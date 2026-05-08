박완수 후보 캠프

7일 경남도청을 찾아 통합 창원시(창원특례시)의 자치구 분리 공약을 발표한 국민의힘 박완수 경남도지사 후보, 강기윤 창원시장 후보. 박 후보는 다시 행정체계를 개편해 시민이 직접 단체장을 선출하게 하자고 제안했다.이를 꼬집은 여당은 본선 코앞에서 튀어나온 박 후보의 제안이 부적절하다고 바로 반발했다. 김경수 민주당 경남도지사 후보 선거대책본부는 "박 후보 본인이 추진했던 마창진 통합에 대한 실패 선언"이라며 "사과가 우선"이라고 규탄 성명을 내놨다.김경수 후보 측 김명섭 대변인은 "지역 경쟁력을 높일 유일한 길이라면서 통합을 밀어 붙여놓고 이제 와서 해체 논의를 하겠다니, 자가당착"이라고 지적했다. 민주당 경남도당은 아예 후보직 사퇴까지 주장했다. 경남도당은 "무책임한 자기부정이자 갈등을 정치적으로 이용하겠다는 것에 불과하다"며 해당 공약에 선을 그었다.이러한 부정적 반응에 상대도 다시 논평으로 응수했다. 박 후보 선대위 서미숙 대변인은 "창원 시민의 미래 선택권을 보장하기 위한 것"이라며 경남·부산 행정통합이 실효성을 갖도록 하는 사전단계라고 김 후보 측 입장을 받아쳤다. 특히 박 후보 측은 "인구 100만 명급 도시 창원이 어떤 자치권, 책임행정 구조를 가져야 하는지 논의조차 하지 말자는 얘기냐"라고 역공을 폈다.이들 사이에 있는 진보당은 박 후보 책임론에 무게를 더했다. 전희영 진보당 경남도지사 후보는 지금의 통합시를 만든 장본인 만큼 박 후보에 대한 냉정한 평가가 우선이란 태도를 보였다. 동시에 전 후보는 "인구 감소와 발전 정체를 겪고 있는 창원의 분할이 맞는지, 통합시로 집중하는 게 맞는지 신중한 판단"을 요구했다.진보당 선대위는 갑작스러운 재분리 공약에 당혹스럽단 분위기다. 진보당 경남도당의 한 관계자는 8일 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "사전 예고나 정책 방향이 있었던 것도 아니었다. 분명 선거용 성격이 강한데, 이러면 갈등만 부추기게 될 것"이라고 우려했다.