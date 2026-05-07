대전충남민언련

대전충남민주언론시민연합6·3 지방선거를 앞두고 대전충남민주언론시민연합이 대전시장 후보들에게 지역 언론 환경 개선과 공적 지원 체계 마련을 위한 정책 과제를 제안했다.대전충남민언련은 최근 대전광역시장 후보자들에게 '지역 미디어 2대 분야·7개 세부 과제'를 담은 정책 질의서를 전달하고, "지역 미디어 공공성을 강화할 사회적 논의와 실천이 필요한 때"라고 밝혔다.대전충남민언련은 "거대 플랫폼의 확장과 급변하는 기술 환경 속에서 지역 언론의 존립 기반이 흔들리고 있다"며 "지역 언론의 위축은 단순한 경영난을 넘어 시민의 알 권리 침해와 건강한 지역 공론장 붕괴로 이어진다"고 지적했다.이어 "지방정부 역시 지역 미디어의 지속 가능한 성장을 위한 제도적 지원과 중장기 정책 마련에 적극 나서야 한다"고 강조했다.이번 정책 제안은 ▲지역미디어 공공성 강화와 언론환경 혁신을 위한 거버넌스 구성 ▲시민을 위한 소통 강화 등 2대 분야로 구성됐으며, 모두 7개 세부 과제를 담고 있다.우선 대전충남민언련은 언론운동단체와 시민사회, 학계, 지방정부 등이 함께 참여해 지역 언론 환경 전반을 상시 논의할 수 있는 '지역미디어공공성위원회' 구성을 제안했다. 또 지역신문·지역방송·마을공동체미디어 지원 조례 제정도 필요하다고 밝혔다.정부 광고 집행 기준 개선도 요구했다. 대전충남민언련은 현재 운영비 지원 성격에 머무르고 있는 정부 광고 집행 기준을 개선해 자체 기사 비율, 정상 발행 여부, 언론보도 피해자 보호 등 공적 저널리즘 요소를 반영한 '지역맞춤형 정부 광고 지표'를 마련해야 한다고 제안했다.행정 투명성과 시민의 알 권리 확대를 위한 방안으로는 지방정부 간부회의, 즉 실·국장 회의 생중계 도입을 요구했다. 회의 과정을 공개하면 데이터 기반의 실질적인 토론 문화를 만들고, 시민 신뢰를 높여 사회적 갈등과 행정 비용을 줄일 수 있다는 설명이다.아울러 회의 자료와 영상의 사전·사후 공개 및 아카이브 구축, 주민참여형 피드백 시스템 운영, 공공 콘텐츠 활용을 위한 저작권 완화도 함께 제시했다.이와 함께 간부회의 생중계와 정보공개를 단체장 재량이 아닌 지방정부의 법적 의무로 규정하는 '행정 혁신 및 투명성 강화 조례' 제정도 촉구했다.브리핑룸 운영 방식 개선도 주요 과제로 포함됐다. 대전충남민언련은 기존 기자단 중심 구조를 넘어 시민 누구나 이용할 수 있는 '완전 개방형 브리핑룸'으로 전환하고, 기자회견 전면 생중계와 시민 질의 시스템을 도입해 실질적인 쌍방향 소통 체계를 마련해야 한다고 밝혔다.한편 대전충남민언련은 이번 정책 질의에 대한 후보자 답변을 오는 13일 오후 6시까지 이메일로 받을 예정이며, 이후 답변 결과를 시민들에게 공개할 계획이다.