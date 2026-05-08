김기재캠프

8일 김기재 당진시장 후보가 호수공원과 관련해 기자회견을 진행하고 있다.김기재 더불어민주당 당진시장 후보가 8일 현재 추진 중인 호수공원 사업을 전면 수정 보완해, 국비와 도비를 확보한 '생태호수공원'으로 조성하겠다고 발표했다.이날 기자회견을 연 김 후보는 "일부 언론에서 보도된 '호수공원 전면 재검토'는 사실이 아니다"면서 "백지화가 아닌 행정적 검토를 거쳐 시민의 세금 부담은 줄이고 가치는 높이는 방향으로 추진하겠다"고 밝혔다.김 후보는 현직 시장인 오성환 후보가 추진 중인 호수공원 방식을 ▲재정 대책 부재 ▲안전 대책 미흡 ▲시민 의견수렴 부족 등 이른바 '3무(無) 호수공원'으로 비판했다.김 후보는 "당초 841억 원이던 사업비가 토지보상비 급증으로 현재 1121억 원까지 늘어났다"며 "오 후보는 민간 자금을 유치했다고 주장하지만, 이는 기업들이 당연히 내야 할 '공공기여금'으로 결국 시민의 자산"이라고 지적했다. 특히 재임 기간 중 국·도비를 단 한 푼도 확보하지 못한 점을 행정력 부재로 규정했다."기후 위기 시대에 호수공원은 단순한 조경시설이 아닌 폭우 시 침수를 막는 치수 기능을 갖춰야 한다"고 주장한 김 후보는 대안으로 '당진 생태호수공원' 모델을 제시했다.환경부의 생태복원사업, 산림청의 지방정원사업 등 중앙정부의 공모사업과 연계해 국비와 도비를 최대한 끌어와 시민 혈세 낭비를 막겠다는 것이다.끝으로 김 후보는 "호수공원을 특정 정치인의 치적이 아닌 시민의 손으로 돌려놓겠다"며 "비용은 줄이고 가치는 높여 당진을 '스치는 도시'가 아닌 '머무는 도시'로 만들겠다"고 강조하며 지지를 호소했다.