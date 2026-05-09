박정훈

국민의힘 방세환 광주시장 후보(현 광주시장)가 어르신 세대를 위한 5대 체감형 공약을 공개했다.국민의힘 방세환 광주시장 후보(현 광주시장)가 어르신 세대를 위한 5대 체감형 공약을 공개했다. 이동·건강·여가·배움·복지 등 고령층의 일상과 가장 가까운 영역에 집중한 생활 밀착형 정책으로, '365프로젝트' 첫 주 발표에 이어 두 번째 약속으로 내놓은 시니어 어젠다다.방 후보는 먼저 '70세 이상 대중교통비 지원' 체계를 구축하겠다고 밝혔다. 어르신들이 병원 진료나 여가 활동을 위해 외출하는 데 드는 부담을 덜어, 집에 머무는 시간이 길어지면서 발생하는 사회적 고립을 줄이겠다는 취지다. 이어 건강 분야에서는 대상포진을 시(市) 차원에서 무료 접종하는 방안을 제시했다. 비용 부담으로 접종을 미뤄온 어르신들의 건강 수명 자체를 끌어올리는 예방 중심 정책이다.여가와 배움의 영역에서는 보다 구체적인 인프라 확충 계획이 담겼다. 방 후보는 파크골프장과 스크린파크골프장을 권역별로 확충해 광주시를 시니어 스포츠 거점 도시로 만들겠다고 공약했다. 또한 평생교육과 치매 예방을 결합한 '치매안심 시니어대학'을 신설해, 어르신들이 정서적 안정과 사회적 소통을 동시에 누릴 수 있는 배움 공간을 마련한다는 계획이다.마지막으로 어르신과 보훈 가족을 위한 종합 노인복지관 및 보훈회관 건립도 추진한다. 한 공간에서 돌봄·문화·여가·상담을 원스톱으로 제공하고, 국가와 지역사회를 위해 헌신해온 분들에게 품격 있는 예우를 다하겠다는 구상이다. 5대 공약 모두 현직 시장으로서 이미 추진 동력을 확보한 사업이라는 점이 캠프가 강조하는 차별점이다.방세환 후보는 "이번 5대 약속은 어르신들이 가장 필요로 하는 목소리를 그대로 담아낸 실효성 있는 정책"이라며 "현직 시장으로서의 행정 동력을 집중해, 어르신들이 광주에서 사는 것 자체를 자부심으로 느끼실 수 있도록 끝까지 책임지겠다"고 강조했다.