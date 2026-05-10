청명문화재단

"한문을 현대적 의미에 맞고 정확하게 뜻풀이할 수 있는 유능한 전문가가 있으면 돼요. 지곡서당을 차린 것도 한문을 제대로 이해할 수 있는 전문가들을 양성하기 위한 것입니다."

"청명은 광복이 되면서 생애의 새 전기를 맞게 된다. 중등교원 자격시험에 합격한 그는 경북중학교의 역사교사로 교육계에 몸을 담으면서 가난에 빼앗긴 학문적인 열망을 열어가기 시작했다. 그 후 대구사대와 경희대 한의대 전신인 동양의약대학에서 한문을 가르치다 교수자격심의위원회의 논문 심사를 거쳐 55년부터 성균관대에서 국사학과 교수로 본격적인 학자의 길을 걷게 된다."

"그는 민족의 역사를 밝혀내는 데 금석학을 활용해 새로운 길을 열어놓았다. 전국 각지의 비석에 새겨진 비문 등 금석문을 해석·판독하여 <한국 금석집성>(1980)을 펴냈으며, 특히 단양 적성비를 판독하여 삼국시대 역사를 이해하는 중요 자료를 제공한다."

흰 두루마기를 입은 임창순 선생님. 뒤에 지곡서당 현판이 보인다.한자를 쓸 일은 있지만, 한자로 문장을 만들 필요는 없는 것이 현대 한국인들의 문자 생활이다. 하지만 한문 문법에 대한 지식은 한국 사회에 여전히 긴요하다. 백 년 전까지 생산된 대부분의 문서가 한문으로 적혔으므로 우리 사회가 그 정보를 이해하려면 이 문법에 대한 지식이 필요하다.모든 한문 서적들을 한글로 몽땅 번역해 둔다 해도, 몇 십년이 흐르면 다시 번역해야 된다. 수십 년 전에 한글로 번역된 외국 서적은 지금의 한국인들에게 쉽게 읽히지 않는다. 그래서 한문을 자기 시대의 감각에 맞게 한글로 번역할 전문가들은 앞으로도 매세대 배출돼야 한다.역사학자 겸 한학자인 청명(靑溟) 임창순(1914~1999)은 우리 사회의 그 같은 수요를 위해 일생을 바쳤다. 지곡서당과 태동고전연구소의 설립자인 그는 한문 전문가들을 우리 사회에 대거 배출하는 공로를 세웠다.78세 된 임창순과의 인터뷰를 담은 1992년 2월 14일 자 <한겨레>는 "30여 년 동안 청명을 거쳐간 수료생은 비정규적 수강생을 포함해 줄잡아 5천여 명이 넘는다"고 알려준다. 그 일부는 1990년대 초반인 이 시기에 학계의 중추적 위치에 있었다. "지곡서당에서 3년의 정규과정을 마친 40여 명이 학계에 진출해 그들 중 10여 명은 중견 교수로 활약하고 있으며 나머지 수료생들도 대학원에서 석·박사 과정을" 이수 중이라고 이 기사는 말한다.박정희 정권 때는 한글 전용화 정책으로 인해 한자 교육이 많이 위축됐다. 이런 시기에 임창순은 한문 전문가들을 대거 양성했다. 그렇다고 그가 한글의 중요성을 평가절하했던 것은 아니다. 역사학자이기도 했던 그가 사재를 털고 장학금을 주면서까지 한문 전문가들을 배출한 것은 그것이 한국 역사의 이해를 위해서도 꼭 필요했기 때문이다.위 인터뷰에서 그는 자신의 목표가 '한문 보급의 대중화'는 아니라고 밝혔다. 일반 대중은 한글을 전용하더라도 한문 전문가들은 남겨둬야 한다는 게 그의 생각이었다. 그는 이렇게 말했다.과거의 정보를 현재의 언어로 전달하는 전문가들을 양성하는 그의 사업은 엄밀히 말하면 국가 차원에서 해야 할 일이었다. 그런 일을 위해 한 개인이 자기 평생을 바쳤던 것이다.대규모 교육사업가인 임창순은 어린 시절에는 가난 때문에 학교도 가지 못했다. 할아버지와 성리학자 홍치유 등으로부터 한학이나 성리학은 배웠지만 일반 학교에는 취학하지 못했다.그의 할아버지는 이상한 논리로 손자의 학교 불취학을 정당화했다. 서예가인 김성장 시인의 '옷깃을 여미며 임창순의 삶을 더듬어보다'(<충북학> 2013년 제15집)에 따르면, 할아버지는 "학교는 사람을 짐승으로 만드는 곳"이라며 가지 못하게 했다. 성리학처럼 인간과 우주의 본성을 탐구하기보다는 기능 습득을 중시하는 서구식 교육에 대한 부정적 시선을 담은 말이기는 하지만, 가정형편과도 무관치 않은 말이라고 이해할 수 있다.충북 옥천 출신인 임창순은 짐승을 운운하는 할아버지의 그 말씀을 절반은 지키고 절반은 건너뛰었다. 그는 신식 학교에는 다니지 않았다. 하지만 '짐승을 만드는 교육'은 받아들였다. 위 인터뷰 기사는 그가 20세 됐을 때를 설명하는 대목에서 "대구로 간 그는 날품을 팔고 공사장에서 막일꾼 노릇을 하는 등의 고단한 생활을 하면서도 독학으로 신학문과 한학 공부를 게을리하지 않았다"라고 말한다.그는 한학과 달리 신학문과 관련해서는 기초가 전혀 없었다. 그런데도 독학을 통해 상당한 경지에 올라섰다. 학교에 다닌 적이 없는 그는 서른 무렵부터 학교 교사가 되고 대학교수가 되는 길을 걸어나갔다. 위 인터뷰 기사의 내용이다.어려서부터 한문을 전문적으로 배운 일은 역사학자인 그가 고대의 비문을 쉽게 해석하는 무기가 됐다. 지금의 한국인들이 일부 고대 비문들의 내용을 쉽게 알 수 있게 된 데는 그의 공로가 크다. 위 <충북학> 기고문에 이런 대목이 있다.충북 단양 적성비는 신라 진흥왕이 고구려 영토였던 이곳을 점령하는 데 공을 세운 인물들을 포상하는 등의 내용을 담고 있다. 고구려·백제·신라·가야가 존재했던 시절의 고대사를 이해하는 데 필요한 이 비문이 임창순에 의해 해독됐던 것이다.