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26.05.07 12:01최종 업데이트 26.05.07 12:03
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(부산=연합뉴스) 박성제 기자 = 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 국민의힘 공천을 바라는 박민식 전 국가보훈부 장관과 무소속 출마를 공식화 한 한동훈 전 국민의힘 대표가 4월 26일 부산 구포초에서 열린 동문회 운동회에 참석해 있다.연합뉴스

국민의힘 지도부의 징계 경고에도 당내 친한동훈계 인사들이 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에서 '무소속' 한동훈 전 대표를 지원하기로 하면서 당 내분 양상이 심화하고 있다. 국민의힘 후보인 박민식 전 국가보훈부 장관을 지원하는 당권파 쪽과 한동훈 지지파가 갈라져 부산 북갑에서 '보수 내전'이 벌어지게 된 것이다.

한동훈 전 대표의 '복심'으로 통하는 한지아 국민의힘 의원은 오는 10일 오후 2시 열리는 한동훈 후보의 선거 캠프 개소식에 참석한다고 선언했다. 같은 시각 박민식 국민의힘 후보의 캠프 개소식이 열리지만 한 후보 지원에 나서기로 한 것이다. 한 의원은 한 후보의 보궐선거 예비후보 등록 현장에도 동행한 바 있다.

당내 1·2인자인 당대표와 원내대표가 연일 한동훈 지원 의사를 보이고 있는 친한(친한동훈)계 인사들을 겨냥해 해당행위를 하고 있다며 징계를 예고하고 있으나 쉽사리 통제되지 않는 모습이다.

징계 경고 무시하는 친한계... "선거 이후에 축출될 것"

한지아 국민의힘 의원이 6일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 이재명 대통령 죄지우기 특검 규탄대회에 참석하고 있다.유성호

한지아 의원은 지난 6일 오후 cpbc '김준일의 시사천국'에서 "저는 주말에 부산 북갑에 있을 것"이라며 "물론 제가 (동시에 열리는 한 전 대표와 박 전 장관 개소식에) 둘 다는 못 가고 한 전 대표 개소식을 가게 될 것 같다"라고 말했다.

자당 후보가 아닌 무소속 한 전 대표를 지원하는 이유로는 "제가 국민의힘 비례대표를 신청할 때는 우리 당의 가치를 보고 신청했다. 당원들께 자유민주주의, 법치를 약속한 것"이라며 "역사 앞에서 옳은 선택을 한 사람이 당선돼야 한다"라고 설명했다. 이어 "옳은 선택, 이기는 선택이 제 모토다. 그렇기 때문에 저는 한 전 대표의 개소식을 가게 될 것 같다"라고 설명했다.

그는 박 전 장관에 대해선 "옳지 않은 선택을 한 역사와 아직 선 긋기를 못한 분"이라고 평가하며 "최근까지도 고성국씨와 거리를 활보하면서 표심을 얻으려고 했다"라고 지적했다. 당 지도부가 최근 한 전 대표 지원에 나서는 의원들을 향해 징계를 예고한 것을 두고는 "(선거 전에는) 안 할 것 같더라"라며 "6·3 선거 이후에 제가 축출될 것"이라며 징계를 무릅쓰겠다는 뜻을 밝혔다.

한 의원은 지난 4일 무소속 한 전 대표의 국회의원 보궐선거 예비후보 등록 현장에 동행하기도 했다. 이에 장동혁 당대표는 지난 5일 국회에서 기자간담회를 열고 한 의원을 겨냥해 "공천을 통해 국회의원이 된 만큼 책임 있는 행동이 필요하다"며 "정확하게 사실관계를 밝히고 이후 필요한 조치를 하겠다"고 경고했다.

송언석 원내대표도 지난 4일 국회에서 취재진과 만나 "(한 의원에 대한) 고발이 들어오면 바로 윤리위원회를 통해 징계하겠다"며 "무소속 후보를 도우려면 탈당해서 돕는 게 맞지 않나"라고 목소리를 높였다.

하지만 친한계 의원들은 징계 압박에도 아랑곳하지 않고 있다. 당 지도부가 경고는 하고 있지만 실효성 있는 징계 수단이 마땅치 않기 때문이다. 비례대표 의원의 경우 최고 수준의 징계인 '제명'을 받을 경우 오히려 운신의 폭을 넓혀주는 꼴이 된다. 비례대표의 경우 자진 탈당을 하게 되면 의원직을 상실하게 되지만 당에서 제명당할 경우엔 의원직을 유지하면서 무소속으로 남을 수 있다. 제명을 당하면 오히려 지금보다도 더 자유롭게 활동할 수 있게 되는 것이다.

내분 계속되는 국힘... 결국 정부·여당 때리기에 집중

국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 최고위원들이 7일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 현장 최고위원회의를 열어 '조작기소 특검(윤석열 정부 조작 수사·기소 의혹 특검법안)'을 반대와 이재명 대통령 재판 재개를 촉구하고 있다.유성호

제어 되지 않은 친한계의 행보를 겨냥해 당 지도부는 '원팀'을 강조하고 있다. 박성훈 수석대변인은 지난 6일 국민의힘 경기도당 필승결의대회를 마친 뒤 취재진과 만나 "단합되고 분열하지 않는 모습을 보여드리는 것이 우리 당의 기본 책무이고 당원들에 대한 도리"라며 "단일 된 '원팀'의 모습으로 지방선거 승리를 이끌도록 하겠다"라고 말했다.

하지만 부산 북갑 선거에서 한동훈 후보의 당선이 절실한 친한계 의원들은 오히려 장동혁 대표를 향한 비판 수위를 높이고 있다. 배현진 의원은 지난 5일 페이스북에 "억지 제명으로 쫓아낸 한 전 대표는 국민의힘의 사람"이라며 "지금은 한지아 단속이 아니라 감표 요인 장동혁 지도부 출장 단속이 필요한 때"라고 반발했다.

박정훈 의원도 같은 날 페이스북에서 송원석 원내대표를 향해 "본인이 (지난 대선 기간) 무소속 한덕수 후보를 지지했던 건 어떻게 설명할 건가"라며 "내로남불은 민주당의 전유물인 줄 알았는데 돌림병인 모양"이라고 비꼬았다.

고동진 의원 역시 이날 페이스북에서 "한 전 대표는 보수 재건의 가치를 내걸고 보궐선거에 나선 보수의 중요한 자산"이라며 "이를 응원했다는 이유로 징계를 거론하는 것이 과연 정산인가"라고 되물었다.

친한계의 집단 반발이라는 내환에 시달리고 있는 당 지도부는 정부·여당 공세에 집중하고 있다. 국민의힘은 7일 청와대 앞에서 현장 최고위원회의를 열고 더불어민주당이 발의한 '조작기소 특검법' 원천 무효를 주장했다.

장동혁 대표는 "개헌안은 이재명 독재 연장을 위한 정략적 술수에 지나지 않는다", "(특검법안은) 특별검사시켜서 판사가 가지고 있는 공소장을 빼앗아 이재명이 자기 손으로 찢어버리겠다는 것"이라고 목소리를 높였다.
#한동훈 #박민식 #한지아 #징계 #개소식

6.3 지방선거
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