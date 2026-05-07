허태정

허태정 더불어민주당 대전시장 예비후보.허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 7일 6·3 지방선거를 이끌 1차 선거대책위원회 인선 명단을 발표하고 본격적인 선거 체제에 들어갔다.허 후보 캠프가 이날 발표한 1차 선대위는 대전지역 각계 주요 인사 220명을 포함해 모두 1174명 규모로 구성됐으며, 캠프는 오는 13일 2차 인선을 추가로 발표할 예정이다.이번 선대위에는 전직 국회의장과 현역 국회의원, 전·현직 대전시장, 전·현직 시의회 의장, 학계·문화·언론·노동·시민사회 분야 인사들이 폭넓게 참여했다.명예선거대책위원장은 박병석 전 국회의장이 맡았으며, 상임선거대책위원회 공동위원장에는 박범계 국회의원, 조승래 더불어민주당 사무총장, 염홍철 전 대전시장, 권선택 전 대전시장이 이름을 올렸다.총괄선거대책위원장은 박정현 국회의원이 맡아 선거 전반을 지휘한다.공동선거대책위원장에는 장철민·장종태·박용갑·황정아 국회의원과 최병욱 전 국립한밭대 총장, 유 미 전 대전사회서비스원 초대원장, 지영한 전 대전CBS 대표이사, 김용복 한국노총 대전본부 의장, 문선우 전 대전장애인총연합회장이 참여했다.캠프는 이번 선대위가 조직과 역할, 직능에 따라 세분화된 구조를 갖췄고, 정책 전문성과 현장 소통 역량을 동시에 강화한 점이 특징이라고 설명했다.정책자문위원회는 이광섭 전 한남대 총장과 김복철 전 국가과학기술연구회 이사장이 공동위원장을 맡아 정책 싱크탱크 역할을 하며, 홍보본부에는 성기선 전 충청투데이 대표, 조상완 전 TJB 보도국장, 정찬욱 전 연합뉴스 대전충남취재본부장 등 언론계 인사들이 합류했다.총괄선거대책본부는 최종길 전 국회의장 비서실장이 본부장을 맡고, 조직본부와 정책본부, 청년본부, 여성본부, 노동본부, 장애인본부, 지역본부 등이 분야별로 선거 조직을 뒷받침한다.허태정 후보는 "대전의 발전과 시민의 삶을 바꾸겠다는 뜻에 공감해 대전 각계의 소중한 분들이 함께해 주셨다"며 "220명의 선대위원 한 분 한 분의 마음을 모아 대전의 미래를 열어 나가겠다"고 밝혔다.다음은 허태정 후보 2026 선거대책위원회 명단이다.<명예선거대책위원회>▲명예선거대책위원장 박병석(전 국회의장)<상임선거대책위원회>▲공동위원장 박범계(국회의원) 조승래(더불어민주당 사무총장) 염홍철(전 대전광역시장) 권선택(전 대전광역시장)<총괄선거대책위원회>▲위원장 박정현(국회의원)<공동선거대책위원회>▲공동위원장 장철민(국회의원) 장종태(국회의원) 박용갑(국회의원) 황정아(국회의원) 최병욱(전 국립한밭대 총장) 유 미(전 대전 사회서비스원 초대원장) 지영한(전 대전CBS 대표이사) 김용복(한국노총 대전본부의장) 문선우(전 장애인총연합회장)△수석부위원장 김종천(전 대전시의회 의장)△공동부위원장 곽영교(전 대전시의회 의장) 민경배(대전시의원) 남진근(전 대전시의원) 민태권(전 대전시의원) 박혜련(전 대전시의원) 조규식(서구의회 의장) 