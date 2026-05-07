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26.05.07 21:09최종 업데이트 26.05.07 21:09
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부산광역시 북구갑 출마를 준비하는 무소속 한동훈 예비후보가 후원회장으로 '묵사마' 정형근 전 한나라당 국회의원을 앉히면서 비판 여론이 일고 있다(관련 기사: "보수 재건인지 의문"... 한동훈 후원회장에 '공안검사' 출신 정형근 위촉 논란 https://omn.kr/2i2yd).

정형근 전 의원은 부산 북·강서 갑에서 3선을 한 인물이지만, 공안 검사 출신으로 국가안전기획부를 거친 그의 정치적 행보에는 항상 논란이 따라붙었다. 특히나 이른바 '묵주 사건'으로 인해 사생활 논란까지 덧대어지며 '묵사마'라는 불명예스러운 별명까지 얻은 인물이다.

제18대 국회의원 총선거를 앞두고 박민식 현 국민의힘 후보에게 밀려 공천에서 탈락한 후 사실상 정계 일선에서 물러난 '구태 이미지' 정치인이 다시 전면에 등장한 모양새다. 이에 따라 그의 과거까지 다시 '파묘'되며 회자하고 있다. 정형근 전 의원의 과거를 키워드 별로 정리했다.

[묵사마] 40대 여성과 호텔에서 '묵주'를 건네받았다?

지난 2005년 2월 17일 YTN카메라에 잡힌 정형근 의원.YTN화면 촬영

정 전 의원을 둘러싼 가장 유명한 사건이 '묵주 게이트' 등으로 불리는 '묵사마' 사건이다. 지난 2005년 2월 16일 늦은 밤, 정 전 의원이 잠실 롯데호텔 객실에서 40대 여성 A씨와 몇 시간 동안 머물렀던 것이 YTN 보도로 드러나며 풍파를 일으켰다. 제보를 받은 YTN 취재진은 A씨의 가족과 함께 현장을 찾았고, 정 전 의원은 당시 취재를 거부한 채 자리를 떠났다(관련 기사: '정형근 소동' 제보자는 유부녀의 내연남? https://omn.kr/bjyy).

그는 해당 여성과의 '부적절한 관계'라는 의혹을 강하게 부인했다. 당시 정 전 의원의 해명에 따르면, 평소 알고 지내던 A씨가 외국에 다녀오는 길에 본인이 부탁했던 '묵주'를 사 와서 이를 전달받기 위해 잠시 들렀던 것뿐이라고 한다(관련 기사: 정형근 "묵주 받기 위해 스스럼없이 갔다" http://bit.ly/u4pBD).

그러나 스스로 독실한 천주교 신자임을 내세웠던 그가, 기도에 필요한 '묵주'를 핑곗거리로 내세웠다며 오히려 여론이 더 끓어올랐다. 당시 일본 내 한류 열풍의 주역이었던 '욘사마' 배용준씨의 인기에 빗대면서, '묵주'와 이를 결합한 '묵사마'라는 풍자적 별명이 온라인 커뮤니티를 중심으로 급격하게 확산하기도 했다(관련 기사: '묵사마'와 '뺑사마', 네티즌의 성지순례 http://bit.ly/aGCQXD).

[디스켓] 플로피 디스크 외관 복사 사진이 간첩 증거?

정형근 전 한나라당 의원이 지난 2003년 10월 20일 국회 통일 외교 통상분야 대정부 질문에서 "송두율씨가 간첩이라는 새로운 증거"라며 플로피디스켓 외관을 복사한 문서를 제시하고 있다.이종호

정 전 의원이 희화화되는 사건은 또 있다. 이른바 '디스켓' 사건이다. 2003년 10월 20일, 국회 통일·외교·안보 분야 대정부질문에 나선 그는 송두율 독일 뮌스터대 교수를 겨냥해 "간첩"이라고 몰아세우며 강한 색깔론을 펼쳤다.

송 교수가 북한 김정일 위원장으로부터 친필 지시를 받았다는 주장이었는데, "대북 보고문과 관련한 상세한 디스켓을 국정원이 갖고 있다"고 밝히면서 3.5인치 플로피 디스크의 외관을 그대로 복사해 증거라고 제시한 것이다.

