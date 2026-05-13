진재중

"이제는 4년마다 반복해서 보는 익숙한 풍경이죠. 선거 전에는 그렇게 허리를 숙이고 시민들에게 다가오지만, 막상 선거가 끝나면 다시 멀어집니다. 그래서 반갑기도 하지만 한편으로는 씁쓸한 마음도 듭니다."

손을 흔드는 모습그 풍경은 반갑지만, 한편으로는 묘한 씁쓸함도 남긴다. 시민들은 알고 있기 때문이다. 거리마다 넘쳐나는 공손한 인사와 친절함이 대부분 선거가 끝나는 6월 3일 이후에는 사라질 것이라는 사실을 말이다. 선거 때마다 교차로에 서서 손을 흔들던 정치인들이 당선 이후에도 시민들에게 같은 자세로 다가서는 모습은 좀처럼 보기 어렵다. 결국 시민들은 다시 멀어진 정치의 뒷모습만 바라보게 된다. 한 시민은 선거철 거리 풍경을 바라보며 씁쓸한 마음을 털어놓았다.선거철이면 후보들은 누구보다 가까운 이웃처럼 시민들에게 다가온다. 하지만 선거가 끝난 뒤에는 쉽게 만나기 어려운 존재가 되곤 한다. 그래서 거리에서 건네는 밝은 인사와 친절한 모습도 반갑지만, 때로는 진심보다는 선거 기간에만 반복되는 일회성 풍경처럼 느껴지기도 한다.