김병욱 캠프

더불어민주당 김병욱 성남시장 후보가 오는 9일 선거사무소를 거대한 '성남호'로 변신시켜 시민 참여형 개소식을 개최한다.더불어민주당 김병욱 성남시장 후보가 오는 9일 선거사무소를 거대한 '성남호'로 변신시켜 시민 참여형 개소식을 개최한다.이번 개소식은 '2026년 5월 성남발, 2026년 7월 성남행'을 메인 테마로 삼아, 선거사무소를 미래로 향하는 특별 비행기로 연출했다. 방문객에게는 탑승권 형태의 티켓을 배부하고 포토존을 운영하는 등 시민과 함께 즐기는 축제의 장을 마련할 계획이다.또한 캠프 구성원 전원은 화이트 앤 블루 콘셉트로 흰색 상의와 파란색 머플러를 착용하고 '성남호 호스트'로 나선다. 이들은 방문하는 시민들을 승객으로 정중히 모시며 성남의 새로운 비전을 안내하는 길잡이 역할을 수행하게 된다.개소식에는 추미애 경기도지사 후보와 성남 지역구 김태년, 이수진 의원과 더불어민주당 한정애 정책위의장, 김용민, 김현정 의원 등 정가 인사가 대거 참석한다.특히 오후 3시에 열리는 본행사에서 추미애 후보는 김병욱 후보에게 '푸른 기장 모자'를 직접 씌워주는 필승기원 세리머니를 진행한다. 이를 통해 김 후보가 성남시라는 거대한 함선을 책임지고 이끌어갈 적임자임을 대내외에 선포하고 굳건한 협력을 다질 예정이다.김병욱 후보는 "이번 행사는 성남 시민들과 함께 미래로 탑승하는 첫 출발선을 공유하고 싶었다"며 "새로운 성남으로 향하는 여정에 기꺼이 동행해달라"고 강조했다.