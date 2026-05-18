연합뉴스

4월 20일 오후 경남 진주시 정촌면 BGF로지스 진주센터에서 화물연대 관계자가 센터 입구로 진입하려는 과정에서 경찰과 대치하고 있다.2026-04-16 물체에맞음 1경남 김해 / 19시 11분경 / 경남 김해시 상동면 소재 용기 제조 공장에서 가스절연개폐장치(GIS) 내부 압력 시험 중 폭발 발생. 노동자 A(50대)씨가 폭발로 부서져 날아온 덮개판에 맞아 사망.2026-04-16 사업장외교통사고 1경남 창원 / 13시 52분경 / 경남 창원시 의창구 북면 남해고속도로 창원1터널 입구에서 4.5t 화물차가 주행 중이던 트레일러를 추돌. 이 사고로 화물차 운전자 A(60대)씨가 사망.2026-04-17 깔림 1경북 경주 / 11시 59분경 / 경주시 안강읍 두류공단 내 화학제품 제조 공장에서 600kg 무게의 철제 뚜껑이 떨어짐. 작업 중이던 노동자 A(30대)씨가 뚜껑과 탱크 사이에 끼여 사망.2026-04-17 감전 1경기 용인 / 14시 04분경 / 용인 경남아너스빌 아파트 공사 현장(SM스틸 시공)에서 웅덩이에 고인 물을 빼내려고 양수기를 설치하던 노동자 A(60대)씨가 사망. 경찰은 감전사로 보고 조사 중.2026-04-17 떨어짐 1전남 여수 / 16시 20분경 / 전남 여수국가산업단지 내 석유화학 공장에서 배관을 용접하던 하청업체 노동자 A(60대)씨가 10m 높이에서 떨어져 사망.2026-04-20 깔림 1경남 진주 / 10시 32분경 / 씨유(CU) 진주물류센터 BGF로지스(비지에프로지스) 진주센터 후문 앞 도로에서 집회 중이던 노동자 A(50대)씨가 파업 대체 차량(2.5t 탑차)에 깔려 사망. 노동자들이 원청에 교섭을 요구했으나 수차례 거부당한 뒤 4월 5일부터 파업에 돌입. 4월 20일 오전 집회 중 경찰이 대체 차량 출차를 시도했고, 출차를 저지하는 과정에서 차량이 A씨를 포함해 3명을 침. A씨는 병원으로 이송됐으나 사망하고, 2명이 부상을 입음.2026-04-20 매몰 1충남 보령 / 15시 51분경 / 충남 보령시 동대동 원평소하천에서 수해복구 정비 공사를 하던 노동자 A(65)씨가 쏟아진 흙더미에 깔려 사망.2026-04-20 사업장외교통사고 1경남 창녕 / 16시 40분경 / 경남 창녕군 함양울산고속도로 창원 방향 램프 구간 내리막길에서 트레일러가 전도됨. 이 사고로 운전자였던 A(50대)씨가 차에서 튕겨 나가 고가 도로 난간 15m 아래로 떨어져 사망.2026-04-21 끼임 1전남 장성 / 08시 26분경 / 전남 장성군 황룡면 소재 우시장 이전 공사 현장에서 화물차 운전자 A(60대)씨가 지게차와 화물차 사이에 끼여 사망.2026-04-21 사업장외교통사고 1강원 인제 / 14시경 / 강원 인제군 서화면 서흥리 소재 도로에서 4.5t 군 차량이 전도됨. 운전자인 육군 간부 A(20대)씨가 사망하고, 동승자 병사 B(20대, 일병)씨가 중상을 입고 병원으로 이송됨.2026-04-22 떨어짐 1서울 / 14시 30분경 / 서울시 용산구 이촌동 한강세븐수상레저 공사 현장에서 작업 중이던 노동자 A(60대)씨가 2층 철골 위에서 떨어져 사망.2026-04-22 떨어짐 1경기 파주 / 10시 34분경 / 경기 파주시 광탄면 소재 펜션 수영장 공사 현장에서 노동자 A(50대)씨가 이동식 사다리 위에서 자재를 옮기던 중 2.5m 높이에서 떨어져 사망.2026-04-23 물체에맞음 1강원 삼척 / 09시 17분경 / 강원 삼척시 하장면 소재 광업소의 석회석 광산 갱내 암석이 덤프트럭 위로 떨어지는 사고 발생. 이 사고로 운전자 A(50대)씨가 사망.2026-04-23 떨어짐 1경기 평택 / 19시 30분경 / 경기 평택시 고덕면 소재 배관 제조 공장에서 지붕 교체 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 8m 아래로 떨어져 사망.2026-04-23 떨어짐 1부산 / 재해일시: 2026년 4월 22일 09시 20분경 / 부산시 연제구 소재 아파트에서 사다리에 올라 전지 작업을 하던 노동자 A(70대)씨가 3m 높이에서 떨어져 사망.2026-04-25 화재및폭발 1경기 하남 / 01시경 / 경기 하남시 천현동 소재 컨테이너에서 화재가 발생해 컨테이너 안에 있던 일용직 노동자 A(40대)씨가 사망.2026-04-26 깔림 1경기 시흥 / 11시 50분경 / 경기 시흥시 월곶동 소재 폐기물 재활용 업체에서 철제 부품을 지게차로 들어올리던 중 차체가 기울어져 운전자 A(60대)씨가 지게차에 깔려 사망.2026-04-27 깔림 1전남 광양 / 10시 39분경 / 전남 광양시 봉강면 소재 벌목 현장에서 노동자 A(65)씨가 쓰러지는 나무에 깔려 사망.2026-04-27 깔림 1전남 진도 / 09시 26분경 / 전남 진도군 군내면 소재 배수로 정비 공사 현장에서 노동자 A(68)씨가 벌목 도중 나무에 깔려 사망.2026-04-27 사업장외교통사고 1경북 구미 / 19시경 / 경북 구미시 상주영천고속도로 상주 방향 도개나들목 인근에서 25t 화물차가 8t 화물차를 들이받는 사고 발생. 이 사고로 25t 화물차 운전기사 A(60대)씨가 사망.2026-04-28 깔림 1경남 창원 / 재해일시: 2026년 4월 27일 / 경남 창원시 성산구 소재 제조 공장 변전실 신축 공사 현장에서 하청업체 노동자 A(50대)씨가 900kg 무게의 전기 분전함에 깔림. A씨는 병원으로 옮겨져 치료 받던 중 하루 만인 4월 28일 06시 51분 사망.2026-04-28 끼임 1경기 용인 / 11시 10분경 / 경기 용인시 처인구 소재 유산균음료 제조 공장에서 배합기를 청소하던 노동자 A(30대)씨가 기계에 끼여 사망.2026-04-29 떨어짐 1울산 / 10시 20분경 / 울산시 울주군 소재 건설 현장에서 노동자 A씨가 레미콘 잔량 확인 후 내려오던 중 발판에서 떨어져 사망.2025년 12월 알수없음 1경북 구미 / 2025년 12월, 경북행복재단 사내 화장실에서 연구원 A(47)씨가 숨진 채 발견됨. 노동조합은 과중한 업무 때문에 A씨가 야근을 일상적으로 했고, 재단 대표의 괴롭힘 때문에 스트레스를 호소했다고 주장하며 진상 조사를 요구함.2026-03-25 알수없음 1충남 천안 / 오전 / 충남 천안시 소속 공무원 A(30대)씨가 자택에서 숨진 채 발견됨. A씨가 사망 전날에도 자정 가까이 근무하는 등 과중한 업무에 시달린 것으로 알려짐.