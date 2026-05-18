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26.05.18 18:32최종 업데이트 26.05.18 18:32
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한 해 2000명의 노동자가 일을 하다 퇴근하지 못하는 산재공화국 대한민국. 노동건강연대는 이달의 기업살인을 통해 매달 최소한 언론에 보도된 노동자의 죽음만이라도 한데 모아 노동자의 ‘조용한 죽음’을 기억하고, 기록하고, 책임을 묻기 위한 밑거름을 만들고자 합니다.[기자말]

이달의 기업살인 4월- 월별봉주영

이재명 대통령이 다시 한 번 노동자의 건강권을 강조했다. 제136주년 세계노동절이었던 지난 1일 정부 주최 노동절 기념식에서 이 대통령은 '노동절을 맞아 몇 가지 약속을 드리겠다'며 첫 번째로 일터의 안전을 언급했고, 안전을 지키는 것은 국가와 기업이 반드시 지켜야 하는 기본 책무라고 말했다. 두 번째는 모든 노동자가 고용 형태에 상관없이 노동 기본권을 보장받는 것, 마지막은 노동과 기업의 상생이었다.

노동절 이틀 뒤인 5월 3일, 고인이 된 화물연대 소속 노동자의 영결식이 순천에서 노동시민사회장으로 치러졌다. 고인은 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일의 물류 자회사인 BGF로지스 진주물류센터에서 원청 회사에 교섭을 요구하며 집회하던 중, 회사가 투입한 파업 대체 차량을 막다가 화물차에 치여 사망했다.

화물연대 노동자들은 노동권 개선을 위해 올해 1월부터 석 달에 걸쳐 7차례 교섭을 요구해왔는데, 회사 쪽이 그동안 대화에 응하지 않아 갈등이 커졌고, 결국 이같은 참극이 벌어진 것이다. 이 사례는 이 대통령이 약속한 세 가지가 지켜지지 않아 발생한 문제라 볼 수 있다.

다행히 노동자 사망사고 후 회사 쪽에서 뒤늦게 협상에 나섰고, 지난 4월 30일 화물연대와 BGF로지스는 휴식권 보장과 운송료 인상 등이 담긴 단체합의서에 서명했다. 앞으로 CU 배송노동자들의 안전과 노동기본권, 그리고 노동과 기업의 상생이 계속 잘 지켜지는지 지켜볼 필요가 있다.

이 대통령은 '노동존중은 배려나 시혜의 문제가 아니'고, '노동이 빠진 성장은 반쪽에 불과하고 결코 지속가능하지 않다'고 말했다. 우리는 노동자의 목소리와 노동자의 목숨이 귀하게 여겨지는 세상을 꿈꾸며 나아가야 한다.

4월, 퇴근하지 못한 노동자들의 명복을 빈다.

이달의 기업살인 4월- 지역봉주영

이달의 기업살인 4월- 유형봉주영

2026-04-02 화재및폭발 1
충북 청주 / 15시 40분경 / 충북 청주시 서촌동 소재 기계 제조 공장에서 용접기로 폐드럼통을 절단하던 중 폭발이 일어나 작업하던 노동자 A(50대)씨가 사망.

2026-04-02 깔림 1
경기 포천 / 12시경 / 경기 포천시 군내면 소재 가구업체에서 노동자 A(70대)씨가 화물차에서 목재 합판을 내리던 중 무너진 합판에 깔려 사망.

2026-04-04 깔림 1
경기 화성 / 09시 40분경 / 경기 화성시 동탄구 금곡동 소재 창고 증축 공사 현장에서 철근 더미 하역 중 노동자 A(60대)씨가 600kg 무게의 철근 더미에 깔려 사망.

2026-04-05 깔림 1
충북 청주 / 15시 42분경 / 충북 청주시 서원구 남이면 소재 묘지에서 공원묘지 관리 노동자 A(60대)씨가 대형 비석을 바로 세우는 작업을 하던 중 비석에 깔려 사망.

