 원 규모이지만 의미 있고 규모 있는 사업을 하지 못 했다"고 말했다.이어 "군수에 당선되면 예산 규모 전면 재편성과 공무원 조직을 재편성하겠다"며 "탄탄한 인맥으로 중앙정부 예산을 확보하고 군민과 적극 소통하겠다"는 포부를 밝혔다.그러면서 "인기 정당 찾아서 투표할 것이 아니라, 이두원에게 혁명적인 홍성 발전을 시킬 수 있는 기회를 달라"면서 "전국 최고의 기초 지방정부를 만들어 내겠다"는 각오를 다졌다.이날, 이 후보는 구체적으로 ▲통합시청사 내포 유치 ▲축산 악취 제로화 ▲군민 참여형 신재생 에너지 전기 발전소 설치, 이익금 군민 배분 ▲홍성사랑농산물 유통공사 설치 ▲홍주읍성 내 한옥마을 조성 등을 공약했다.또한, ▲홍성전통시장 전면재배치 ▲홍성산업엑스포 개최 ▲광천식품산업전문단지 조성 ▲천수만 국가정원 조성 ▲내포첨단산업단지 전면 재구성 등을 약속했다.앞서 지난 6일 더불어민주당 더민주희망연대 충남협의회와 지역 당원 등 범여권 진영은 기자회견을 열고 국민의힘 30년 집권 종식을 위해 범여권 후보단일화를 제안했다. 사실상 민주당 손세희 후보와 무소속 이두원 후보의 단일화를 촉구한 것이다.