최주혜

- 김상욱 후보의 의원직 사퇴로 공석이 된 울산 남구갑 국회의원 보궐선거에 관한 여론조사도 실시됐다. 결과는 전태진 민주당 후보 31.0% 김태규 국민의힘 후보 46.7%로 김태규 후보가 큰 격차로 앞서나가는 중. 김태규 후보는 모든 권역, 모든 연령대에서 우세한 것으로 나타났다. 이 지역은 원래 국민의힘의 오랜 텃밭이고, 김상욱 후보도 2024년 총선 당시에는 국민의힘 소속으로 민주당 전은수 후보를 이기고 배지를 달았다.* 5월 4~5일 울산 남구갑 성인 503명 유선(20%)·무선(80%) ARS. 표본오차 ±4.4%p(95% 신뢰수준)- 물론 이번 조사는 울산 전체든, 남구갑이든 유선 전화비율이 20%로 높게 반영됐다는 점을 간과할 수 없다. 최근 몇몇 조사들에서 유선 전화비율이 15~20%정도 섞였을 경우 국민의힘 후보의 지지세가 다른 조사들보다 높게 나오는 일이 나타나고 있는데, 이는 그만큼 유선전화로 보수성향 고령층이 과대표집될 가능성이 있음을 시사한다. 다만 지역을 불문하고 대진표 완성 후 '장동혁'보다는 '국민의힘 후보'가 점점 더 유권자들 눈에 들어오면서 보수층의 결집이 이뤄지고 있다는 점만큼은 분명해 보인다.- 전국적으로 보면 어떨까. 당장 큰 변화는 없다. 어제(7일) 나온 NBS 조사(엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치)를 보면, 이재명 대통령 국정수행 평가는 긍정 67%-부정 23%로 긍정 의견이 여전히 압도적. 다만 월요일(4일) 리얼미터-에너지경제신문 정례조사는 전주 대비 대통령 국정수행 평가가 소폭 하락했는데, 이번에도 전주 대비 2%p 떨어졌다. 정당 지지도는 민주당 46% 국민의힘 18% 조국혁신당 3% 개혁신당 2% 진보당 1% 없음·모름·무응답 29%. 그런데 이번 조사에서 국민의힘은 또 다시 서울 지지도가 15% 아래인 14%였다. 대전도 14%, 부산/울산/경남 18%로 인천/경기(20%)보다 더 낮게 나왔다. 전국에서 유일하게 대구/경북만 33%로 30%대 지지도를 기록했다. 민주당은 35%였다.* 5월 4~6일 전국 성인 1001명 무선전화면접. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준).