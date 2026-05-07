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26.05.07 13:29최종 업데이트 26.05.07 13:29
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국민의힘 소속 최충규 대전 대덕구청장이 7일 대전시의회에서 재선 도전 출마를 선언했다.오마이뉴스 장재완

최충규 국민의힘 대전 대덕구청장이 7일 6·3 지방선거 출마를 공식 선언했다. 그는 "지난 4년 대덕구민과 함께 올려놓은 대덕의 가치를 기반으로 지속가능한 발전의 기반을 마련하겠다"며 재선 도전에 나섰다.

최 청장은 이날 대전시의회 로비에서 기자회견을 열고 "대덕발전은 이제 시작"이라며 "대덕발전의 시계를 계속해서 돌릴 수 있는 능력 있는 구청장, 대덕발전을 소명으로 살아온 대덕에 애정 있는 구청장이 필요한 이유"라고 밝혔다.

그는 이번 지방선거의 핵심 기준은 중앙정치나 정당 구도가 아니라 '지역발전'과 '인물'이어야 한다고 강조했다. 특히 "이번 지방선거는 대덕이 계속 발전하느냐, 다시 쇠퇴의 길을 걷느냐의 갈림길"이라며 "옛 어른들이 사람 하나 잘못 들이면 집안이 망한다고 하셨듯, 이번 선거에서 사람을 잘못 뽑으면 대덕이 어떻게 될지 장담할 수 없다"고 말했다.

이어 "저는 우리 모두가 이번 지방선거에서 오직 '사람', 오로지 '인물'만 보고 투표해야 한다고 생각한다"며 "누가 대덕을 발전시킬 인물인가가 구청장과 지방의원 후보 선택의 최우선 요소가 돼야 한다"고 밝혔다.

최 청장은 출마선언문에서 지난 4년의 구정 성과를 앞세우며 재선 도전의 명분을 설명했다. 그는 "과거 대전의 변방으로, '섬'으로 소외받던 대덕이 지난 4년 새로운 도약의 주춧돌을 놓았다"며 "이 모든 것이 대덕구민의 전폭적 응원과 사랑, 그리고 함께 발맞춰 준 대덕구 공무원의 노력이 일궈놓은 성과"라고 말했다.

아울러 "4년 전 구민들 앞에서 대덕의 가치를 두 배로 올리겠다고 약속드렸고, 그 약속을 단 하루도 잊지 않고 지켜냈다"며 연축지구 혁신도시 착공, 대전조차장역 개발 가시화, 신규도로 개설, 도시재생 추진, 대덕물빛축제 성공 개최, 시장 현대화 사업, 통합돌봄 확대 등을 주요 성과로 제시했다.

최 청장은 "연축지구 혁신도시의 첫 삽을 떴고, 꿈 같은 일로 여겨졌던 조차장역 개발도 가시권에 들어왔다"며 "신규도로 개설과 도시재생 추진 등을 통해 지역발전의 기본인 도시 인프라를 확충했다"고 강조했다.

또 "대한민국 대표 축제 반열에 오른 대덕물빛축제, 대덕투어 프로그램, 계족산 오름길 개설, 김호연재 문학관 추진 등을 통해 지역 문화관광의 가치를 높였다"며 "시장현대화 사업과 소비 진작 프로모션, 신규 상점가 발굴 지원 등으로 지역경제의 기초체력도 다졌다"고 밝혔다.

"날개 편 4년, 날아오를 4년"... 구민행복 3대 전략 제시

국민의힘 소속 최충규 대전 대덕구청장이 7일 대전시의회에서 재선 도전 출마를 선언했다.오마이뉴스 장재완

최 청장은 향후 4년의 비전으로 '구민행복 3대 전략'을 제시했다. 그가 내놓은 3대 전략은 공간 혁신을 통한 '콤팩트 시티', 행정 시스템 혁신을 통한 '스마트시티', 주민 참여를 기반으로 한 '디지털 시티' 구축이다.

먼저 '콤팩트 시티'는 단절된 대덕의 각 거점을 연결해 대덕 전역을 30분 생활권으로 묶고, 북부·중부·남부를 압축된 거점 도시로 재설계해 도시 전반의 발전을 이끌겠다는 구상이다.

특히 그는 대전조차장역 복합개발을 핵심 사업으로 제시하며 "하부에서는 기차가 지나가고 상부 데크에는 50년간 단절됐던 법동·중리동과 대화동을 잇는 새로운 복합 공간을 조성해 '대덕의 강남'으로 탄생시키겠다"고 밝혔다.

두 번째 전략인 '스마트시티'는 AI 기술을 활용해 주민 생활 불편을 줄이고 행정 효율을 높이는 데 초점이 맞춰져 있다. 최 청장은 AI 주차공유 시스템을 통해 주차난을 해소하고, 스마트 쓰레기 수거 로봇을 활용해 골목길 환경을 개선하겠다고 설명했다.

그는 "첨단 기술을 통해 보다 안전하고 깨끗한 일상을 선물하겠다"며 "AI 기술로 구민의 불편을 해소하고 생활 편의를 획기적으로 개선하겠다"고 말했다.

세 번째 전략인 '디지털 시티'는 주민 참여를 극대화하는 행정 혁신 구상이다. 최 청장은 "구청장실의 문턱을 완전히 없애겠다"며 "24시간 깨어있는 AI 민원 비서와 디지털 민원서비스 플랫폼을 구축해 구민의 목소리가 즉각 정책이 되는 디지털 직접 행정을 실현하겠다"고 밝혔다.

"지방자치는 말이 아니라 결과로 보여주는 것"

국민의힘 소속 최충규 대전 대덕구청장이 7일 대전시의회에서 재선 도전 출마를 선언했다.오마이뉴스 장재완

최 청장은 이날 '검증된 성과'와 '인물론'을 반복해서 강조하며 "지방자치는 말이 아니라 결과로 보여주는 것"이라며 "어느 정당 소속이냐가 중요한 것이 아니라, 어떤 사람이 구민을 대신해 일을 할 것이냐가 중요하다고 생각한다"고 말했다.

이어 "검증된 실력과 강한 추진력, 그리고 부드러운 리더십으로 대덕의 가치를 혁신하겠다"며 "지난 4년 대덕의 가치를 2배 이상 올렸던 경험을 자양분 삼아 다시 한번 신발 끈을 동여매고 대덕발전을 위해 달리겠다"고 강조했다.

끝으로 그는 "경험의 차이가 능력의 차이를 만든다"며 "다시 한번 도약하는 대덕, 지속가능하게 성장하는 대덕, 지역의 가치가 높아지고 구민의 행복이 넘치는 대덕을 위한 위대한 여정에 함께해 달라"고 지지를 호소했다.
#최충규 #대전대덕구청장 #국민의힘 #출마선언 #대덕발전

6.3 지방선거
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