박정훈

박남숙 더불어민주당 경기 용인시갑 1-가선거구 시의원 예비후보가 당내 경선 컷오프 결정에 반발하며 중앙당 재심 절차에 들어갔다.박남숙 더불어민주당 경기 용인시갑 1-가선거구 시의원 예비후보가 당내 경선 컷오프 결정에 반발하며 중앙당 재심 절차에 들어갔다.박 예비후보는 지난 7일, 용인시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 "당원들이 납득하기 어려운 일방적인 컷오프 결정을 통보받았다"며 "결정 과정의 공정성과 절차적 문제에 대해 재심을 요청했다"고 밝혔다.그는 "이번 문제는 개인 정치인의 문제가 아니라 공정과 상식, 당내 민주주의에 관한 문제"라며 "어떤 기준과 평가에 의해 컷오프가 이뤄졌는지 당원들에게 충분한 설명이 없었다"고 주장했다.특히 박 예비후보는 "일부 도덕성 논란이 제기된 후보들은 경선 참여 기회를 받았지만, 가점 대상자인 자신은 컷오프됐다"며 형평성 문제를 제기했다.박 예비후보는 지역위원장의 경선 중립 의무 위반 가능성도 제기했다. 그는 "지역위원장이 공개 행사에서 특정 후보를 '영입 인재'라고 소개하고 선거구 이동 배경까지 설명했다"며 "경선 관리 책임자가 공개석상에서 특정 후보를 우호적으로 평가한 것은 정치적 메시지로 받아들여질 수 있다"고 주장했다.이어 "경선 관리 책임자인 지역위원장이 특정 후보를 공개적으로 우호 평가한 것은 당원들에게 정치적 신호로 받아들여질 수 있다"며 "정치적 중립성과 공정성 측면에서 매우 부적절하다고 판단한다"고 밝혔다. 그러면서 "이 사안에 대해 당 윤리위원회에 공식적으로 문제를 제기할 계획"이라고 덧붙였다.박 후보는 기자회견 말미에 "정당의 주인은 특정인이 아니라 당원과 시민"이라며 "공천 역시 특정인의 판단이 아니라 시민과 당원의 눈높이에서 이뤄져야 한다"고 말했다.또 "끝까지 경선에 참여하고 싶다"며 "당원들과 함께 당의 민주주의와 공정의 원칙을 지켜가겠다"고 밝혔다.한편 박남숙 예비후보는 제5·6·7·8대 용인시의원을 지냈으며, 제8대 용인시의회 부의장을 역임했다.