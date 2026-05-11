권우성

2024년 12월 3일 윤석열 대통령이 기습적으로 비상계엄을 선포한 가운데, 계엄군이 점령을 시도한 국회 앞에서 시민들이 집결해 계엄해제를 요구하고 있다.12·3 내란을 위한 비상계엄은 선포 몇 시간 만에 국회에서 해제가 결의되었다. 하지만 이 과정까지 가기에 변수는 정말 많았다. 만약 더불어민주당이 당시 국회 다수당이 아니었다면 어땠을까. 당시 국민의힘 원내대표인 추경호 대구시장 후보는 텔레그램 단체 메시지를 통해 자당 의원들을 계엄 해제 표결 장소인 국회 본회의장이 아니라 당사에 모이라고 공지했다. 그러면서 정작 국회에 있던 본인은 표결에 참여조차 하지 않았다. 이 때문에 계엄해제 표결에 국민의힘 의원들은 고작 18명만 참석할 수 있었고 추 후보는 현재 내란중요임무종사 혐의로 재판받고 있다.추 후보뿐만 아니라 당시 국민의힘 여러 의원이 본회의장 진입에 소극적인 태도를 보였고 나경원 의원은 후에 '국회를 둘러싼 시민들 때문에 진입할 수 없었다'는 사실 관계에서 벗어난 발언을 하기도 했다. 그런데 당시 여당인 이런 국민의힘이 국회 다수당이었다면 어땠을까. 그들이 계엄 해제에 적극적이었을 것이라 믿을 수 있나?다행히 당시는 더불어민주당이 다수당이었고 이들은 계엄 해제안을 의결하기 위해 신속하게 움직였다. 그러니 마음을 놓아도 되는 것이었을까? 그렇지만도 않다. 당시 민주당 의원들이 순탄하게 국회에 들어간 게 아니기 때문이다. 경찰은 의회를 막았고 의원들은 담을 넘어 겨우 국회에 들어갔다. 군은 국회에 헬기를 타고 내려왔으며 윤석열은 이들에게 본회의장에 진입해 의원들을 끌어내라고 지시하기도 했다.심지어 이미 국회가 계엄 해제를 결의한 이후에도 2차 계엄을 위해 군을 움직인 시도가 확인되었다. 아니, 아예 대통령조차 계엄을 두 번 세 번 선포하면 될 일이라고 말한 게 드러나지 않았나. 즉 하마터면 큰일 날 뻔한 게 아니라 여러 우연과 노력이 겹쳐서 간발의 차이로 겨우겨우 큰 사고를 막아낸 것이다.12·3 내란은 한순간의 해프닝이 아니었다. 윤석열과 내란 동조 세력이 오랜 시간 기획하고 준비한 주권 침탈 행위였다. 그리고 그 기획과 준비가 실제로 실행될 수 있음을 보여준 사례였다. 상식을 벗어나 막무가내로 권력을 휘두르는 최고 권력자 앞에선 우리 사회가 안전할 수 없음을 보여주었다.지금의 체제는 우리가 생각한 것보다 대통령 개인의 양심과 책임에 많은 걸 기대고 있었다. '적어도 멀쩡한 사람이라면 이런 긴급 권한을 자기 사익을 위해 쉽게 사용하진 않겠지'라는 전제가 체제에 깔려있었던 셈이다. 하지만 그 권력자가 우리의 상식을 아득히 넘어선 사람이라면 어떨까. 그런 사람이 대통령직에 오르는 걸 우리 사회가 막을 능력이 없다면 어떨까. 그렇다면 답은 대통령을 제어할 수 있는 헌정 시스템을 다시 고치는 것밖에 없다.