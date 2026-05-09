신문웅

충난도의회 1선거구 여론조사연령대별로는 홍성준 후보가 40대에서 51.4%를 얻어 최경환 후보 36.5%를 앞섰다. 그러나 최 후보는 18·20대에서 43.7%, 30대에서 57.2%, 50대에서 50.0%, 60대에서 55.4%, 70대 이상에서 52.2%를 기록하며 40대를 제외한 전 연령층에서 우위를 보였다. 특히 30대와 60대, 70대 이상에서는 두 자릿수 격차를 나타냈다.권역별로도 최경환 후보가 모두 홍성준 후보를 두 자릿수 이상 격차로 앞섰다. 제1권역(태안읍 동문·남문·장산·평천·상옥·인평·도내·어은·산후·삭선리)에서는 홍성준 후보 35.7%, 최경환 후보 48.5%였고, 제2권역(원북면, 이원면)에서는 홍 후보 26.2%, 최 후보 55.5%로 나타났다.정당 지지층별로는 민주당 지지층의 72.8%가 홍성준 후보를, 국민의힘 지지층의 78.1%가 최경환 후보를 지지했다. 양당 지지층 모두 자당 후보를 중심으로 결집했지만, 국민의힘 지지층의 결집도가 다소 높은 것으로 조사됐다.도의원 제2선거구 후보지지도에서는 국민의힘 정광섭 후보가 50.6%로 민주당 강종국 후보 39.4%를 11.2%p 앞섰다. 기타 후보는 2.6%, 무응답은 7.4%였다. 현 도의원인 정 후보가 전 안면읍 이장단 협의회장인 강 후보를 상대로 두 자릿수 격차의 우세를 보였다.연령대별로는 강종국 후보가 40대와 50대에서 우위를 나타냈다. 40대에서는 강 후보 62.4%, 정광섭 후보 28.2%였고, 50대에서는 강 후보 43.3%, 정 후보 37.6%였다. 반면 정 후보는 60대에서 54.7%, 70대 이상에서 58.3%를 얻어 고령층에서 강세를 보였다. 18·20대와 30대는 소표본으로 분석에서 제외됐다.지역별로도 두 권역 모두 정광섭 후보가 강종국 후보를 11%p 안팎의 격차로 따돌렸다. 1권역(안면읍, 고남면)에서는 강종국 후보 40.2%, 정광섭 후보 51.8%였고, 2권역(남면, 근흥면, 소원면, 태안읍 남산·송암·반곡리)에서는 강 후보 39.0%, 정 후보 49.9%로 나타났다.