2026-04-06 깔림 1
경기 이천 / 10시 03분경 / 경기 이천시 부발읍 소재 무대장치 제작업체에서 360kg가량의 철제 구조물을 하역하던 중 노동자 A(60대)씨가 쓰러지는 구조물에 깔려 사망.

2026-04-06 매몰 1
전북 익산 / 10시 23분경 / 전북 익산시 신용동 소재 양어장에서 배수로 작업을 하던 노동자 A(40대, 태국 국적)씨가 매몰돼 사망.

2026-04-07 깔림 1
경남 의령 /재해일시 : 2026년 4월 5일 09시 51분경 / 경남 의령군 대의면 추산리 소재 재해복구사업 현장에서 노동자 A(40대)씨가 굴착기와 함께 떨어짐. A씨는 병원으로 이송됐으나 약 하루 만인 4월 7일 사망.

2026-04-08 부딪힘 1
경남 함안 / 15시 20분경 / 경남 함안군 칠원공단 내 자동차 부품 제조 공장에서 설비를 점검하던 노동자 A(60대)씨가 로봇에 부딪힌 뒤 로봇과 적재대 사이에 끼여 사망.

2026-04-09 끼임 1
경기 포천 / 09시 47분경 / 경기 포천시 소흘읍 소재 폐기물 처리장에서 압축기를 점검하던 노동자 A(70대)씨가 압축기와 프레임 사이에 끼여 사망.

2026-04-09 끼임 1
경기 가평 / 09시 21분경 / 경기 가평군 상면 항사리 소재 요양병원 부지에서 1t 트럭이 비탈길에서 밀려 내려옴. 철거 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 트럭과 벽 사이에 끼여 사망.

2026-04-09 화재및폭발 1
울산 / 13시 58분경 / HD현대중공업 울산조선소에서 정비 중이던 '홍범도함' 잠수함에서 화재 발생. 작업 중이던 노동자 47명 중 46명은 대피하였으나 청소 작업을 하던 하청업체 노동자 A(60대)씨가 사망.

2026-04-10 깔림 1
전북 정읍 / 19시 17분경 / 전북 정읍시 북면 소재 폐기물 처리장에서 25t 화물차에 실린 폐비닐더미를 내리던 중 노동자 A(60대)씨가 쓰러지는 더미에 깔려 사망.

2026-04-10 끼임 1
제주 / 14시경 / 제주시 조천읍 소재 도로에서 배전 작업을 하던 하청업체 소속 노동자 A(50대)씨가 차량 장비 조작 과정에서 끼여 사망. A씨는 한국전력 제주본부와 계약을 맺은 배전회사 소속 노동자로 확인됨.

2026-04-10 깔림 1
강원 원주 / 09시 48분경 / 강원 원주시 지정면 가곡리 소재 공장에서 5t 트럭을 운전하던 노동자 A(70대)씨가 운전석에서 떨어진 뒤 차량 뒷바퀴에 깔려 사망.

2026-04-10 끼임 1
충남 서산 / 09시 30분경 / 충남 서산시 수석동 소재 자동차 정비소에서 15t 덤프트럭을 정비하던 노동자 A(60대)씨가 차량에 끼여 병원으로 이송되었으나 사망.

2026-04-11 떨어짐 1
경북 경주 / 10시 30분경 / 경북 경주시 서면 소재 자동차부품 제조 공장에서 천장크레인을 점검하려고 사다리에 올라가던 노동자 A(60대)씨가 4m 높이에서 떨어져 사망.

2026-04-11 떨어짐 1
경기 김포 / 15시 11분경 / 경기 김포시 소재 야적장 지붕 보수 공사 현장에서 천막을 교체하던 노동자 A씨가 떨어져 사망.

2026-04-12 화재및폭발 2
전남 완도 / 08시 25분경 / 전남 완도군 군외면 소재 수산물 가공 공장에서 바닥 에폭시 준비 작업 중 화재 발생. 1차 화재 진압 이후 다시 연기가 발생해 소방대원 7명이 공장 내부에 재진입. 재진입 3분 만에 폭발이 발생해 박승원(44) 소방위와 노태양(31) 소방사가 빠져나오지 못하고 사망.

