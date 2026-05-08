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26.05.08 13:22최종 업데이트 26.05.08 13:22
정책협약식 최민호 후보와 안병구 대표뉴스피치 김나희 전문기자

세종지역 청년단체 연대(아래 '연대')가 최민호 세종시장 예비후보와 정책협약을 체결하고, 청년정책 실행체계 구축에 나섰다.

세종지역 대학 총학생회, 세종대학언론연합회, 청년농 단체, 창업가 및 로컬크리에이터 단체, 문화예술단체, 청년사회적협동조합 등으로 구성된 청년단체 연대는 지난 7일 세종시 청년민간허브 네스트빌딩에서 '세종 청년정책 실행체계 구축을 위한 정책 간담회 및 협약식'을 개최했다.

변화로 이어지지 않는 청년정책

이날 협약식은 청년정책을 단순한 지원 중심에서 벗어나, 현장에서 작동하고 축적되는 실행 구조로 전환하기 위한 논의와 합의의 자리로 마련됐다.

기조 발제에 나선 연대의 강기훈 간사는 "정책이 부족한 것이 아니라, 정책이 작동하는 구조가 부족한 것이 문제"라고 진단했다. 이어 "교육과 지원, 다양한 프로그램이 존재하지만 다음 단계로 이어지지 못하고 단절되는 구조가 반복되고 있다"며, 청년정책의 핵심 과제로 문제 정의-실행-정책 반영으로 이어지는 구조 설계 필요성을 강조했다. 또한 "참여는 단순한 의견 수렴이 아니라 실제 정책에 반영될 수 있는 권한으로 이어져야 한다"고 밝혔다.

연대의 인병구 대표는 "청년들이 정책에 참여할 기회는 늘어났지만, 그 참여가 실제 변화로 이어지는 경험은 부족했다"고 말했다. 이어 "이번 협약은 새로운 정책을 만드는 것이 아닌, 이미 존재하는 참여가 실제 변화로 이어질 수 있도록 구조를 만드는 약속"이라며, "청년단체들도 실행의 주체로서 책임 있게 참여하겠다"고 밝혔다.

발언하고 있는 최민호 세종시장 예비후보뉴스피치 김나희 전문기자

"청년정책, 현장에서 작동하는 구조로"

최민호 세종시장 예비후보는 협약식에서 "청년정책은 '지게 지팡이'와 같아서, 필요한 시기에 손 내밀어주어야 한다"라고 밝혔다. 이어 "청년은 도전과 자립이 중요하다"라며 "AI 활용과 한글 교육 역량 강화가 필요하다"라고 강조했다. 또한 "청년들이 글로벌 경쟁력을 키울 수 있는 세종시가 되어야 한다"고 덧붙였다.

이번 협약에는 ▲청년의 정책 참여를 넘어 실제 반영 권한 보장 ▲정책이 현장에서 작동하고 다시 정책으로 이어지는 순환 구조 구축 ▲정책·행정·현장의 역할 분담과 연결 강화 ▲다양한 주체가 참여하는 개방형 운영 구조 등의 내용이 담겼다. 특히 정책 간 단절을 해소하고, 현장과 행정을 유기적으로 연결하기 위한 연계·조정 기능 필요성에 대해 공감대를 형성했다.

세종지역 청년단체 연대는 이번 협약이 실제 실행 가능한 정책 체계를 구축하기 위한 출발점이라는 점을 강조했다. 연대 측은 "정책은 선거와 무관하게 지속되어야 하며, 당선 이후에도 현장에서 작동하는 구조로 이어지는 것이 중요하다"고 밝혔다.

한편 연대는 모든 세종시장 예비후보에게 정책협약을 요청했고, 지난 4월 30일, 동일한 내용으로 조상호 세종시장 예비후보와도 정책협약을 진행했다.
덧붙이는 글 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.
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