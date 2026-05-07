오마이뉴스 장재완

국민의힘 소속 최충규 대전 대덕구청장이 7일 대전시의회에서 재선 도전 출마를 선언했다.최충규 국민의힘 대전 대덕구청장이 7일 6·3 지방선거 출마를 공식 선언했다. 그는 "지난 4년 대덕구민과 함께 올려놓은 대덕의 가치를 기반으로 지속가능한 발전의 기반을 마련하겠다"며 재선 도전에 나섰다.최 청장은 이날 대전시의회 로비에서 기자회견을 열고 "대덕발전은 이제 시작"이라며 "대덕발전의 시계를 계속해서 돌릴 수 있는 능력 있는 구청장, 대덕발전을 소명으로 살아온 대덕에 애정 있는 구청장이 필요한 이유"라고 밝혔다.그는 이번 지방선거의 핵심 기준은 중앙정치나 정당 구도가 아니라 '지역발전'과 '인물'이어야 한다고 강조했다. 특히 "이번 지방선거는 대덕이 계속 발전하느냐, 다시 쇠퇴의 길을 걷느냐의 갈림길"이라며 "옛 어른들이 사람 하나 잘못 들이면 집안이 망한다고 하셨듯, 이번 선거에서 사람을 잘못 뽑으면 대덕이 어떻게 될지 장담할 수 없다"고 말했다.이어 "저는 우리 모두가 이번 지방선거에서 오직 '사람', 오로지 '인물'만 보고 투표해야 한다고 생각한다"며 "누가 대덕을 발전시킬 인물인가가 구청장과 지방의원 후보 선택의 최우선 요소가 돼야 한다"고 밝혔다.최 청장은 출마선언문에서 지난 4년의 구정 성과를 앞세우며 재선 도전의 명분을 설명했다. 그는 "과거 대전의 변방으로, '섬'으로 소외받던 대덕이 지난 4년 새로운 도약의 주춧돌을 놓았다"며 "이 모든 것이 대덕구민의 전폭적 응원과 사랑, 그리고 함께 발맞춰 준 대덕구 공무원의 노력이 일궈놓은 성과"라고 말했다.아울러 "4년 전 구민들 앞에서 대덕의 가치를 두 배로 올리겠다고 약속드렸고, 그 약속을 단 하루도 잊지 않고 지켜냈다"며 연축지구 혁신도시 착공, 대전조차장역 개발 가시화, 신규도로 개설, 도시재생 추진, 대덕물빛축제 성공 개최, 시장 현대화 사업, 통합돌봄 확대 등을 주요 성과로 제시했다.최 청장은 "연축지구 혁신도시의 첫 삽을 떴고, 꿈 같은 일로 여겨졌던 조차장역 개발도 가시권에 들어왔다"며 "신규도로 개설과 도시재생 추진 등을 통해 지역발전의 기본인 도시 인프라를 확충했다"고 강조했다.또 "대한민국 대표 축제 반열에 오른 대덕물빛축제, 대덕투어 프로그램, 계족산 오름길 개설, 김호연재 문학관 추진 등을 통해 지역 문화관광의 가치를 높였다"며 "시장현대화 사업과 소비 진작 프로모션, 신규 상점가 발굴 지원 등으로 지역경제의 기초체력도 다졌다"고 밝혔다.