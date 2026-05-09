박수현선거캠프

박수현(사진 왼쪽) 충남도지사 후보와 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 김영빈 후보가 기념촬영을 하고 있다.박수현 더불어민주당 충남도지사 후보가 8일, 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거에 전략 공천된 김영빈 변호사와 손을 맞잡고 '필승'을 다짐했다.박 후보는 이날 선거캠프를 방문한 김 변호사를 환영하며 "김 변호사야말로 자신의 고향이자 정치적 기반인 공주·부여·청양의 미래를 이끌 '실력 있는 세대교체'의 적임자"라고 평가했다..민주당 중앙당의 '제4호 영입인재'로 발탁된 김영빈 변호사는 이날 영입식을 마친 뒤 곧바로 박 후보를 찾았다. 검찰청 근무 등 화려한 법조 경력을 가진 김 변호사는 "많은 분을 만나 열심히 배우며 뛰어다니겠다"며 신인 정치인으로서의 강한 의지를 피력했다."무엇을 할 수 있다는 확신과 신념이 가장 중요하다"고 조언한 박 후보는 "아산을 전은수 후보, 공주·부여·청양 김영빈 후보와 함께 손을 잡고 가는 캠프가 되어야 충남 전체 선거의 역동성이 커진다"며 공약 연대를 제안했다.김영빈 변호사는 충남 공주 출신으로 지역에서 초·중·고교를 졸업했다. 고려대 법대 재학 중 사법시험에 합격했으며, 검찰청과 법무부 장관 정책보좌관실을 거쳤다.박 후보는 자신의 SNS를 통해서도 "보수 성향이 강한 지역구에 상당한 충격과 활력을 불어넣을 것"이라고 지지를 보냈다.이어 지역구 유권자들을 향해 "박수현을 충남도지사 후보로 키워주셨듯, 저를 이어 지역을 섬길 김영빈을 키워달라"며 "그가 박수현을 뛰어넘는 진실·성실·절실의 일꾼이 되도록 도와달라"고 호소했다.