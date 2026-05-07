이은주

더불어민주당 계열 정치 조직인 더불어민주당 전국희망연대 충남협의회와 지역 당원들은 6일 기자회견을 열고 “국민의힘 30년 집권 종식을 위해 범여권 후보 단일화가 반드시 필요하다”고 주장했다. 더불어민주당 소속 손세희 후보와 무소속 이두원 후보.6월 3일 실시되는 제9회전국동시지방선거를 앞두고 범여권 진영 내 홍성군수 후보 단일화 요구가 공식 제기되면서 선거 구도에 변수로 작용될지 주목되고 있다.더불어민주당 계열 정치 조직인 더불어민주당 전국희망연대 충남협의회와 지역 당원들은 6일, 홍성군청 기자실에서 기자회견을 열고 "국민의힘 30년 집권 종식을 위해 범여권 후보 단일화가 반드시 필요하다"고 주장했다.이들은 "홍성은 1995년 지방자치제 시행 이후 단 한 번도 정권교체가 이뤄지지 않았다"며 "장기집권으로 인한 변화 정체를 극복하기 위해 이번 선거는 중요한 전환점이 돼야 한다"고 강조했다.특히 이번 6·3 지방선거를 두고 정치 환경 변화와 정권 심판론 등을 거론하며 "그 어느 때보다 정권교체 가능성이 높다"고 진단했다. 다만 "현재와 같은 범여권 후보 복수 구도가 유지될 경우 표 분산으로 인해 오히려 기존 집권세력의 재집권을 돕는 결과로 이어질 수 있다"고 우려했다.단일화 대상으로는 더불어민주당 소속 손세희 후보와 무소속 이두원 후보가 거론된다.이들은 두 후보를 향해 "개인의 이해를 넘어 지역 미래를 위한 결단이 필요하다"며 "즉각적인 단일화 논의에 착수해야 한다"고 촉구했다.아울러 "홍성은 충남도청 소재지로서 도지사 선거와 인근 시·군 선거에도 영향을 미치는 정치적 요충지"라며 "이번 선거 결과는 홍성뿐 아니라 충남 전체 정치 지형에 중요한 변수가 될 것"이라고 강조했다.이 단체는 두 후보에게 오는 5월 11일까지 단일화에 대한 입장을 밝힐 것을 요구했으며, "기한 내 입장 표명이 없을 경우 별도의 대응 방안을 발표하겠다"고 밝혔다.지역 정치권에서는 이번 단일화 촉구가 실제 후보 간 협상으로 이어질지 여부에 촉각을 곤두세우고 있다.