유성호

한지아 국민의힘 의원이 6일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 이재명 대통령 죄지우기 특검 규탄대회에 참석하고 있다.한지아 의원은 지난 6일 오후 cpbc '김준일의 시사천국'에서 "저는 주말에 부산 북갑에 있을 것"이라며 "물론 제가 (동시에 열리는 한 전 대표와 박 전 장관 개소식에) 둘 다는 못 가고 한 전 대표 개소식을 가게 될 것 같다"라고 말했다.자당 후보가 아닌 무소속 한 전 대표를 지원하는 이유로는 "제가 국민의힘 비례대표를 신청할 때는 우리 당의 가치를 보고 신청했다. 당원들께 자유민주주의, 법치를 약속한 것"이라며 "역사 앞에서 옳은 선택을 한 사람이 당선돼야 한다"라고 설명했다. 이어 "옳은 선택, 이기는 선택이 제 모토다. 그렇기 때문에 저는 한 전 대표의 개소식을 가게 될 것 같다"라고 설명했다.그는 박 전 장관에 대해선 "옳지 않은 선택을 한 역사와 아직 선 긋기를 못한 분"이라고 평가하며 "최근까지도 고성국씨와 거리를 활보하면서 표심을 얻으려고 했다"라고 지적했다. 당 지도부가 최근 한 전 대표 지원에 나서는 의원들을 향해 징계를 예고한 것을 두고는 "(선거 전에는) 안 할 것 같더라"라며 "6·3 선거 이후에 제가 축출될 것"이라며 징계를 무릅쓰겠다는 뜻을 밝혔다.한 의원은 지난 4일 무소속 한 전 대표의 국회의원 보궐선거 예비후보 등록 현장에 동행하기도 했다. 이에 장동혁 당대표는 지난 5일 국회에서 기자간담회를 열고 한 의원을 겨냥해 "공천을 통해 국회의원이 된 만큼 책임 있는 행동이 필요하다"며 "정확하게 사실관계를 밝히고 이후 필요한 조치를 하겠다"고 경고했다.송언석 원내대표도 지난 4일 국회에서 취재진과 만나 "(한 의원에 대한) 고발이 들어오면 바로 윤리위원회를 통해 징계하겠다"며 "무소속 후보를 도우려면 탈당해서 돕는 게 맞지 않나"라고 목소리를 높였다.하지만 친한계 의원들은 징계 압박에도 아랑곳하지 않고 있다. 당 지도부가 경고는 하고 있지만 실효성 있는 징계 수단이 마땅치 않기 때문이다. 비례대표 의원의 경우 최고 수준의 징계인 '제명'을 받을 경우 오히려 운신의 폭을 넓혀주는 꼴이 된다. 비례대표의 경우 자진 탈당을 하게 되면 의원직을 상실하게 되지만 당에서 제명당할 경우엔 의원직을 유지하면서 무소속으로 남을 수 있다. 제명을 당하면 오히려 지금보다도 더 자유롭게 활동할 수 있게 되는 것이다.