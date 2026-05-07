성남시민단체연합

성남시민단체연합 정책제안 기자회견경기도 성남 시민단체연합(아래 시민단체)이 지방선거에 출마한 성남시장과 시·도의원 후보들에게 성남시의료원 위탁 추진 중단 등이 담긴 정책 제안을 했다.시민단체는 사회대개혁•지방자치혁신 성남시민행동과 성남사회단체연대회의, 성남시민회의, 성남평화연대 등으로 구성됐다.시민단체는 7일 오전 성남시의회에서 기자회견을 열어 후보들에게 제안하는 '성남미래 12대 핵심정책' 발표했다. 발표에 앞서 시민단체 연합은 "지난 4년간 성남시정은 '비정상의 연속'이었고, 시민들과 쌓아온 소통의 탑은 무너졌으며, 협치의 제도적 기반은 파괴되었다"라고 비판했다.그러면서 "성남시 지방자치 후보자들이 시민사회가 제안하는 12가지 정책 과제들을 통해 성남시정의 정상화와 미래 희망 만들기에 나설 것을 제안한다"고 밝혔다.시민단체가 제안한 정책은 성남시 지속가능발전 협치위원회 설치와 주민자치회 임기내 50개동 전면 실시, 공유와 협동의 시민공동체 허브 조성, 성남형 통합돌봄 민관합동 체계 구축·실행 등이다.성남형 시민 민주•평생교육 확대 강화와 청년·청소년 삶 전반의 복지 지원, 주거문제 해결과 지역균형발전, 사회연대경제 활성화도 중요 정책이다. 노동자 여성 문화예술인 아동 장애인 어르신 등 맞춤형 복지 실시, 성인지예산 시민참여 제도 및 정책 컨트롤 타워 도입도 핵심 정책에 포함됐다.