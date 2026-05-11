▲오사카성 천수각 입장을 기다리는 관광객
현재 일본의 주요 사찰과 성의 입장료는 대부분 1천 엔 안팎이다. 오사카성 천수각도 1200엔이다. 천수각에 들어가기 위해 관광객들이 길게 줄을 서고 있다.김용국
오사카에서 객원연구원으로 지낸 날도 벌써 5개월이 되어간다. 예정된 반년 중 겨우 한 달이 남았다. 짧지 않은 기간 일본살이에서 느낀 것은 일본인은 대체로 외국인에게 친절하지만, 일본 정부의 정책은 결코 외국인에게 우호적이지 않다는 점이다.
일본에 거주하는 외국인은 400만 명이 넘는다. 이미 전체 인구의 3%를 넘어섰는데 노동력 부족 문제와 맞물려 앞으로 계속 늘어날 것이 확실하다. 특히 제조업, 서비스업, 건설업 등 고된 일을 도맡는 이들은 주로 동남아시아권 사람들이다. 내가 지내는 오사카 북부 지역도 편의점이나 식당 종업원, 농사일을 하는 사람들 상당수가 외국인 노동자다.
현지 주민들은 "외국인 없이는 일본이 돌아가기 힘들 정도가 되었다"고 말한다. 그런데도, 일본 정부는 외국인들의 입국·비자 심사 기준 강화, 귀화 체류 기간 변경(기존 5년에서 10년 이상), 영주권 요건 강화, 부동산 취득 규제 등 다분히 내국인들을 의식한 정책을 펴고 있다.
관광 등으로 일본을 단기 방문하는 이들도 갈수록 비용 부담이 더 커질 전망이다. 일본 한 해 관광객이 작년 처음으로 4천만 명(관광 소비액 약 9.5조엔)을 넘어섰다. 관광으로 먹고사는 나라라면 쾌재를 부를 일이지만, 일본은 여기에 만족하지 않고 더 큰 야심을 드러낸다. 일본 정부는 관광객은 물론, 관광 소비액도 지금보다 크게 늘려서 2030년엔 6천만 명, 15조 엔을 달성하겠다는 목표를 세웠다.
출국세, 숙박세 인상에 입국심사 강화까지