2026-04-14 떨어짐 1
경기 광명 / 13시 14분경 / 경기 광명시 소재 아파트에서 일용직 노동자 A(50대)씨가 외벽 보수 공사를 하던 중 떨어져 사망.

4월 20일 오후 경남 진주시 정촌면 BGF로지스 진주센터에서 화물연대 관계자가 센터 입구로 진입하려는 과정에서 경찰과 대치하고 있다.연합뉴스

2026-04-16 물체에맞음 1
경남 김해 / 19시 11분경 / 경남 김해시 상동면 소재 용기 제조 공장에서 가스절연개폐장치(GIS) 내부 압력 시험 중 폭발 발생. 노동자 A(50대)씨가 폭발로 부서져 날아온 덮개판에 맞아 사망.

2026-04-16 사업장외교통사고 1
경남 창원 / 13시 52분경 / 경남 창원시 의창구 북면 남해고속도로 창원1터널 입구에서 4.5t 화물차가 주행 중이던 트레일러를 추돌. 이 사고로 화물차 운전자 A(60대)씨가 사망.

2026-04-17 깔림 1
경북 경주 / 11시 59분경 / 경주시 안강읍 두류공단 내 화학제품 제조 공장에서 600kg 무게의 철제 뚜껑이 떨어짐. 작업 중이던 노동자 A(30대)씨가 뚜껑과 탱크 사이에 끼여 사망.

2026-04-17 감전 1
경기 용인 / 14시 04분경 / 용인 경남아너스빌 아파트 공사 현장(SM스틸 시공)에서 웅덩이에 고인 물을 빼내려고 양수기를 설치하던 노동자 A(60대)씨가 사망. 경찰은 감전사로 보고 조사 중.

2026-04-17 떨어짐 1
전남 여수 / 16시 20분경 / 전남 여수국가산업단지 내 석유화학 공장에서 배관을 용접하던 하청업체 노동자 A(60대)씨가 10m 높이에서 떨어져 사망.

2026-04-20 깔림 1
경남 진주 / 10시 32분경 / 씨유(CU) 진주물류센터 BGF로지스(비지에프로지스) 진주센터 후문 앞 도로에서 집회 중이던 노동자 A(50대)씨가 파업 대체 차량(2.5t 탑차)에 깔려 사망. 노동자들이 원청에 교섭을 요구했으나 수차례 거부당한 뒤 4월 5일부터 파업에 돌입. 4월 20일 오전 집회 중 경찰이 대체 차량 출차를 시도했고, 출차를 저지하는 과정에서 차량이 A씨를 포함해 3명을 침. A씨는 병원으로 이송됐으나 사망하고, 2명이 부상을 입음.

2026-04-20 매몰 1
충남 보령 / 15시 51분경 / 충남 보령시 동대동 원평소하천에서 수해복구 정비 공사를 하던 노동자 A(65)씨가 쏟아진 흙더미에 깔려 사망.

2026-04-20 사업장외교통사고 1
경남 창녕 / 16시 40분경 / 경남 창녕군 함양울산고속도로 창원 방향 램프 구간 내리막길에서 트레일러가 전도됨. 이 사고로 운전자였던 A(50대)씨가 차에서 튕겨 나가 고가 도로 난간 15m 아래로 떨어져 사망.

2026-04-21 끼임 1
전남 장성 / 08시 26분경 / 전남 장성군 황룡면 소재 우시장 이전 공사 현장에서 화물차 운전자 A(60대)씨가 지게차와 화물차 사이에 끼여 사망.

2026-04-21 사업장외교통사고 1
강원 인제 / 14시경 / 강원 인제군 서화면 서흥리 소재 도로에서 4.5t 군 차량이 전도됨. 운전자인 육군 간부 A(20대)씨가 사망하고, 동승자 병사 B(20대, 일병)씨가 중상을 입고 병원으로 이송됨.

2026-04-22 떨어짐 1
서울 / 14시 30분경 / 서울시 용산구 이촌동 한강세븐수상레저 공사 현장에서 작업 중이던 노동자 A(60대)씨가 2층 철골 위에서 떨어져 사망.

