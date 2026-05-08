권우성

12.3내란 사태 당시 윤석열 대통령의 불법 비상계엄에 동원되어 부대원들과 함께 국회에 투입되었던 김현태 제707특수임무단장(대령·육사57기)이 2024년 12월 9일 오전 서울 용산구 국방부와 대통령실 건너편인 전쟁기념관앞에서 기자회견을 하고 있다.'윤어게인' 세력이 오는 6.3 지방선거에서 하나의 정치적 결사체로 행동하겠다고 선언했다. 12.3 불법계엄 당시 707특수임무단 병력을 국회 본관으로 진입시켜 내란 중요임무 종사 혐의로 재판을 받고 있는 김현태 전 육군 특수전사령부 707특수임무단장 또한 인천 계양을 국회의원 보궐선거 출마를 선언했다.8일 자유통일당과 자유와혁신, 자유민주당 등 정당을 비롯한 87개 단체는 서울 중구 코리아나호텔에서 '제9회 전국동시지방선거 및 재·보궐선거 승리를 위한 보수연합 공동 기자회견'을 개최했다.해당 기자회견에서 12·3 불법계엄을 지지해 온 극우 유튜버 전한길씨는 기자회견 개최 단체들의 공동 선언문을 낭독했다. 이들 단체는 "오늘 우리는 완전히 새로운 보수정치 결사체의 탄생을 선언한다. 가짜 보수의 잔재를 허물고 강력한 진짜 보수의 거대한 용광로를 건설하겠다"라며 국민의힘을 향해 "좌파의 2중대 노릇을 하고 있다"라고 비난했다.이어 "국가의 뿌리를 흔드는 작금의 현실을 타파하기 위해 윤어게인 정신과 한미동맹을 수호하는 3개 정당과 애국 보수 단체들이 결단했다"라며 '윤어게인 정신', '부정선거 척결', '한미동맹 강화'라는 대원칙 아래 하나의 정치적 결사체로 뭉쳤다고 밝혔다.이들은 "비상계엄은 좌파의 입법 폭주와 체제 전복 시도에 맞선 정당한 헌법적 방어 조치였다. 국가 기능을 마비시킨 진짜 내란 세력은 더불어민주당이며 정치적 유불리에 따라 절윤을 선언한 국민의힘은 배신자"라면서 "이번 6.3 지방선거는 가짜들의 모략에 가려졌던 진짜 보수가 다시 부활하는 거대한 신호탄이 될 것"이라며 윤석열의 계엄 선포를 옹호하고 국민의힘을 향한 비판 노선을 분명히 했다.