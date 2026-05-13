출퇴근길 교차로마다 선거철의 익숙한 풍경이 펼쳐진다. 이른 아침부터 후보자들은 허리를 깊이 숙인 채 지나가는 차량과 시민들에게 연신 인사를 건넨다. "잘 부탁드립니다!", "열심히 하겠습니다!"라는 외침 속에는 어느 때보다 공손함과 절실함이 담겨 있다. 무표정하던 거리에도 잠시 웃음과 인사가 오가고, 바쁜 출근길 시민들은 후보자들의 손짓과 고개 숙임 속에서 선거철만의 독특한 풍경을 마주하고 있다. ▲손을 흔드는 모습진재중 허리 숙인 정치의 유효기간 그 풍경은 반갑지만, 한편으로는 묘한 씁쓸함도 남긴다. 시민들은 알고 있기 때문이다. 거리마다 넘쳐나는 공손한 인사와 친절함이 대부분 선거가 끝나는 6월 3일 이후에는 사라질 것이라는 사실을 말이다. 선거 때마다 교차로에 서서 손을 흔들던 정치인들이 당선 이후에도 시민들에게 같은 자세로 다가서는 모습은 좀처럼 보기 어렵다. 결국 시민들은 다시 멀어진 정치의 뒷모습만 바라보게 된다. 한 시민은 선거철 거리 풍경을 바라보며 씁쓸한 마음을 털어놓았다. "이제는 4년마다 반복해서 보는 익숙한 풍경이죠. 선거 전에는 그렇게 허리를 숙이고 시민들에게 다가오지만, 막상 선거가 끝나면 다시 멀어집니다. 그래서 반갑기도 하지만 한편으로는 씁쓸한 마음도 듭니다." 선거철이면 후보들은 누구보다 가까운 이웃처럼 시민들에게 다가온다. 하지만 선거가 끝난 뒤에는 쉽게 만나기 어려운 존재가 되곤 한다. 그래서 거리에서 건네는 밝은 인사와 친절한 모습도 반갑지만, 때로는 진심보다는 선거 기간에만 반복되는 일회성 풍경처럼 느껴지기도 한다. ▲6.3선거를 앞두고 후보자가 시민들을 향해 손을 흔들며 인사하고 있다.진재중 손을 흔드는 정치에서 귀를 기울이는 정치로 정치의 본질은 선거에 있는 것이 아니라 관계에 있다. 표를 얻기 위한 고개 숙임이 아니라, 시민 앞에서 끝까지 책임지는 자세에 있다. 진짜 겸손은 선거 기간 동안 만들어지는 것이 아니라, 당선 이후 수년 동안 유지되는 태도 속에서 드러난다. 출근길에 만난 김성환씨는 선거철 교차로 풍경에 대해 담담한 아쉬움을 전했다. "5월 한 달 동안 사거리에서 손을 흔들고 90도로 인사하는 모습이 싫지는 않았습니다. 오히려 정겨운 사람 냄새가 느껴졌죠. 하지만 선거가 끝난 뒤에도 이런 모습이 계속될까 생각하면, 왠지 아쉬운 마음이 남습니다." 시민들이 원하는 것도 거창하지 않다. 선거 때처럼만 시민을 대해 달라는 것이다. 횡단보도 앞에서 손 흔들던 마음 그대로, 민원을 듣고, 시민의 목소리를 마주하고, 낮은 자세로 사람들을 대하는 것. 그것이면 충분하다고 말한다. ▲후보자가 허리를 깊이 숙여 90도로 인사하고 있다.진재중 어쩌면 시민들은 후보자의 공약보다도 그 태도를 기억한다 비 오는 날에도 우산을 접고 인사하던 모습, 출근길마다 같은 자리에서 웃음을 건네던 장면, 이름 없는 시민에게도 먼저 허리를 숙이던 순간들. 정치가 잃지 말아야 할 것은 바로 그런 마음인지도 모른다. 6월 3일이 지나면 거리의 현수막은 걷히고, 교차로의 손인사도 사라질 것이다. 하지만 시민들은 묻고 싶어한다. 걸어서 출근하던 중 선거철 풍경을 지켜본 곽노준씨는 이런 바람을 전했다. "선거철뿐 아니라 당선 이후에도 시장과 도·시의원들이 돌아가며 시민들에게 손을 흔들고 허리를 숙여 인사한다면 좋겠습니다. 그런 모습이야말로 시민을 위한 정치이고, 지방자치의 진짜 모습 아닐까요." 진심은 선거 때보다 선거 이후에 더 필요하다. 허리를 숙이는 정치보다 더 중요한 것은, 시민 곁에 오래 머무는 정치다. ▲유권자들을 향해 밝은 표정으로 손을 흔드는 후보자가 거리 유세 현장에서 지지를 호소하고 있다진재중 #길거리 #선거운동 #공약 구독하기 6.3 지방선거 이전글 세종시장 여성정책 토론회 '파행'... 체급 따지는 최민호, 질문 두려운 조상호 다음글 울산 남구갑 보궐선거 '보수 아성'일까 '민주당 바람'일까 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천1 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 진재중 (wlswownd) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차1420 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 세종시장 여성정책 토론회 '파행'... 체급 따지는 최민호, 질문 두려운 조상호 울산 남구갑 보궐선거 '보수 아성'일까 '민주당 바람'일까 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크