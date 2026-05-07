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이번 6·3 지방선거에 출마한 더불어민주당 박시선 여주시장 후보의 유세 모습박시선 캠프
"중앙정부와 경기도를 발로 뛰며 예산을 확보하고 기업을 유치하는 데 제 모든 에너지를 쓰겠다."
그는 여주의 또 다른 위기로 '청년 유출'을 꼽았다. 박 후보는 "청년들이 여주를 떠나고 있다"며 "산업단지 조성만으로는 한계가 있다"고 말했다.
현재 추진 중인 가남산업단지에 대해선 "기업만 들어와선 안 된다"며 "가남역세권 개발과 연계해 주거와 생활 인프라까지 함께 갖춰야 기업도 오고 사람도 머문다"고 설명했다.
이어 "GTX-D노선 여주역 유치와 역세권 개발, 가남산업단지와 연계한 인프라 구축, 그리고 남한강 수변 국가정원 추진을 통해 여주를 관광과 경제가 살아 숨 쉬는 도시로 변모시키겠다"며 "이 모든 일은 집권여당의 강력한 힘과 추진력이 있어야 가능하다. 그걸 제가 해낼 것"고 자신했다.
또 세종대왕의 역사성과 문화 자산을 활용해 여주를 '한글수도'로 육성하고 문화산업 클러스터 조성, 교육특구 지정 등을 추진하겠다는 구상도 내놨다.
박 후보는 임기 초 가장 먼저 해결할 과제로 원도심 공동화 문제를 주목했다. 그는 "시청사 이전은 이미 착공된 만큼 되돌리기엔 갈등의 소지가 크다"며 "그 대신 기존 청사 부지를 행정·문화·청년·경제 플랫폼으로 재구조화하겠다"고 밝혔다.
이어 "제일시장 부지에는 청년과 신혼부부를 위한 1000세대 규모 주거단지를 조성하고, 지하에는 스마트 주차장을 갖춘 '한글지하광장'을 만들겠다"고 말했다.
그러면서 "남한강 수변과 원도심 상권을 연결해 관광객이 도심으로 자연스럽게 유입되는 구조를 만들겠다"며 "원도심 활성화가 임기 초 핵심 목표"라고 강조했다.
"지금 여주 엄중한 위기상황... 역동적 리더십 필요"