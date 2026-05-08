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"어휴, 나는 파란색만 보면 이가 갈려. 왜 이러는 거야?"

정원오 민주당 서울시장 후보는 8일 오후 서울 강남구 개포우성7차아파트를 찾아 현장을 둘러봤다. 조합장들 제안을 듣고 설명 중인 정 후보 모습.정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 '강남 표심 공략'을 위해 강남구 일원동·개포동 일대를 찾은 가운데, 길을 지나던 한 60대 추정 여성이 얼굴을 찌푸리며 현장 참석자들 들으라는 듯 고함을 치듯 외쳤다.민주당을 뜻하는 파란색 점퍼를 입은 정 후보와 개포우성아파트 관련 재건축 조합장들 54명, 강남구청장 후보 포함 지역 민주당 기초위원 등 20여 명이 대청역 인근 길가를 지나던 중이었다.'파란 물결'을 헤치고 길 가운데로 지나가던 이 여성은 큰 소리로 "파란색(민주당)만 보면 이가 갈린다"라고 소리쳤다. 이에 민주당 지지자로 보이는 또 다른 여성은 "나는 빨간색(국민의힘)만 보면 이가 갈린다"라고 다시금 맞받아치기도 했다.서울 송파구는 직전 대선 때 이재명 당시 민주당 후보보다 김문수 국민의힘 후보를 더 많이 지지했고(김문수 46.59%-이재명 42.11%), 직전 서울시장 선거 때도 오세훈 후보의 손을 들어줬다.정 후보는 지난 4월 17일 송파 가락 농수산물시장, 5월 5일 송파 잠실야구장, 5월 7일 송파 거여새마을지구 재개발 현장, 5월 8일 송파동·일원동·개포동 일대 방문 등 '송파 공략'에 공을 들이고 있다.