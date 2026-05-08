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8일 김기재 당진시장 후보가 호수공원과 관련해 기자회견을 진행하고 있다.김기재캠프
김기재 더불어민주당 당진시장 후보가 8일 현재 추진 중인 호수공원 사업을 전면 수정 보완해, 국비와 도비를 확보한 '생태호수공원'으로 조성하겠다고 발표했다.
이날 기자회견을 연 김 후보는 "일부 언론에서 보도된 '호수공원 전면 재검토'는 사실이 아니다"면서 "백지화가 아닌 행정적 검토를 거쳐 시민의 세금 부담은 줄이고 가치는 높이는 방향으로 추진하겠다"고 밝혔다.
김 후보는 현직 시장인 오성환 후보가 추진 중인 호수공원 방식을 ▲재정 대책 부재 ▲안전 대책 미흡 ▲시민 의견수렴 부족 등 이른바 '3무(無) 호수공원'으로 비판했다.
김 후보는 "당초 841억 원이던 사업비가 토지보상비 급증으로 현재 1121억 원까지 늘어났다"며 "오 후보는 민간 자금을 유치했다고 주장하지만, 이는 기업들이 당연히 내야 할 '공공기여금'으로 결국 시민의 자산"이라고 지적했다. 특히 재임 기간 중 국·도비를 단 한 푼도 확보하지 못한 점을 행정력 부재로 규정했다.
"기후 위기 시대에 호수공원은 단순한 조경시설이 아닌 폭우 시 침수를 막는 치수 기능을 갖춰야 한다"고 주장한 김 후보는 대안으로 '당진 생태호수공원' 모델을 제시했다.
환경부의 생태복원사업, 산림청의 지방정원사업 등 중앙정부의 공모사업과 연계해 국비와 도비를 최대한 끌어와 시민 혈세 낭비를 막겠다는 것이다.
끝으로 김 후보는 "호수공원을 특정 정치인의 치적이 아닌 시민의 손으로 돌려놓겠다"며 "비용은 줄이고 가치는 높여 당진을 '스치는 도시'가 아닌 '머무는 도시'로 만들겠다"고 강조하며 지지를 호소했다.
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