김창관(전 서구의회 의장) 전명자(전 서구의회 의장) 박종래(전 대덕구의회 의장) 육상래(전 중구의원)<고문단>△공동상임고문 송석찬(전 국회의원) 선병렬(전 국회의원) 김종천(민주당 대전시당 노인위원장) 윤석경(전 충남대 부총장) 한병기(전 대전시 자원봉사협의회장) 조광휘(전 대전사랑시민협의회장) 염승철(민주당 대전시당 고문)△고문 강충식 고광일 권근원 김기복 김병국 김용자 김정숙 김종욱 김진원 김택수 김필중 라문규 문홍준 박상주 박철민 상미옥 송용길 신운용 안태성 우희순 유동수 윤남중 윤석윤 윤오노 윤이노 이강호 이복섭 이상호 이승복 이완규 이은희 이재원 이정희 장오익 정태호 조남열 천충길 최영식 한재득<특보단>▲총괄특보단장 안중기(전 대전광역시의원)▲시민특보단장 임재원(전 노사모 대전대표)△안보특보 임승덕(전 육군장군)△여성특보 오현숙(전 YMCA 사무총장)△보육특보 이희자(전 대전민간어린이집연합회장)△수석부단장 문재길 박권식 김상돈 김순남△부단장 박성빈 김종덕 신창호 류호석 지성훈 고선애 장진호 문부식 이동욱 김기돈 이상수 최기진 김철수 양은화 김지섭 김정 양봉식 이영옥 송관섭 이영재 박준영 남건우 정상진 박경호 최동배 강태석 김춘두 조태용<정책자문위원회>▲공동위원장 이광섭(전 한남대 총장) 김복철(전 국가과학기술연구회 이사장)△공동부위원장 민병찬(국립한밭대 교수) 유영대(충남대 교수) 이길승(전 한국연구재단 수석연구위원)<문화예술도시위원회>▲공동상임위원장 박홍준(전 대전예총 회장) 김영호(전 대전민예총 회장) 이환수(대전예총 수석 부회장)△공동위원장 김이석(대전음악협회 회장) 지은주(대전오페라단장)△집행위원장 서용석(전 연정국악원 사무국장)<시민의대전위원회>▲위원장 이용수(전 국회의장 정책수석)<대전성장과통합위원회>▲위원장 서기자(목원대 교수)<대외협력위원회>▲공동위원장 임찬규(전 GKL 상임감사) 왕우현(전 유성갑 사무국장) 최용규(전 대전시티즌 대표)△공동부위원장 윤정병(전 서부교육지원청 교육장) 김성태(전 법인택시조합 이사장) 이창종(전 금성백조 전무) 김호근(전 대전사랑시민협의회 사무처장)<상생협력위원회>▲위원장 강병수(전 충남대 부총장)<인구소멸대응위원회>▲위원장 김성현(한국전자통신 책임연구원)<총괄선거대책본부>▲본부장 최종길(전 국회의장 비서실장)<공동본부장단>▲총무본부장 송덕헌(전 염홍철 대전시장 비서실장)▲상황본부장 김세환(국립한밭대 교수)<조직본부>△광역조직본부장 양용모(전 대전새마을회장)△대전사랑시민연대본부장 최성운((사)자연보호중앙연맹 대전시협의회장)△시민소통통합본부장 노태경(전 대전법인택시조합 상무)△온통조직본부장 송상영(전 중부경찰서 정보관)△정책조직본부장 허 춘(전 대전시 건설관리본부장) 성기문(전 대전시 서구 부구청장)△통합광역조직본부장 이동곤(㈜준건축 대표이사)△통합조직본부장 최우혁(전 대전시의회 의장 비서실장)△확신조직본부장 고해정(전 문화예술지킴이 이사장)△미래혁신조직본부장 이동수(㈜영동에너지 대표)△민생조직본부장 송찬호(굿푸드 대표)△함께하는사람들조직본부장 황정미(꽃빛한방병원 본부장)△대전살리기조직본부장 권귀동(㈜대건 대표이사)△한마음조직본부장 남창섭(전 대전사랑시민협의회 사무처장)△세대융합본부장 