2026-04-22 떨어짐 1
경기 파주 / 10시 34분경 / 경기 파주시 광탄면 소재 펜션 수영장 공사 현장에서 노동자 A(50대)씨가 이동식 사다리 위에서 자재를 옮기던 중 2.5m 높이에서 떨어져 사망.

2026-04-23 물체에맞음 1
강원 삼척 / 09시 17분경 / 강원 삼척시 하장면 소재 광업소의 석회석 광산 갱내 암석이 덤프트럭 위로 떨어지는 사고 발생. 이 사고로 운전자 A(50대)씨가 사망.

2026-04-23 떨어짐 1
경기 평택 / 19시 30분경 / 경기 평택시 고덕면 소재 배관 제조 공장에서 지붕 교체 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 8m 아래로 떨어져 사망.

2026-04-23 떨어짐 1
부산 / 재해일시: 2026년 4월 22일 09시 20분경 / 부산시 연제구 소재 아파트에서 사다리에 올라 전지 작업을 하던 노동자 A(70대)씨가 3m 높이에서 떨어져 사망.

2026-04-25 화재및폭발 1
경기 하남 / 01시경 / 경기 하남시 천현동 소재 컨테이너에서 화재가 발생해 컨테이너 안에 있던 일용직 노동자 A(40대)씨가 사망.

2026-04-26 깔림 1
경기 시흥 / 11시 50분경 / 경기 시흥시 월곶동 소재 폐기물 재활용 업체에서 철제 부품을 지게차로 들어올리던 중 차체가 기울어져 운전자 A(60대)씨가 지게차에 깔려 사망.

2026-04-27 깔림 1
전남 광양 / 10시 39분경 / 전남 광양시 봉강면 소재 벌목 현장에서 노동자 A(65)씨가 쓰러지는 나무에 깔려 사망.

2026-04-27 깔림 1
전남 진도 / 09시 26분경 / 전남 진도군 군내면 소재 배수로 정비 공사 현장에서 노동자 A(68)씨가 벌목 도중 나무에 깔려 사망.

2026-04-27 사업장외교통사고 1
경북 구미 / 19시경 / 경북 구미시 상주영천고속도로 상주 방향 도개나들목 인근에서 25t 화물차가 8t 화물차를 들이받는 사고 발생. 이 사고로 25t 화물차 운전기사 A(60대)씨가 사망.

2026-04-28 깔림 1
경남 창원 / 재해일시: 2026년 4월 27일 / 경남 창원시 성산구 소재 제조 공장 변전실 신축 공사 현장에서 하청업체 노동자 A(50대)씨가 900kg 무게의 전기 분전함에 깔림. A씨는 병원으로 옮겨져 치료 받던 중 하루 만인 4월 28일 06시 51분 사망.

2026-04-28 끼임 1
경기 용인 / 11시 10분경 / 경기 용인시 처인구 소재 유산균음료 제조 공장에서 배합기를 청소하던 노동자 A(30대)씨가 기계에 끼여 사망.

2026-04-29 떨어짐 1
울산 / 10시 20분경 / 울산시 울주군 소재 건설 현장에서 노동자 A씨가 레미콘 잔량 확인 후 내려오던 중 발판에서 떨어져 사망.

뒤늦게 보도된 '노동자의 죽음'

2025년 12월 알수없음 1
경북 구미 / 2025년 12월, 경북행복재단 사내 화장실에서 연구원 A(47)씨가 숨진 채 발견됨. 노동조합은 과중한 업무 때문에 A씨가 야근을 일상적으로 했고, 재단 대표의 괴롭힘 때문에 스트레스를 호소했다고 주장하며 진상 조사를 요구함.

2026-03-25 알수없음 1
충남 천안 / 오전 / 충남 천안시 소속 공무원 A(30대)씨가 자택에서 숨진 채 발견됨. A씨가 사망 전날에도 자정 가까이 근무하는 등 과중한 업무에 시달린 것으로 알려짐.
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