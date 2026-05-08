연합뉴스

무소속 한동훈 부산 북갑 국회의원 보궐선거 예비후보가 4일 오후 부산 구포동 북구선거관리위원회에 예비후보 등록을 위해 이동하고 있다.대한민국 보수에도 여러 계보가 존재한다. 이승만의 건국을 정통성의 뿌리로 삼는 보수가 있고, 박정희의 산업화와 경제개발을 보수의 성취로 내세우는 보수가 있다. 또 김영삼의 민주화를 보수의 확장된 유산으로 포섭하는 흐름도 있다.이명박과 박근혜 역시 개인의 배경이나 정권의 성격으로 볼 때 큰 틀에서는 '박정희 계보'의 연장선에 놓인 정치다. 역대 보수 정권이나 대통령들이 다양한 공과가 있지만, 보수의 역사적 자산으로 관리하려는 흐름은 있다.하지만 단 하나, 보수조차 끝내 끌어안지 못하고 폐기한 이름이 있다. 바로 전두환이다. 쿠데타와 5·18 광주 민주화 운동의 학살 책임은 단순한 정치적 과오가 아니다. 그것은 보수 내부에서도 "넘어서는 안 되는 선"으로 남았다. 그래서 보수는 필요할 때마다 전두환과 거리를 둬왔다. 역사적으로 용인될 수 없는 영역이라는 것을 스스로 알고 있기 때문이다.정형근은 바로 그 카테고리의 인물이다. 정형근은 단순한 원로나 보수 정치인이 아니다. 검사 출신인 그는 1980년대 공안통치의 핵심 실무 라인에 있었고, 수많은 공안사건과 고문정치의 그림자와 연결돼온 인물이다. 대표적으로 고 김근태 전 의원, 서경원 전 의원 고문 사건 등에 직접적으로 책임이 있는 인물이다.안기부 공안수사단장까지 지낸 그의 고문 책임과 악행에 대한 기록과 증언은 차고도 넘친다. 그런 그가 훗날 국회의원이 되고, 그 지위를 이용해 법적 책임은 비껴갔을지 몰라도, 역사적 책임까지 사라진 것은 아니다. 공소시효가 지났다고 해서, 혹은 의원직이라는 제도적 지위를 얻었다고 해서, 그가 가담했던 체제의 본질이 달라지지는 않는다.역사는 법정보다 훨씬 긴 기억을 갖는다. 법적 책임의 소멸과 역사적 책임의 소멸은 전혀 다른 문제다. 고문은 단순한 시대의 과오가 아니다. 인류가 보편적으로 금지하기로 합의한 반인권적 범죄다. 민주주의 국가는 그것을 '시대적 맥락'으로 정당화하지 않는다. 독일이 나치를 단순한 과거 정치세력으로 취급하지 않는 이유도 거기에 있다. 아르헨티나가 군부독재의 협력자들을 수십 년이 지난 뒤에도 법정에 세운 이유도 마찬가지다.반인권범죄에는 시효가 없다는 것, 그것이 민주주의 문명이 합의한 원칙이다. 그런데 한동훈은 이런 인물을 자신의 정치적 후견인 자리에 앉혔다.한동훈 측의 해명은 더 문제적이다. 부산 북구갑에서 3선을 했고, 지역 신망이 높고, 윤석열 계엄 이후 자신을 지지했으며, 후원회장일 뿐이라는 논리다. 몰역사적이며 편의적이다. 정치적 필요가 있을 때 역사를 소환하고, 정치적 부담이 될 때 역사를 외면하는 것. 이것이 바로 한국 보수 정치가 반복해온 패턴이다.