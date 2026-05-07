▲세월호특별법 반대표 던진 12명은?
세월호특별법(4·16세월호참사 진상규명 및 안전사회 건설 등을 위한 특별법안)이 2014년 11월 7일 국회 본회의에서 재석 251명 중 찬성 212명, 반대 12명, 기권 27명으로 가결됐다. 반대표를 던진 의원은 최봉홍 김정훈 하태경 황진하 이헌승 한기호 조명철 김용남 김종훈 안홍준 김진태 박민식 의원으로 12명 모두 당시 새누리당(국민의힘 전신) 소속이다.남소연
세월호 특조위와 관련한 김 후보의 발언은 새누리당 국회의원 시절인 2015년 12월 2일, 평화방송 라디오에서 한 말이다.
당시 방송을 인용한 언론 보도를 보면, 당 원내대변인이었던 김 후보는 세월호 특조위를 두고 "(특조위가) 사실상 하는 일이 아무 것도 없다"며 "국민 세금만 낭비하고 있는 세월호 특조위 관련 예산을 점검해야 되는 것이 시급하다"고 주장했다.
또한 "실상 과거 소위 운동권 경력 있거나 아니면 그 쪽 활동 하는 사람들로 특조위 120명을 거의 다 채워놓고는 엉뚱하게 세월호 침몰 당일에 대통령 7시간 행적 조사하겠다 이러고 있다"며 "지금 세월호 특조위는 일본 극우파 주장과 비슷한 주장을 하고 있다"고 했다.
그러나 특조위 예산은 2015년 1월 1일 세월호 특별법이 시행되고 나서 그해 8월에서야 지급됐다. 김 후보가 문제제기한 시점은 조사활동을 시작한 지 반 년도 안 됐을 때여서 성과를 말하기엔 시기적으로 이른 측면이 있었다.
또한 '세월호 특조위가 1차, 2차, 3차 세 차례에 걸쳐 활동했는데 기간과 예산 대비 성과가 없는 점을 당시 지적한 것'이라고 말했지만, 김 후보가 라디오에서 해당 발언을 했을 때는 그가 말한 2차(선체위)·3차(사참위) 활동이 있기도 전이어서 해명에 의문이 남는다.
더 나아가 김 후보는 세월호 특조위가 참사 당일 박근혜의 7시간을 조사하겠다는 것에 대해 "당일 7시간 동안 19차례에 걸쳐서 유무선 보고를 받았고 7차례에 걸쳐서 청와대 내에서 회의가 이뤄졌다는 결과가 국정감사에서 다 밝혀졌다"며 "지금 세월호 특조위는 일본 극우파 주장과 비슷한 주장을 하고 있는 것"이라고 주장했다(관련기사 : 우리는 지난 4년 당신들이 한 말을 기억하고 있다
https://omn.kr/r0tw).
하지만 지난 2018년 3월 28일 검찰이 발표한 수사 결과, 박근혜는 참사가 발생한 지 5시간 뒤인 오후 2시 15분에 최순실과 정호성 등 '문고리 3인방'과 청와대 내실 회의실에서 회의를 했고, 이 자리에서 중앙재난안전대책본부를 방문하기로 결정했다.
이러한 발언으로 인해 김용남 후보는 4.16연대가 2016년 총선과 2020년 총선 당시 발표한 세월호 망언 후보자 목록에 포함되기도 했다. 김 후보는 2014년 세월호 특별법 표결 당시 반대표를 던졌다.
한편, 4.16세월호참사가족협의회와 4.16연대가 오는 6월 3일 지방선거에서 세월호 참사 피해자들을 혐오·비하한 후보자 5명의 출마 반대를 선언하며 그 중 한 명으로 김용남 후보를 지목했다.
이태원 참사 관련 발언 왜곡됐다? 다시 보니...