김용국

시즈오카현 후지시에 있는 '꿈의 대교'. 1년 내내 관광객들이 점령하고 있는 육교는 본래의 기능을 상실한 듯했다.물론, 일부 관광지에 과도하게 관광객이 몰리면서 발생하는 부작용도 있다. 대표적인 예가 후지산이다. 후지산이 잘 보이는 인근 지역들은 관광객들의 쓰레기 무단 투기나 주택가 무단 침입, 차도 점령 등으로 몸살을 앓고 있다.지난 2월 시즈오카현 후지시를 찾은 적이 있다. 외곽에서 시내에 들어가기 위해 어느 육교를 건너려는데 사람들이 줄을 서서 기다리고 있었다. 알고 보니 그곳이 후지산 명당 스팟인 '꿈의 대교'였다. 그곳엔 질서 안내를 맡은 현지인이 상주할 정도로 붐볐다. 결국 현지인의 안내로 겨우 육교를 건너긴 했으나 1년 내내 관광객들이 점령하고 있는 육교는 본래의 기능을 상실한 듯했다.올해 후지산 인근 어느 도시는 과도한 관광객 방문을 막기 위해 벚꽃 축제를 취소해 버렸다. 또한 현재 후지산 입산은 유료 사전 예약제와 인원 제한이 추진되고 있다.일본 곳곳에는 관광지가 아닌데도 영화나 드라마의 성지 혹은 유명 사진 스팟으로 유명해져서 관광객들이 몰린다. 이곳 주민들은 사유지 무단 침입, 소음 등으로 인해 일상생활이 침해 받고 있다고 호소한다. 일본 정부는 혼잡, 소음 등으로 주요 관광지 지역 주민들이 고통을 받고 있다면서 오버투어리즘 대책에 나서는 지역을 현재 47개 지역에서 100개 지역으로 확대하겠다고 발표했다. 재원은 관광객들에게 돈을 더 걷어서 해결하겠다는 발상이다.일부 관광객의 도를 넘는 행동은 자제하는 것이 바람직하다. 또한 일부 지역에만 관광객이 과도하게 쏠리는 현상도 개선할 필요가 있다. 하지만 관광객과 현지인이 공존할 다양한 방법을 모색하지 않고 가격 인상만으로 접근하는 것이 타당한 것일까. 그러면서도 일본 정부는 여행객을 계속 늘리고 소비액도 늘리겠다는 계획을 세우고 있다. 오버투어리즘 문제가 가격 인상 혹은 이중가격제 도입만이 해법인지 고민해 주길 바란다.