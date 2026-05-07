박정훈

"여주는 지금 '인구 소멸 위기'라는 엄중한 상황에 처해 있다. 이제는 관성적인 정치에서 벗어나야 한다."

이번 6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 박시선 여주시장 후보를 6일 만나 여주시에 대한 앞으로의 계획을 들어봤다.박 후보는 상대 후보와의 차별점에 대해 "행정 경험보다 중요한 건 추진력"이라며 이같이 말했다.그는 "이충우 후보는 행정 경험이 많은 분"이라면서도 "지금 여주에 필요한 것은 안정적 관리보다 역동적인 리더십"이라고 강조했다.이어 "지자체도 이제는 경영 마인드가 필요하다"며 "저는 사업을 해본 경영자로서 조직을 이끌 추진력이 있고, 8년의 의정활동을 통해 행정의 생리도 꿰뚫고 있다"고 했다.그러면서 "예산을 받아오고 기업을 유치하는 일이라면 불도저처럼 밀어붙일 준비가 돼 있다"며 "실질적 결과물을 만드는 현장형 추진력이 제 강점"이라고 자신했다.그는 시정 철학으로 '공정과 투명'을 내세웠다. 박 후보는 "정치 불신은 결국 약속을 지키지 않기 때문에 생긴다"며 "선거 때만 고개 숙이고 당선 후 태도가 달라지는 정치는 끝내야 한다"고 말했다.이어 "공무원 역시 단체장의 도구가 아니라 행정을 함께 만들어가는 파트너"라며 "의견을 존중하고 함께 정책을 만들어가는 행정을 하겠다"고 약속했다.그는 "시장이라는 자리는 의전보다 시민 먹고사는 문제 해결이 우선"이라며 "저는 중앙정부와 경기도를 뛰어다니며 예산을 확보하고 기업을 유치하는 데 모든 에너지를 쓰겠다"고 다짐했다.