플로피 디스크는 문서를 저장하는 보조 저장장치일 뿐, 그 외관 사진을 종이에 복사한 형태로 제시한다고 해서 아무런 내용을 증명하지 못함에도 이를 제대로 인지하지 못한 것이다. 요새 상황으로 바꾸면, 실제 저장된 디지털 문서의 내용을 제시하는 게 아니라 USB 드라이브 외관 사진만 증거로 제출한 격이다. 당시 여론의 조롱거리가 됐던 이 사건은 훗날 송두율 교수의 칼럼에서도 회고되기까지 했다.

[고문] 공안 검사 정형근, '성고문' 관련 의혹 등 극구 부인

지난 2005년 2월 15일 심진구씨등 고문 피해자들이 '정형근 의원'이라며 고문을 했던 수사관의 몽타쥬와 남산 안기부 지하 취조실 측면도 등을 공개하고 있다.오마이뉴스 최경준

하지만 정형근 전 의원을 설명할 때 웃을 수 없는 논란들도 다수 존재한다. 그에게서 떼려야 뗄 수 없는 열쇳 말이 '고문'이다. 서울대 총학생회장 출신으로 1960년대 학생운동에 발을 담갔던 그는 이후 극단적으로 진로를 바꾼다. 정계에 입문하기 전까지 안기부 대공수사국장·안기부 제1차장 등 대공수사 핵심 보직을 거친 '공안통'이었다. 특히나 이 과정에서, 고문·강압수사 의혹을 지속적으로 받아왔다.

대표적으로 1989년 서경원 전 평민당 의원은 본인의 밀입북 사건 조사 당시 수사 책임자였던 정 전 의원에게 고문을 당했다고 주장했다. 서 전 의원은 "2주 동안 잠을 안 재우면서 구타와 고문을 가했다"고 주장했다. 방양균 전 비서관도 1999년, 정 전 의원을 직접 고문 가해자로 지목한 바 있다. "서경원 전 의원의 방북 당시 서 의원과 함께 안기부에 붙잡혀 정형근 의원으로부터 직접 고문을 받았다"는 이야기였다.

특히 김대중 당시 평민당 총재와의 관계를 부인하자 심한 구타를 당했다고 주장했다. 또 고문에 못 이겨 "서경원 의원이 김대중 대통령에게 1만 달러를 전달하는 것을 보았다"고 진술하게 됐다고까지 구체적으로 밝혔다.

서울지방검찰청은 정 전 의원을 2001년 이강래 전 청와대 정무수석 명예훼손 혐의로 불구속 기소하면서, 당시 공소장에 "정 의원이 1989년 당시 안기부 대공수사국장으로서 밀입북 사건으로 구속된 서경원 전 의원과 방양균씨를 조사하면서 범행을 자백하지 않는다는 이유로 서 전 의원을 심하게 구타한 사실이 있다"고 적시했다.

'민주주의자' 김근태 전 국회의원 고문 사건에서도 정형근의 이름이 등장한다. 김 전 의원이 '고문기술자' 이근안 전 경감의 고문 사실을 폭로하자 안기부·검찰·경찰 간부들이 대책회의를 열었고, 당시 회의에 정형근 당시 안기부 대공수사단장 등도 참석했다는 것이다. 해당 회의에서 김씨에 대한 가족 면회와 변호인 접견 차단, 상처 치료 방안 등이 논의된 것으로 전해진다.

또한 정형근 전 의원이 고문 수사에 직접 개입했다는 의혹도 제기됐다. 그가 "남영동 대공분실을 방문해 '혼을 내서라도 철저히 밝혀내라'고 말했다는 주장이었다. 당사자인 정 전 의원은 "내가 김씨 고문에 개입했다는 검찰 발표는 전혀 사실이 아니며 당시 고문 현장에 간 일도 없다"라고 맞섰다.

그 외에도 1992년 남한조선노동당 중부지역당 사건 및 민족해방애국전선 관련자들의 증언도 논란이다. 2004년 12월, 당시 사건에 연루됐던 양홍관씨는 정형근 전 의원이 자신을 직접 고문했다고 증언하고 나섰다. 특히 당시 고문 과정에서 '막대기로 성기를 10여 차례 때리며 욕설을 했다'고 밝혔는데, 양씨는 출소한 뒤 그가 정 전 의원이라는 사실을 알게 됐다고 밝혔다.

정 전 의원은 "양홍관이라는 사람이 누군지 모른다"라며 전혀 사실이 아니라고 반박했다. 민족해방노동자당 사건의 심진구씨도 안기부의 불법구금과 고문수사를 당했는데, 이 과정에서 정 전 의원도 가담했다는 의혹이 함께 제기됐다. 이런 고문 관련 의혹들은 2005년 KBS의 <추적 60분>으로 크게 점화하기도 했다.