기용순(대전인성교육문화센터 이사장)△교통안전본부장 주진걸(전 대전교통방송 편성제작국장)△문화공감본부장 김정기(전 택견협회장)△돌봄조직본부장 이경희(노인전문요양원 해피존 원장)<홍보본부>▲공동본부장 성기선(전 충청투데이 대표) 조상완(전 TJB 보도국장) 정찬욱(전 연합뉴스 대전충남취재본부장/전 한국기자협회 부회장) 허택회(전 한국일보 기자) 최재근(전 굿모닝충청 편집국장/이사) 김문교(전 더불어민주당 원내대표 특보)<정책본부>▲공동본부장 이은구(전 한남대 부총장) 장수찬(전 목원대 교수)▲공동부본부장 안용호(전 중구 자치행정국장) 홍준기(전 대전서구의원) 임봉철(박정현 국회의원 보좌관<대학생본부>▲본부장 전가은(전 국립한밭대 SMU(새마을)동아리 회장)▲공동부본부장 권재경(더불어민주당 중구 대학생위원장) 이정욱(더불어민주당 유성갑 대학생위원장) 진승우(더불어민주당 동구 대학생위원장)<청년본부>▲공동본부장 최재천(전 충남대 인문대 학생회장) 여인표(대전시당 청년위원장)▲부본부장 이용선(더불어민주당 중구 청년위원장)<직능본부>▲본부장 김영창(박범계 국회의원 특보단장)▲부본부장 이신재(초록어린이재단 후원회장)<노인본부>▲본부장 김종천(더불어민주당 대전시당 노인위원장)▲부본부장 심포규(더불어민주당 중구 노인위원장)<노동본부>▲공동본부장 김홍옥(전 한전 노조위원장) 김성락(더불어민주당 대전시당 노동위원장)▲부본부장 이만영(더불어민주당 유성갑 노동위원장)<장애인본부>▲본부장 박재홍(더불어민주당 대전시당 장애인위원장)▲공동부본부장 정영희(더불어민주당 중구 장애인위원장) 남성우(더불어민주당 유성갑 장애인위원장) 유금순(더불어민주당 동구 장애인위원장)<여성본부>▲본부장 신혜영(더불어민주당 대전시당 여성위원장)▲부본부장 홍미영(더불어민주당 중구 여성위원장)<전략본부>▲본부장 윤종일(전 유성구의회 의장)<유세본부>▲본부장 곽성열(한남대 강의전담교수)<공동 부본부장단>△부본부장 김성찬 김용명 김일웅 서원모 이경주 이광문 이윤진 조황룡 진경모<지역본부>△동구본부장 오병현(동구 지역위원회 사무국장)△중구본부장 박종석(중구 지역위원회 사무국장)△서구갑본부장 예석해(서구갑 지역위원회 사무국장)△서구을본부장 박수빈(서구을 지역위원회 사무국장)△유성갑본부장 권순재(유성갑 지역위원회 사무국장)△유성을본부장 이태주(유성을 지역위원회 사무국장)△대덕구본부장 임봉철(대덕구 지역위원회 사무국장)▲선거사무장 김홍영(전 장애인체육회 사무국장)▲공보단장 김도운(전 디트뉴스24 편집국장/주필)▲수석대변인 강순욱(전 국회의장 공보기획비서관)▲대변인 권은남(더불어민주당 대전시당 대변인)▲법률지원단 공동단장 채경준(변호사) 조준영(변호사)▲공명선거지원단장 윤석근(법무법인 지평 고문)▲온라인소통단장 이현주(국제인재양성문화원 대표원장)▲전략기획실장 김미중(전 권선택 대전시장 비서실장)▲정책조정실장 민병권(한남대 교수)▲정책기획실장 박선규(목원대 교수)▲상황실장 방진영(대전시의원) / 부실장 최병집(조승래 국회의원 비서관)▲총무조정실장 손선희▲총무지원실장 공연숙▲조직실장 윤종수▲기획실장 김범수(전 장종태 국회의원 선임비서관)▲홍보실장 김희진▲수행실장 지관희(나래스포츠 대표)