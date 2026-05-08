현근택 캠프

현근택 더불어민주당 용인시장 예비후보가 7일 국회를 찾아 김성환 기후에너지환경부 장관에게 용인 반도체 국가산업단지의 전력 수급 문제 해결을 위한 협조를 요청했다.현근택 더불어민주당 용인시장 예비후보가 지난 7일 국회를 찾아 김성환 기후에너지환경부 장관에게 용인 반도체 국가산업단지의 전력 수급 문제 해결을 위한 협조를 요청했다.현 후보는 이날 김 장관에게 '용인 반도체산단 전력문제 해결방안 건의서'를 전달하고, 반도체 산업단지 조성과 관련한 전력 인프라 확충 필요성을 설명했다.현 후보는 "용인 반도체 산단은 용인의 백년을 책임질 핵심 전략 자산"이라며 "반도체 산업은 안정적인 전력 공급이 핵심인 만큼 전력공급 문제가 차질 없이 해결될 수 있도록 정부 차원의 지원과 협조가 필요하다"고 말했다.이번 면담은 용인 반도체 클러스터 조성과 관련해 지역 정치권이 전력·인프라 문제를 주요 현안으로 제기하고 있는 가운데 이뤄졌다. 반도체 산업 특성상 대규모 전력 수요가 예상되는 만큼, 송전망과 전력 공급 체계 구축이 사업 추진의 핵심 과제로 꼽히고 있다.현 후보 측은 "반도체 생산에 필수적인 전력 문제를 선제적으로 해결하기 위해 중앙정부와 직접 협의에 나선 것"이라며 "용인 반도체 산업 성공을 위한 기반 마련 차원"이라고 설명했다.또 이번 면담을 두고 현 후보 측은 "예비후보 신분으로 중앙부처 장관과 직접 만나 지역 현안을 논의한 것은 현근택 후보의 중앙정치 네트워크와 추진력을 보여주는 사례"라고 평가했다.현 후보는 앞으로도 반도체 국가산단 조성과 교통·산업·인프라 문제 해결을 위해 중앙정부 및 국회와 협의를 이어가겠다고 밝혔다.