조정훈

추경호 국민의힘 대구시장 예비후보가 7일 대구아트파크에서 열린 아시아포럼21 초청 토론회애서 발언하고 있다.추경호 국민의힘 대구시장 예비후보가 12.3 비상계엄 당시 내란 중요임무 종사 혐의로 재판을 받는 것과 관련 "그날 계엄 해제 표결이 지연된 바가 있느냐"며 "정치공작이자 정치 탄압"이라고 주장했다.추 후보는 7일 대구 아트파크에서 열린 아시아포럼21 초청 토론회에 참석해 "본회의장에 가서 표결하지 마라, 조금 더 시간을 지연하라 등 표결을 방해하는 것을 본 적이 있느냐"며 "실체 없는 의혹 제기이고 정치 탄압이자 정치 공작"이라고 말했다.이어 그는 "당시 국민의힘 원내대표였던 저를 겨냥해서 공격해 쓰러뜨리고 그 다음에 국민의힘을 위헌정당 해산으로 몰아가 보수 정당의 맥을 끊어내려고 했다"며 "제가 출마하게 된 것은 바로 이런 정치 탄압이기 때문에 정치 특검의 심판을 받는 것이 아니라 대구 시민의 심판을 받겠다고 나온 것"이라고 강조했다.유죄 가능성을 묻는 질문에 추 후보는 "유죄가 나올 확률은 마른 하늘에 날벼락이 떨어질 확률보다 적다"며 "저의 기소에 관해 양식 있는 법조인들은 이것이야말로 민주당이 얼마 전에 강행 처리한 '법 왜곡죄'의 정식 특검 대상이 될 것"이라고 말했다.그러면서 "이재명 대통령은 공직선거법 위반으로 대법원에서 사실상 유죄 판결을 받고도 선거에 나왔다"며 "전재수 부산시장 후보도 통일교로부터 까르띠에 명품 시계를 받았다는 의혹이 있고 수사가 진행되었는데 공소시효가 지났다는 이유로 유야무야 됐다. 민주당은 그런 이야기할 자격이 없다. 이것이야말로 적반하장"이라고 목소리를 높였다.비상계엄 당시 의원들을 국민의힘 당사와 국회로 4번이나 옮기도록 한 이유에 대해서는 "당 대표실에서 최고위원회의 장소를 당초에 국회로 했다가 당사로 바뀌었다고 연락이 왔다"며 "제가 국회로 의총 장소를 소집하고 이동하는 중에 최고위원회의 장소가 국회 출입 통제로 다시 당사로 바뀌었다는 연락을 받았다"고 했다.그는 "지도부와 함께 일을 하는 대변인 등 많은 핵심 의원들이 다 참석 대상"이라며 "최고위원회의 장소가 당사로 바뀌었는데 제가 국회로 계속 고집하면 갈 수가 있겠는가. 당연히 이동하면서 장소를 당사로 변경할 수밖에 없는 상황이었다. 저는 그게 합리적인 결정이었다고 생각한다"고 말했다.이어 "국회 출입 통제 때문에 도저히 들어갈 수 없어 임시로 집결할 수 있는 곳이 바로 당사고 당사에 있으면 사후 대응도 편하기 때문"이라면서 "제가 당사로 가 있으라고 하는 결정은 딱 한 번 했다. 그래서 4번 바뀐 것"이라고 설명했다.추 후보는 2.28민주화운동이 개헌안에 포함돼야 한다고 강조했다. 하지만 이날 국회를 통과하지 못한 개헌안에 대해서는 "국회의장이 자기 치적으로 삼으려고 하거나 아니면 특정 정당들이 선거에 유리하게 이용하기 위한 목적 외에는 없다"고 비판했다.그는 "2.28민주화운동기념사업회 등에서 개헌 논의 과정에서 2.28이 들어가야 한다고 주장을 하고 거기에 저도 힘을 싣고 있다"며 "개헌 논의는 충분히 의견 수렴을 하면서 국민들한테도 이해를 구하고 합의 과정속에서 표결이 진행돼야 한다"고 말했다.추 후보는 하지만 "지방선거로 혼란스러운 이 틈에 개헌이라는 카드를 꺼내 들고 강행 처리하겠다 하는 것은 여당의 의도를 의심할 수밖에 없다"며 "국민들의 충분한 논의가 담겨야 되고 정치권 안에서도 충분한 토의와 의견 수렴이 있어야 한다"고 강조했다.