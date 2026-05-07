오마이뉴스 장재완

- 대전교육감 선거가 한 달도 채 남지 않았다. 현재 심정은 어떤가.

- 대전교육감 선거에 출마한 이유는 무엇인가.

- 맹수석 예비후보의 교육철학을 한마디로 정의한다면 무엇인가.

- '왜 맹수석이어야 하는가'라는 질문에는 어떻게 답하겠나.

- 설동호 대전교육감의 지난 12년간의 대전교육행정을 어떻게 평가하나.

- 현재 대전교육의 가장 큰 문제는 무엇이라고 보나.

- 교육감이 되면 가장 먼저 추진하고 싶은 정책은 무엇인가.

맹수석(67) 대전시교육감 선거 예비후보.맹수석 대전시교육감 예비후보가 "대전교육의 가장 큰 문제는 신뢰의 붕괴"라며 "교육청이 앞에서 책임지고 끝까지 해결하는 구조로 바꿔 다시 믿을 수 있는 대전교육을 만들겠다"고 밝혔다.맹 예비후보는 7일 대전 중구 용두동에 위치한 자신의 선거사무소에서 진행한 <오마이뉴스>의 인터뷰를 통해 이 같이 밝혔다. 그는 우선 대전교육감 선거에 임하는 심정에 대해 "무거운 책임감과 절박함을 느끼고 있다"며 "이번 선거는 단순한 선거가 아니라 무너진 대전교육의 신뢰를 다시 세울 마지막 기회"라고 말했다.그는 출마 이유에 대해 "이제는 변화와 혁신이 필요하다"고 강조하고 "그동안 대전교육에서는 갈등 속에서 교사가 목숨을 잃고, 학생이 비참하게 희생되는 일까지 발생했지만, 교육청이 충분히 책임 있게 대응하지 못했다. 그 결과 현장은 더 큰 상처와 불신을 안게 됐다"고 지적했다.맹 예비후보는 자신의 교육철학을 묻는 질문에 '사람을 바로 세우는 책임교육'이라고 제시한 뒤 "AI 시대일수록 기술은 빠르게 발전하지만 결국 교육의 본질은 사람을 키우는 데 있다"며 "기본이 바로 서야 아이는 흔들리지 않고 성장할 수 있고, 교사가 존중받아야 교육이 바로 설 수 있다"고 밝혔다.다음은 맹수석 대전시교육감 예비후보와 나눈 인터뷰 전문."한 달도 남지 않은 지금, 무엇보다 무거운 책임감과 절박함을 느끼고 있다. 현장을 다니다 보니 학부모들은 '아이들 안전이 걱정된다'고 하고, 선생님들은 '교권과 교육환경이 너무 어렵다'고 말씀하신다. 이번 선거는 단순한 선거가 아니라 무너진 대전교육의 신뢰를 다시 세울 마지막 기회라고 생각한다. 그래서 끝까지 책임지겠다는 각오로, 단 한 명의 아이도, 단 한 명의 교직원도 놓치지 않겠다는 마음으로 뛰고 있다.""한마디로 말하면 이제는 변화와 혁신이 필요하기 때문이다. 그동안 대전교육에서는 다른 시도에서는 쉽게 볼 수 없었던 안타까운 사건들이 이어졌고, 갈등 속에서 교사가 목숨을 잃었으며, 학생이 비참하게 희생되는 일까지 발생했다. 문제는 이러한 사건들에 대해 교육청이 충분히 책임 있게 대응하지 못했고, 그 결과 현장은 더 큰 상처와 불신을 안게 됐다는 점이다. 이 상황을 더 이상 지켜볼 수 없었고, 누군가는 책임지고 바꿔야 한다고 판단해 출마를 결심했다. 저는 법과 행정, 교육 현장을 함께 경험해 온 사람으로서 갈등을 외면하지 않고 제도와 책임으로 해결해 온 만큼, 무너진 대전교육의 신뢰를 반드시 다시 세우겠다.""