녹색당서울시당

노동당·녹색당·정의당, 서울지역 후보 단일화 선언 기자회견노동당·녹색당·정의당 등 진보3당 서울시당이 지방선거 후보 단일화를 선언했다. 진보3당과 사회대전환연대회의 서울지역모임은 7일 오전 기자회견을 열고 '신호등 연대'로 지방선거에 공동 대응한다고 밝혔다.이들은 서울시장은 정의당 권영국 후보, 서울시의원 비례대표는 정의당 김혜정 후보로 단일화해 공동대응한다는 계획이다. 아울러 기초단체장(노동당 윤정현)과 기초의원(녹색당 김유리, 정의당 왕복근, 이상욱, 이호영, 황경산) 후보들도 3당 단일후보로 선거를 치를 예정이다.김진억 사회대전환연대회의 서울지역모임 공동대표는 기자회견 장소 바로 옆에서 이른바 '받들어 총' 감사의 정원이 공사 중이라는 점을 언급하며 "감사의 정원은 '오세훈 서울시'의 대표적인 퇴행·불통시정, 난개발의 상징"이라고 지적했다. 이어 "진보3당의 신호등연대는 난개발을 막고 차별을 멈춰서 시민들의 삶이 나아지는 진보서울을 만들고자 한다"며 후보 단일화의 의미를 설명했다. 또한 "새는 좌우의 날개로 난다"며 "진보의 부활과 진전을 위해 관심과 응원을 부탁드린다"며 지지를 호소했다.후보자들의 발언도 이어졌다. 권영국 정의당 서울시장 후보는 "우리는 이재명 정부가 외면하고 있는 분배와 평등, 인권과 기후정의의 빈 자리를 외면할 수 없다는 진보정치의 사명을 위해 절박한 심정으로 후보 단일화를 이뤄냈다"며 공동대응의 의미를 강조했다. 이어 "언론이 보수의 재건을 이야기하지만 극우로 치우친 한 때의 보수가 있을 뿐"이라며 "그들에게 필요한 것은 재건이 아니라 퇴출"이라고 날을 세웠다. "이제 한국 정치는 극우 대 중도가 아니라 보수 대 진보의 구도로 재편되어야 한다"고 강조하며 "여기 모인 우리가 '신호등 연대'의 이름으로 진보의 역할과 책임을 다해야 한다"고 역설했다.김혜정 정의당 서울시의원 비례대표 후보는 "길 위의 신호등은 모두의 안전을 지키기 위한 약속의 이정표"라며 "우리가 신호등 연대로 함께 모인 이유도 이와 같다"며 운을 뗐다. 이어 "멈춰야 할 차별과 막개발에는 빨간불을 켜고, 시민의 안전한 삶을 위해 거침없이 파란불을 켜기 위함"이라고 연대의 의미를 강조했다. 또한 "지금 서울의 진보는 무참하게 후퇴하고 있다"고 진단하고 "단 한 명의 여성 노동자 시의원이 되어 노동의 가치가 원칙이 되는 서울, 공존의 서울을 만들어 갈 것"이라며 지지를 호소했다.윤정현 노동당 강북구청장 후보는 "이번 선거는 우리가 어떤 사회를 만나게 될 것인가에 대한 중요한 기로가 될 것"이라고 이번 지방선거의 의미를 설명했다. 아울러 "오늘 모인 우리는 따로 또 같이 하는 사람들"이라며 "지치지 않고 체제전환의 목소리를 함께 낼 것"이라고 각오를 밝혔다.김유리 녹색당 강서구의원 후보는 "집부자, 땅부자가 아닌 대부분의 서울시민들은 나를 대변하는 정치인은 없다고 느끼셨을 것"이라며 발언을 시작했다. 이어 "무주택자와 저소득층, 노동자와 소수자, 사회적 약자의 삶을 잘 아는 진보3당이 힘을 모았다"며 "힘차게 출발하는 신호등 연대를 믿고 맡겨달라"고 지지를 호소했다.이들은 신호등의 상징색이 개발은 막고, 차별은 멈추고, 시민의 삶은 나아지게 한다는 퍼포먼스를 끝으로 기자회견을 마무리했다.