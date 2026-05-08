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왼쪽부터 6.3 경남도지사 선거에 나선 김경수 더불어민주당 예비후보, 국민의힘 박완수 현 경남도지사, 전희영 진보당 예비후보.오마이뉴스
행정통합이냐, 메가시티냐가 논란이었던 경남에서 현 창원특례시를 다시 쪼개자는 주장이 나와 선거 쟁점화할 태세다. 박완수 국민의힘 경남도지사 후보와 강기윤 창원시장 후보가 통합 창원시를 마산·창원·진해 또는 자치구로 분리하자고 제안했는데, 더불어민주당과 진보당은 "갈등 조장, 선거용 공약"이라고 맞대응했다.
박완수 "재분리하자"
김경수·전희영 "강행 반성부터"
지난 7일 경남도청을 찾은 박완수 후보와 강기윤 후보는 "통합창원시를 창원·마산·진해로 되돌리는 방안에 대한 시민 의사를 묻겠다"라며 공동 기자회견을 열었다. 경남과 부산의 행정통합을 추진하는 상황에서 창원특례시의 행정체계 개편이 필요하단 주장을 담았다.
두 후보는 창원 5개 구의 인구 상황(각각 약 24만~17만)에도 지방자치법상 행정구여서 완전한 지방자치 구현, 책임행정 한계 등 구조적 문제가 있다며 이를 바로 잡아야 한다는 의견이다. '경남·부산시 통합 특별시 법안' 국회 제출에 힘을 실었던 박 후보는 "이 경우 자치구를 둘 수 있게 된다"라며 네 가지 방안을 제시했다.
숙의 과정과 주민투표 등 공론화를 전제로 ▲ 현행 특례시 유지 ▲ 5개 구 자치구 전환 ▲창원시(시)·마산구(시)·진해구(시)로 복구 ▲ 기타 대안 등을 추진하겠단 계획이다. 두 후보는 2028년으로 예정한 경남·부산 행정통합 투표에서 이 부분 판단까지 포함하겠다며 특별법에서 법적인 실행력을 확보하겠다고 약속했다.
하지만 과거 마·창·진 통합을 강하게 밀어붙였던 당사자인 박완수 후보가 반성 없이 재분리를 공약화하면서 논란이 불가피해졌다. 과거 세 곳으로 나뉘었던 창원시는 박 후보의 창원시장 시절인 2010년, 100만 명 인구의 특례시로 합쳐졌다. 주민 의사 배제 등 극심한 혼란에도 이명박 정부의 통합 권장 속에 지방의회 의결만으로 강행 절차를 밟았다.