제 교육철학은 '사람을 바로 세우는 책임교육'이다. 저는 '인본창조, 본립도생'이라는 말을 중요하게 생각한다. AI 시대일수록 기술은 더 빠르게 발전하지만, 결국 교육의 본질은 사람을 키우는 데 있다고 본다. 기본이 바로 서야 아이는 흔들리지 않고 성장할 수 있고, 교사가 존중받아야 교육이 바로 설 수 있다. 그래서 교육의 출발은 아이와 교직원을 지키는 데 있어야 한다. 안전과 신뢰가 무너지면 어떤 교육도 의미를 가질 수 없기 때문이다.""지금 대전교육에 필요한 것은 방향을 제시하는 데 그치는 것이 아니라, 그 방향을 실제로 작동하게 만드는 힘이다. 저는 법률전문가로서 교육공동체의 권리를 보호해 왔고, 수많은 갈등을 조정하며 문제를 끝까지 해결해 온 경험을 가지고 있다. 정책은 선언으로 끝나는 것이 아니라 제도와 실행으로 완성되어야 한다. 저는 그 과정을 끝까지 책임질 수 있는 사람이다. 결국 저는 말이 아니라 결과로, 약속이 아니라 변화로 책임지는 후보이며, 대전교육을 다시 바로 세우는 일의 책임을 지겠다.""설동호 교육감의 지난 12년은 교육행정이 큰 틀에서 안정적으로 유지돼 온 점에서는 일정 부분 평가할 수 있다. 하지만 그 이면에서는 여러 사건과 갈등이 반복되면서 교육청에 대한 신뢰가 점점 약해져 왔다고 생각한다. 특히 교권 침해, 학교 안전 문제, 교육공동체 간 갈등은 일시적인 문제가 아니라 지속적으로 누적돼 온 구조적 문제다. 문제가 발생했을 때 교육청이 앞에서 책임지고 해결하기보다는 학교가 먼저 감당하고, 교육청은 뒤에서 대응하는 방식이 반복되어 왔다. 그 결과 교사는 위축되고, 학교는 감당하기 어려운 부담을 떠안게 되었으며, 학부모와 시민의 신뢰도 크게 흔들렸다. 이제는 단순히 유지하는 단계가 아니라 책임의 구조 자체를 바꿔야 한다.""대전교육의 가장 큰 문제는 신뢰의 붕괴라고 생각한다. 학교 안전 문제, 교권 침해, 반복되는 갈등은 각각 따로 존재하는 문제가 아니라 교육청이 끝까지 책임진다는 믿음이 약해지면서 나타난 결과다. 학부모는 불안해하고, 교사는 위축되며, 학교는 점점 고립되는 상황이 이어지고 있다. 결국 지금 대전교육의 핵심 과제는 개별 문제를 하나씩 해결하는 것이 아니라 무너진 신뢰를 회복하는 것이다. 교육청이 앞에서 책임지고 끝까지 해결하는 구조로 바꿔 다시 믿을 수 있는 대전교육을 만들어야 한다.""이번 선거에서 '단 한 명도 놓치지 않는, 모두가 주인인 대전교육'을 약속드린다. 이를 위해 세 가지 핵심 공약을 추진하겠다. 첫째, '안심 울타리 360'으로 안전을 교육청이 책임지겠다. 교권 침해나 악성 민원이 발생하면 즉각 대응하고, 법률·행정·심리 지원까지 한 번에 제공하겠다. 무엇보다 사고 이후 대응이 아니라 사전에 막는 예방 중심 안전으로 바꾸겠다.둘째, '급식·통학 교육청 책임제'로 학교의 기본을 지키겠다. 급식이 중단되지 않도록 비상 운영체계를 구축하고, 통학 안전도 교육청이 직접 관리하겠다. 셋째, 교육환경 균형 혁신으로 격차 없는 대전교육을 만들겠다. 적정규모 학교 조성과 캠퍼스형 특수교육, 에듀허브 구축을 통해 지역 간 교육격차를 해소하고, 어디에 살든 비슷한 수준의 교육을 받을 수 있는 공정한 환경을 만들겠다."