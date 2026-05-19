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김영하 작가의 <오래 준비해온 대답>. 마음에 와닿는 문장들을 오래 붙잡아두고 싶어 포스트잇으로 표시해 두었다.차유진
운영 규칙은 단순했다. 10명 내외의 멤버가 3주에 한 권, 책은 돌아가며 선정한다(사다리 타기로 첫 번째 순서 결정). 벌칙은 없지만 약속은 있다. 혼자서는 한 페이지 넘기기도 힘들던 책이, 모임 날짜가 잡히는 순간 반드시 해내야 할 '분량'으로 바뀌었다. 이 일 저 일을 핑계 삼아 미뤄왔던 나에게 적당한 강제성이 생겼다.
첫 책은 김영하 작가의 <오래 준비해온 대답>(2020년 4월 <네가 잃어버린 것을 기억하라>의 신간 출간)이었다. 구글 맵도, 호텔스닷컴도 없던 시절, 배 출발 시간 하나 알아보려다 하루를 통째로 허탕치기 일쑤였던 스마트폰 이전 시대의 시칠리아 여정이 담겼다. 불편했지만 헤맴의 낭만이 살아 있던 시절의 이야기다.
김영하 작가는 문장의 속도감이 좋기로 유명하다. 나 역시 그의 작품을 거의 다 챙겨본 독자로서 믿음이 있었다. '김영하라면, 내 가출한 가독성을 단번에 끌어올려 주겠지!' 잔뜩 기대를 품고 책을 펼쳤다.
그런데... 역시 안 읽힌다. 유독 더 안 읽힌다. 책장 사이에 본드를 발라놓은 듯 페이지가 넘어가지 않았다. '김영하 작가님, 당신마저...!' 이쯤 되니 나 자신이 의심스러웠다. '책이 문제인가, 아니면 내가 문제인가.'
책은 섬의 한낮에 슬리퍼를 끌며 천천히 걷는 걸음처럼 느긋했다. 억지로 속도를 내보려 할수록 오히려 책에 붙잡혔다. 결국 아무 일도 일어나지 않을 듯한 시칠리아의 무탈한 일상에 보폭을 맞출 수밖에 없었다. 그래도 정해진 기간 안에 꾸역꾸역 두 번을 읽어냈다.