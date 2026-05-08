▲국민의힘 방세환 광주시장 후보가 선거사무소 개소식에서 받은 축하용 쌀 420kg 전량을 지역 복지시설과 소외계층에 기탁했다.방세환 캠프 국민의힘 방세환 광주시장 후보가 선거사무소 개소식에서 받은 축하용 쌀 420kg 전량을 지역 복지시설과 소외계층에 기탁했다. 방 후보 측은 8일 "지난달 30일 개소식에서 시민들이 보내준 쌀 화환을 광주시 관내 복지시설과 어려운 이웃에게 전달하기로 했다"고 밝혔다. 앞서 방 후보는 경안동 선거사무소 개소식에서 일반 화환 대신 '쌀 화환'을 받았다. 당시 행사에는 시민과 지지자들의 참여가 이어지며 총 420kg의 쌀이 모였다. 방 후보는 이날 "개소식에 귀한 걸음 해주신 분들의 소중한 마음을 우리 곁의 어려운 이웃에게 그대로 돌려드리는 것이 도리라고 생각한다"며 "받은 마음은 받은 자리에 머무는 것이 아니라, 더 필요한 곳으로 흘러가야 한다"고 말했다. 캠프 측은 행사 당일부터 "이 쌀은 시민의 축하 마음이 담긴 것인 만큼, 다시 시민의 곁으로 돌아가야 한다"는 후보의 뜻에 따라 실질적인 기탁 방안을 검토해 왔다고 설명했다. 단순 행사성 소비로 끝내기보다 시민들의 축하 의미를 지역사회와 나누자는 취지라는 것이다. 이날 기탁된 쌀은 광주시 관련 부서를 통해 지역 복지시설과 취약계층에 전달될 예정이다. ▲국민의힘 방세환 광주시장 후보가 선거사무소 개소식에서 받은 축하용 쌀 420kg 전량을 지역 복지시설과 소외계층에 기탁했다. 사진은 개소식 현장 모습박정훈 #광주시 #방세환 구독하기 6.3 지방선거 이전글 최현덕 "공공의료원 조기 착공"... 어버이날 맞아 어르신 공약 발표 다음글 중구여유·사회연대경제연합회, 김제선 대전 중구청장 후보와 정책협약 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 박정훈 (friday76) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차1262 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 최현덕 "공공의료원 조기 착공"... 어버이날 맞아 어르신 공약 발표 중구여유·사회연대경제연합회, 김제선 대전 중구청장 후보와 정책협약 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크