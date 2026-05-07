충북인뉴스

7일 진보당충북도당은 충북도청에서 기자회견을 열어 “충북 정치를 독점해온 거대 양당의 기득권을 깨고, 진짜 주인인 도민의 삶을 지키는 진보정치를 세우겠다”며 비례대표 후보를 공개했다.진보당충북도당이 중고생100원버스‧농민수당‧노동자복지기금 등 대표공약을 제시하며 충북도의회와 청주시의회 비례대표 선거에 출사표를 던졌다.7일 진보당충북도당은 충북도청에서 기자회견을 열어 "충북 정치를 독점해온 거대 양당의 기득권을 깨고, 진짜 주인인 도민의 삶을 지키는 진보정치를 세우겠다"며 비례대표 후보를 공개했다.진보당충북도당에 따르면 충북도의회와 청주시의회 비례대표 선거에 출마한다.충북도의회 비례대표에는 노동운동가 출신의 조승희씨가 출마한다.조승희 후보는 민주노총 소속 금속노조와 건설노조에서 활동한 노동운동가다.청주시의회 비례대표에는 민주노총 소속 현 전국학교비정규직노동조합 이소영 충북지부장이 출마한다.이들은 노동운동가 출신답게 ▲청주시립 '직장갑질 119센터' 건립 ▲우리동네 노무사 사업 ▲비정규직 복무 차별해소 조례 제정 등 3대 노동공약을 제시했다.진보당 충북도당은 "국민의힘과 더불어민주당 양당의 독식 구조를 견제하고 도민 혈세가 오직 도민을 위해 쓰이도록 강력한 브레이크 역할을 하겠다"고 포부를 밝혔다.그러면서 "비례대표 투표는 단순히 정당을 고르는 것이 아닙니다. 민주주의를 지키는 한 표입니다. 견제와 균형의 한 표"라며 "진보당에 행사하는 한 표는 충북 정치를 근본적으로 바꾸는 한 표가 될 것"이라고 호소했다.한편 충북도의회와 청주시의회는 오는 6월 선거에서 각각 5명의 비례대표를 선출한다. 5% 이상 정당득표를 한 정당을 대상으로 득표율에 따라 의석이 배분된다.