[불체포 특권] 체포영장 집행에 불응하며 임시국회 뒤로 숨어

한동훈 예비후보는 국민의힘 비상대책위원장 시절부터 공개적으로 국회의원 불체포 특권 폐지를 외쳐왔다. 그러나 정작 정 전 의원은 바로 그 불체포 특권을 악용한 대표적인 인물로 꼽힌다.

정 전 의원은 서경원 전 의원 밀입북 수사 당시 고문 관련 발언, 부산 집회에서의 '빨치산 수법' 및 '김대중 대통령 1만 달러 수수' 발언, 언론대책 문건 사건 관련 발언 등으로 고소됐다. 검찰은 정 전 의원에게 20여 차례 소환장을 보냈지만, 정 전 의원은 서면진술서만 내고 출석을 거부했다.

법원으로부터 영장을 발부받은 검찰은 국회 비회기였던 2000년 2월 11일 정 전 의원 체포를 시도했지만, 정 전 의원은 "옷을 갈아입고 오겠다"며 집 안으로 들어간 뒤 문을 잠그고 버텼다. 영장 집행에 실패한 검찰은 이후 영장을 재발부받아 다시 체포를 시도했지만, 한나라당은 당사 현관문을 잠그고, 의원·당원 등 150여 명이 바리케이드를 치고 검찰 진입을 차단했다.

결과적으로 검찰의 체포 시도는 모두 실패로 돌아갔고, 원내 다수였던 한나라당은 임시국회를 소집했다. 회기 중에는 국회의 동의 없이 국회의원을 체포할 수 없다는 '불체포 특권'을 맞춤형으로 악용한 모양새이다. 검찰은 결국 2001년 1월 정 전 의원을 명예훼손 등 혐의로 불구속 기소할 수밖에 없었다.

"보수 표 좀 받겠다고 정형근을? 한동훈의 정치철학 다시 들여다볼 게 없다"

지난 2008년 11월 26일 정형근 전 건강보험공단 이사장이 쌀소득 보전 직접지불금 불법수령사건 실태규명을 위한 국정조사 특위에 출석, 건보공단 관계자들과 답변자료를 검토하고 있다.남소연

정 전 의원은 이명박 정부에서 국민건강보험공단 이사장을 지내는 등 정계 일선에서 물러난 뒤에도 확실히 자리를 챙겼다. 그 와중에 제일저축은행으로부터 불법 정치자금을 수수한 혐의가 인정되어 벌금 800만 원과 추징금 5000만 원을 선고받기도 했다. 이후 그는 전직 대통령 윤석열씨를 공개적으로 지지했고, 지난 대통령 선거 국면에서는 김문수 후보를 지원 사격했다.

서울대학교 법과대학을 졸업해 사법시험을 거쳐 검사가 된 후 보수 정당에 투신했다는 점에서 정 전 의원의 궤적은 한동훈 예비후보와 여정과 닮아 있다. 그러나 이처럼 논란이 가득한 인사에게 후원회장을 맡기면서 비판적인 평가들이 연이어 나오고 있다.

대구지역 진보언론 <뉴스민>의 발행인이자, 정치 평론가로도 활동하는 강수영 변호사는 본인의 페이스북에 "매우 실망스러운 행보"라며 "정형근이 부산 북구에서 3선을 했다고 하나, 그건 20년도 더 전의 이야기이고, 그가 국회의원의 불체포특권을 이용해 안기부 대공수사단장 시절 자행한 고문 범죄들의 처벌을 피했다는 점을 한동훈 후보가 알고 있는지 묻고 싶다"라고 꼬집었다.

그는 "사실상 대중들에게 고문 하면 떠오르는 두 사람이 이근안과 정형근"이라며 "그는 단 한 번도 이 문제에 대해 사죄하거나 반성한 적이 없다"라고 비판했다.

그러면서 "정형근은 '일제 식민지 근대화론'을 설파하며 친일 사관을 주장하는 극우 단체, 뉴라이트전국연합의 상임의장을 지낸 인물"이라며 "하지만 부산 북갑에서 보수 표를 좀 받겠다고 색깔론 정치, 정치 검사의 원조격, 고문 범죄자, 불체포특권 남용의 대명사인 정형근을 후원회장으로 앉혔다면 한동훈 후보의 역사관과 가치관, 정치철학에 대해 다시 들여다 볼 것이 없다는 생각이 든다"라고 직격했다.
#정형근 #고문 #공안검사 #묵사마 #한동훈

6.3 지방선거
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