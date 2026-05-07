안현주

전남경찰청선거 국면에서 제기된 김대중 전남교육감의 국외 출장 항공권 비용 부풀리기 논란이 경찰 수사로 번졌다.문제의 예산은 이미 환수됐지만, 이번 사안이 교육청 해명대로 여행사의 단순 일탈인지, 교육청 내부에 고착화된 예산 부풀리기 관행인지 규명해야 한다는 취지의 고발장이 접수되면서다.광주지역 교육 시민단체인 '학벌없는사회를 위한 시민모임'은 이 사건 관련자들을 지난달 30일 전남경찰청에 고발했다고 7일 밝혔다.시민모임은 교육감 국외 출장 관련 여행사 관계자와 관련 공무원들을 사문서 위·변조 및 행사, 사기, 업무상 배임 혐의로 수사해 달라고 경찰에 요청했다.시민모임이 고발장에서 항공권 비용 부풀리기에 따른 예산 환수 대상 공무원에 대해서도 수사를 요청한 만큼, 김 교육감 역시 고발 대상에 포함돼 수사 대상에 오를 것으로 관측된다.경찰 관계자는 "접수된 고발장은 수사팀에 배당됐으며, 의혹이 남지 않도록 철저히 수사할 방침"이라고 말했다.이번 사건은 일부 언론이 전남교육청에 교육감 국외 출장 예산 사용 내역을 정보공개 청구하고, 이를 토대로 보도하면서 외부로 알려졌다.전남교육청은 이번 사안과 관련해 지난달 두차례 입장 자료를 냈다.교육청은 항공운임이 부풀려진 사실을 교육감은 물론 교육청 공무원 누구도 사전에 알지 못했다고 해명했다. 실제 항공권과 조작된 항공권의 금액 차이는 여행사가 통역비 등 현지 소요 경비 충당을 위해 임의로 항공권 정보를 수정하면서 발생했다는 설명이다.또 자체 점검 결과 10차례의 교육감 국외 출장 과정에서 부당 집행된 예산이 2832만 원으로 확인됐으며, 교육감과 동행 공무원 등을 상대로 전액 환수했다고 밝혔다.김 교육감도 최근 예비후보 자격으로 기자들을 만난 자리에서 "문제가 있어 반납 조치를 취한 사안"이라면서도 "해외 출장 가는 데 이런 상황(여비 책정 등)을 교육감이 알 수는 없다"고 했다.김 교육감은 또 일부 지적에 대해선 "(선거 국면에서) 과장된 흑색선전이다. 호주를 가는데 왕복 2번, 호주 안에서 4번 이동한 총액을 포함한 액수인데 이걸 이상하게 표현해서 마치 불법을 저지른 것처럼 표현하고 참 안타깝다"고도 했다.