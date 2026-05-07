김부겸선거사무소

국민의힘 책임당원 347명이 탈당 후 지난 6일 오후 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보 선거사무소에서 기자회견을 열고 지지를 선언했다.6.3 지방선거가 한 달도 남지 않은 가운데 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보를 지지하는 보수 인사들이 잇따르고 있다.박원일 대구 남구파크골프협회 부회장 등 국민의힘 책임당원 347명이 탈당하고 "대구의 미래를 위해 김부겸 후보가 대구시장이 돼야 한다"며 김 후보 지지를 선언했다.이들은 지난 6일 오후 김 후보의 선거사무소에서 기자회견을 열고 "그동안 국민의힘 책임당원으로서 국가 발전과 대구 발전을 위해 헌신해 왔다고 자부하지만 지난 30년 동안 대구를 전국 꼴찌의 도시로 만들고 말았다"고 주장했다.이어 "그들은 시장, 국회의원 자리를 지역을 위해 봉사하는 자리가 아니라 해먹는 자리로 여겼다"며 "국민의힘은 대구 시민을 망태기 안에 잡아 놓은 물고기로 취급했다"고 비판했다.그러면서 "그동안의 우리 과오를 조금이라도 갚고 대구의 미래와 우리들의 자식들을 위해 지금 우리하 해야 하는 소명은 김부겸 후보가 대구시장이 되도록 적극 지지하는 것"이라며 "이것이 건강한 보수를 만들고 대구를 발전시키는 길"이라고 지지 이유를 밝혔다.앞서 국민의힘 소속으로 3선 시의원을 지낸 김규학 전 의원이 탈당 후 김 후보를 지지하며 이번 지방선거에서 민주당으로 다시 시의원에 도전한다고 밝혔다.이들 외에도 국민의힘 소속 김형렬 전 수성구청장이 선대위에 합류했고 문경시장 선거에 출마했던 채홍호 전 대구시 행정부시장은 김 후보 캠프에서 총괄정책본부장을 맡아 공약을 점검하고 있다.