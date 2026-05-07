뉴스피치 김이연심 기자

이날 기자회견에는 최민호 세종시장 후보와 이장우 대전시장 후보, 김영환 충북지사 후보를 비롯해 국민의힘 지방의원 후보 등이 참석했다.국민의힘 소속 세종·대전·충북 등 충청권 광역단체장 후보들이 7일 세종시청 앞 광장에서 긴급 기자회견을 열고, 더불어민주당이 추진 중인 '조작기소 진상규명 특검법'을 '반헌법적 폭거'로 규정하며 즉각적인 철회를 촉구했다.이날 기자회견에는 최민호 세종시장 후보와 이장우 대전시장 후보, 김영환 충북지사 후보를 비롯해 국민의힘 지방의원 후보 등이 참석했다. 김태흠 충남지사 후보는 아직 후보 등록을 마치지 못해 선거법상 오늘 회견에는 참석하지 못한 것으로 전해졌다.후보들은 공동 결의문을 통해 이번 특검법이 법치주의의 근간을 흔드는 행위라고 맹비난했다.가장 먼저 마이크를 잡은 이장우 대전시장 후보는 "대한민국 헌정사상 초유의 1당 독재에 의한 이재명 대통령 1인 범죄 지우기 위기에 직면하고 있다"며 "공소취소 특검법은 대통령 관련 범죄 혐의 사건을 무죄 세탁하자는 법안"이라고 주장했다.이어 이 후보는 "피고인인 대통령이 임명한 특검에게 공소 취소 권한까지 부여하는 것은 반법치주의·삼권분립 파괴·헌정 전복 쿠데타"라며 "더불어민주당의 1당 독재는 대통령 1인 범죄 지우기를 위한 공소취소 특검법 기도를 중단하고 국민 앞에 사죄해야 한다"고 목소리를 높였다.김영환 충북지사 후보는 이번 일을 "대한민국의 명운이 걸린 절체절명의 상황"이라고 규정했다. 그는 "이번 6.3선거가 단순히 지방자치 선거일 수만은 없다"며 "저들이 입법·사법·행정 권력을 독점한 상태에서 지방 권력까지 가져가려 모색하고 있기 때문에 나라를 지키는 결사항전의 각오를 갖고 이 자리에 왔다"고 밝혔다.특히 김 후보는 "오늘 낙동강 전선이 금강으로 옮겨져 전쟁을 치르게 됐다"며 이번 선거를 자유민주주의와 법치주의를 수호하기 위한 싸움에 비유했다. 이어 "이번 일은 민주주의와 삼권분립을 거역하는 입법 내란"이라며 "충청권을 우리 대한민국을 세우는 불사조의 지역으로 만들기 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 다짐했다.최민호 세종시장 후보는 결의문 낭독에 앞서 "이것은 정치의 문제도, 진영의 문제도, 이념의 문제도 아니다"라며 "대한민국의 정체성을 살리느냐 못 살리느냐, 정의와 양심이 살아 있느냐의 문제"라고 강조했다.