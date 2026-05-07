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26.05.07 11:17최종 업데이트 26.05.07 11:17
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국민의힘 소속 세종·대전·충북 등 충청권 광역단체장 후보들이 7일 세종시청 앞 광장에서 긴급 기자회견을 열고, 더불어민주당이 추진 중인 ‘조작기소 진상규명 특검법’을 ‘반헌법적 폭거’로 규정하며 즉각적인 철회를 촉구했다.뉴스피치 김이연심 기자

이날 기자회견에는 최민호 세종시장 후보와 이장우 대전시장 후보, 김영환 충북지사 후보를 비롯해 국민의힘 지방의원 후보 등이 참석했다.뉴스피치 김이연심 기자

국민의힘 소속 세종·대전·충북 등 충청권 광역단체장 후보들이 7일 세종시청 앞 광장에서 긴급 기자회견을 열고, 더불어민주당이 추진 중인 '조작기소 진상규명 특검법'을 '반헌법적 폭거'로 규정하며 즉각적인 철회를 촉구했다.

이날 기자회견에는 최민호 세종시장 후보와 이장우 대전시장 후보, 김영환 충북지사 후보를 비롯해 국민의힘 지방의원 후보 등이 참석했다. 김태흠 충남지사 후보는 아직 후보 등록을 마치지 못해 선거법상 오늘 회견에는 참석하지 못한 것으로 전해졌다.

후보들은 공동 결의문을 통해 이번 특검법이 법치주의의 근간을 흔드는 행위라고 맹비난했다.
가장 먼저 마이크를 잡은 이장우 대전시장 후보는 "대한민국 헌정사상 초유의 1당 독재에 의한 이재명 대통령 1인 범죄 지우기 위기에 직면하고 있다"며 "공소취소 특검법은 대통령 관련 범죄 혐의 사건을 무죄 세탁하자는 법안"이라고 주장했다.

이어 이 후보는 "피고인인 대통령이 임명한 특검에게 공소 취소 권한까지 부여하는 것은 반법치주의·삼권분립 파괴·헌정 전복 쿠데타"라며 "더불어민주당의 1당 독재는 대통령 1인 범죄 지우기를 위한 공소취소 특검법 기도를 중단하고 국민 앞에 사죄해야 한다"고 목소리를 높였다.

김영환 충북지사 후보는 이번 일을 "대한민국의 명운이 걸린 절체절명의 상황"이라고 규정했다. 그는 "이번 6.3선거가 단순히 지방자치 선거일 수만은 없다"며 "저들이 입법·사법·행정 권력을 독점한 상태에서 지방 권력까지 가져가려 모색하고 있기 때문에 나라를 지키는 결사항전의 각오를 갖고 이 자리에 왔다"고 밝혔다.

특히 김 후보는 "오늘 낙동강 전선이 금강으로 옮겨져 전쟁을 치르게 됐다"며 이번 선거를 자유민주주의와 법치주의를 수호하기 위한 싸움에 비유했다. 이어 "이번 일은 민주주의와 삼권분립을 거역하는 입법 내란"이라며 "충청권을 우리 대한민국을 세우는 불사조의 지역으로 만들기 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 다짐했다.

최민호 세종시장 후보는 결의문 낭독에 앞서 "이것은 정치의 문제도, 진영의 문제도, 이념의 문제도 아니다"라며 "대한민국의 정체성을 살리느냐 못 살리느냐, 정의와 양심이 살아 있느냐의 문제"라고 강조했다.

이날 결의문을 낭독하고 있는 최민호 예비후보뉴스피치 김이연심 기자

최 후보는 이어 결의문을 통해 "공소 취소 권한을 특검에 부여하는 것은 자기 사건 심판 금지 원칙을 모독하고 형사사법 제도의 근간을 무너뜨리며 삼권분립을 파괴하는 위헌적 법안"이라며 "대통령은 법 시행 시기를 논할 것이 아니라 법안 철회를 요청해야 한다"고 주장했다.

또한 "560만 충청인은 조작기소 특검법 저지를 위해 불퇴전의 자세로 끝까지 맞서 싸울 것"이라며, 민주당 소속 허태정 대전시장 후보, 조상호 세종시장 후보, 박수현 충남도지사 후보, 신용한 충북지사 후보를 향해 "특검법 찬반 여부를 국민과 충청 유권자들에게 분명히 밝히라"고 촉구했다.

정치권에서는 이날 기자회견이 지방선거의 성격을 지역 현안 경쟁에서 '정권 견제'와 '체제 수호' 프레임으로 전환하려는 국민의힘의 전략적 행보라는 해석이 나온다. 이장우 후보의 "사법 쿠데타", 김영환 후보의 "금강 전선", "입법 내란" 등의 표현은 현 정국을 국가 위기 상황으로 규정하며 보수 지지층의 결집을 강력히 견인하겠다는 의도로 풀이된다.

다만, 충청권이 전통적인 '캐스팅보트' 지역인 만큼, 이러한 강경한 위기론이 보수층 결집에는 효과를 낼 수 있으나 중도층에게는 자칫 정치적 과잉 대응으로 비칠 수 있다는 신중론도 제기된다. 게다가, 민주당과 시민사회 일각에서는 그동안 제기되어 온 검찰권 남용과 정치적 수사 의혹에 대한 진상 규명이 필요하다는 반론도 만만치 않다. 윤석열 정부 시기 일부 사건에서 표적 수사 논란과 함께 무리한 기소 정황이 드러나고 있는 만큼, 공정한 수사를 위한 특검 추진의 정당성을 강조하고 있다.

이재명 대통령은 특검 필요성 자체에는 공감을 표하면서도 처리 시기와 절차에 대해서는 속도 조절의 여지를 둔 상태다. 지난 4일 홍익표 대통령실 정무수석은 브리핑을 통해 "특검을 통해 진실을 규명하고 사법적 정의를 바로 세우는 것은 반드시 해야 할 일"이라면서도 "구체적인 시기와 절차는 여당이 국민 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐 판단해 달라"고 밝힌 바 있다.
덧붙이는 글 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.
#조작기소특검법 #국민의힘 #지방선거 #뉴스피치

6.3 지방선거
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