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오래 준비해온 대답 - 김영하의 시칠리아 김영하 (지은이), 복복서가(2020)

배움이나 성취보다 중요한 것은, 그 상처받기 쉬운 존재를 끝까지 지켜내고 보호하는 일.참여자들은 특히 '내면의 어린 예술가'에 대한 문장에 깊이 머물렀다. 타인의 시선과 냉소, 경쟁과 비교 속에서 우리 안의 어린 예술가는 쉽게 훼손된다. 배움이나 성취보다 중요한 것은, 그 상처받기 쉬운 존재를 끝까지 지켜내고 보호하는 일이라는 데 모두가 고개를 끄덕였다.한 참여자가 말했다. "많이 소유하는 사람이 아니라, 많은 것이 잘 지나가도록 자신을 열어두는 사람이 되고 싶다"고. 그 말이 낯선 여행지에서 우연히 마주친 이가 건네준 시원한 물 한 모금처럼, 조급한 목마름을 천천히 식혀 주었다.첫 모임을 마치고, 다음 함께 읽을 책으로 이서수 작가의 <그래도 춤을 추세요>(2025년 8월 출간)가 선정되었다. 나도 당장 추천하고 싶은 책이 있었지만, 순서가 다섯 번째란다. 단톡방에서 '사다리 타기'로 이미 정했다고. 얄짤없는 MZ식 룰 앞에서 선배도 예외가 없다. 다시 책을 펼쳤다. 여전히 페이지를 넘기는 일이 물속을 걷는 것처럼 무겁다.뇌에 배긴 딱딱한 굳은살이 말랑해지려면 시간이 좀 필요할 것 같다. 조금 느리면 어떤가. 내 안의 '어린 예술가'가 겁먹지 않고 마음껏 숨 쉴 수 있는 나만의 시속을 찾는 게 더 중요하다. 덕분에 타인의 삶과 생각을 통해 내 안의 '속도'를 점검할 여유가 생겼다. 독서모임, 하길 잘했다.