김태흠 후보 측 캠프 제공

김태흠 국민의힘 충남지사 후보가 8일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 출마를 선언했다.김태흠 국민의힘 충남지사 후보가 "마지막 남은 지방 권력마저도 넘어간다면 대한민국은 견제와 균형을 잃고 일당 독재의 수렁에 빠지게 될 것"이라며 재선 출마를 선언했다.김태흠 후보는 8일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 민선 9기 충남도지사 재선 출마를 공식화하고 본격적인 선거운동에 돌입했다.앞서 지난 2일 김태흠 충남지사 후보는 국민의힘 탈당 가능성까지 시사하며 정진석 전 비서실장의 공주부여청양 국회의원 보궐 선거 출마를 반대했다. 7일 정 전 실장이 해당 지역구 보궐선거 국민의흼 후보 등록을 철회하자, 곧바로 출마 기자회견을 연 것.이에 대해 김태흠 후보는 "정진석 전 실장이 당을 위해서, 분열을 막기 위해 백의종군을 하겠다는 결단을 했다. 존중과 경의를 표한다. 감사하다는 말씀을 드린다. 개인적인 감정은 없다"라고 밝혔다.그러면서 화살을 박수현 더불어민주당 충남지사 후보에게 돌렸다. 김 후보는 "박수현 후보의 무책임한 출마(가 원인)"이라며 "지역민들에 대한 도리가 부족했다"고 직격했다.이재명 대통령 공소취하 특검법에 대해서도 김 후보는 "공소취하 특검법은 세계사에서 찾아 볼 수 없는 전대미문의 파쇼적 발상"이라며 "이재명 대통령이 잘하는 것은 평가해야 한다. (하지만) 자유민주주의 체제를 변질 시키는 것은 안된다"라고 비판했다. 최근 여론조사에서 박수현 더불어민주당 후보가 우세를 보이고 있는 것과 관련해서도 김 후보는 "여론조사를 100% 신뢰를 하지 않는다. 지켜봐 달라"라고 말했다.김 후보는 준비해 온 출마 선언문을 통해 "잃어버린 12년, 민주당 도정이 좋았나. 아니면 저 김태흠과 함께한 지금이 더 좋은가"라고 말했다. 그러면서 "진영의 틀을 깨겠다. 좌든 우든, 진보든 보수든 가리지 않겠다. 충청의 이익이 바로 저 김태흠의 진영"이라며 "농부는 아무리 굶주려도 내년 농사를 위해 감자 한조각을 먹지 않고 남겨 둔다. 김태흠이 충청의 씨감자가 되겠다"라고 포부를 밝혔다.김 후보는 공약으로 ▲천안아산 돔 구장 건립 ▲충남형 인공지능(AI) 전환을 위한 전문인력 3만명 양성 ▲스마트 농업 육성 ▲ 충남형 기본복지 등을 내세웠다.