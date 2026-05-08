오인환 후보와 이창원 후보 간 '학력 기재 논란'을 둘러싼 공방이 격화되고 있다. 이창원 후보는 앞서 "오 후보가 SNS 및 홍보물 등에 '충남대학교 평화안보대학원 석사 수료'로 표기한 것은 유권자에게 혼동을 줄 수 있는 허위 또는 과장 학력에 해당한다", "충남대학교 평화안보대학원 내 '평화안보학과'라는 명칭 자체가 존재하지 않는다"는 등의 주장을 편 바 있다(관련 기사 : 이창원 "허위 학력 기재" - 오인환 "명확한 사실"... 논산시장 선거 공방). 이에 더불어민주당 오인환 후보 측은 8일 보도자료를 통해 "학력 의혹은 대학 학제 개편 과정을 제대로 이해하지 못한 데서 비롯된 허위 사실"이라며 강하게 반발했다. 오 후보 측은 "충남대학교 평화안보대학원 측에 직접 확인한 결과, 2002년 개원 당시부터 2011년 학제 개편 이전까지는 '평화안보학과' 명칭이 공식적으로 사용됐다"고 주장했다. 이어 "2011년 이후 군사학과·국제학과 등으로 세분화됐지만, 이전 입학생들의 공식 수료증명서에는 현재도 '평화안보학과'로 표기돼 발급된다"며 "오 후보가 사용한 학력 표기는 대학 공식 증빙서류에 근거한 정당한 표현"이라고 강조했다. 특히 '평화안보대학원 석사 수료' 표기를 허위 학력이라고 주장한 경쟁 후보 측 공세에 대해서는 "대학원 학칙상 모든 수료 요건을 충족해 학적부상 '수료' 상태임이 명확하다"며 "기초적 사실 확인조차 하지 않은 악의적 정치 공세"라고 반박했다. 오 후보는 보도자료에서 "대학 측에 확인만 하면 1분이면 끝날 사안을 '파문', '고발'로 부풀리는 구태 정치가 개탄스럽다"며 "소모적 비방전을 멈추고 논산 발전을 위한 정책 경쟁으로 돌아가자"고 밝혔다. 또 "허위 사실 유포와 명예훼손 행위에 대해서는 엄중한 법적 책임을 묻겠다"며 강경 대응 방침도 시사했다. 하지만 개혁신당 이창원 후보 측은 "그건 오인환 후보 본인의 주장일 뿐"이라며 물러서지 않았다. 이창원 후보는 <충청24시뉴스>와의 통화에서 "SNS상에 올라온 자료를 보고 문제를 제기한 것이고, 이미 논산경찰서에 고발인 조사까지 마쳤다"며 "수사기관이 학제 개편 여부와 학력 기재의 적법성을 판단하게 될 것"이라고 말했다. 이어 "경찰 조사 과정에서 오 후보 측이 관련 자료를 제출하고 소명하면 되는 문제"라며 "공직선거법 위반 여부 역시 수사 결과에 따라 혐의 유무가 결정될 것"이라고 밝혔다. 또한 "수사기관이 객관적으로 판단할 사안"이라고 덧붙였다. 덧붙이는 글 이 기사는 충청24시뉴스에도 실립니다. #논산시장선거 #허위학력논란 #네거티브선거 #공직선거법 #지방선거 구독하기 6.3 지방선거 이전글 중구여유·사회연대경제연합회, 김제선 대전 중구청장 후보와 정책협약 다음글 이응우, 계룡시장 예비후보 등록… 재선 향한 본격 행보 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기