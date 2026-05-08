전진선 캠프

전진선 국민의힘 양평군수 후보가 7일 오후 2시 양평읍 시민로 15 2층 선거사무소에서 개소식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.전진선 국민의힘 양평군수 후보가 지난 7일 오후 2시 경기도 양평읍 시민로 15 2층 선거사무소에서 개소식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.이날 개소식은 지난 4년간의 군정 성과를 바탕으로 향후 4년간의 군정 방향과 주요 과제를 설명하는 자리로 진행됐다.현장에는 김선교 국회의원과 김문수 전 경기도지사, 원유철 전 의원이 참석했다. 나경원 의원과 송언석 의원, 유상범 의원, 윤상현 의원, 양향자 의원은 영상 메시지를 통해 전 후보 지지 의사를 밝혔다.또 노인·여성·청년·장애인 분야 대표 4명이 차례로 격려사와 지지 발언에 나섰다.전 후보는 "지난 4년 동안 군민과 함께 쉼 없이 달려왔다"며 "말이 아니라 결과로 증명해 온 성과를 바탕으로 앞으로의 4년도 중단 없이 이어가 더 큰 양평 발전을 만들겠다"고 말했다.이어 "양평군립병원 설립, 아이 돌봄과 청년 지원, 지역경제 활성화, 교통과 관광 인프라 확충 등 군민 삶과 직결된 과제는 시작만 해놓고 멈출 수 없는 일들"이라며 "중단 없는 군정, 흔들림 없는 추진력으로 반드시 결실을 만들어 내겠다"고 밝혔다.또 "이번 개소식은 선거를 위한 자리가 아니라 양평의 미래를 지키기 위한 출발점"이라며 "군민께서 체감해 온 변화를 더 큰 성과로 돌려드릴 수 있도록 더 낮은 자세로 뛰고, 더 강한 실행력으로 답하겠다"고 말했다.전 후보는 이번 선거에 대해 "양평의 발전을 이어갈 것인지, 다시 멈춰 세울 것인지를 결정하는 선택"이라고 규정하며 군정 연속성과 추진력을 강조했다.한편 전진선 후보 선거사무소는 개소식을 시작으로 세대별 공약 발표와 주민 간담회, 현장 중심 소통 행보를 이어갈 계획이다.