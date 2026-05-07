기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.05.07 09:31최종 업데이트 26.05.07 09:31
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
6일 김 후보는 "서부와 북부가 헷갈리시나요?"라는 제목의 페이스북 게시글에서 "조국 후보님, 너무 저에 대한 네거티브에 열중하느라 평택에 대한 상황 파악은 전혀 안 하고 계신 것 아닌가"라며 한 언론기사를 공유했다.김용남 의원 페이스북 갈무리

경기 평택을 국회의원 재선거를 두고 김용남 더불어민주당 후보가 조국 조국혁신당 후보를 향해 "평택에 대한 상황 파악은 전혀 안 하고 계신 것 아니냐"라며 질타했다.

6일 김 후보는 '서부와 북부가 헷갈리시나요?'라는 제목의 페이스북 게시글에서 "조국 후보님, 너무 저에 대한 네거티브에 열중하느라 평택에 대한 상황 파악은 전혀 안 하고 계신 것 아닌가"라며 한 언론기사를 공유했다.

이날 조 후보는 평택시청 브리핑룸에서 연 '대평택 비전 6차 공약' 기자회견을 가졌다. 해당 기자회견에서 조 후보는 ▲'아시아·태평양 AI 센터' 평택 유치 ▲세계 최고 수준의 'AI 리빙랩'으로 도약 ▲평택형 'AI 인재 사이클' 완성 등을 공약했다.

김 후보가 공유한 보도에 따르면 이후 진행된 취재진과의 차담회에서 김 후보의 공약인 '평택 서부경찰서 신설'을 두고 "서부경찰서 신설은 당연히 필요한 사업이지만 이미 계획된 사안"이라고 지적했다.

또한 조 후보는 "그것이 과연 평택의 미래를 책임질 핵심 공약인지 의문"이라며 "저는 벌써 여섯 번째 정책 발표를 하고 있는데 다른 후보들은 미래 산업과 평택의 장기 발전 비전을 거의 이야기하지 않고 있다"고 말했다.

신설 계획있는 건 평택 서부 아닌 북부경찰서... 김용남 "제발 평택 공부 좀 하라"

이에 지난 2일 김 후보는 "지금 평택경찰서가 향후 남부와 북부로 분할될 계획이 발표된 바 있습니다만, 그 또한 평택시의 동쪽에 너무 치우친다"며 "안중, 포승, 청북, 팽성과 현덕 등을 관할하는 평택 서부경찰서를 신설하겠다"고 공약을 발표했다.김용남 의원 페이스북 갈무리

조 후보의 주장에 대해 "언제 평택 서부경찰서 계획이 발표된 적이 있나"라고 반박한 김 후보는 "아마 고덕국제신도시 쪽에 계획돼 있는 평택 북부경찰서와 제가 맨 처음으로 유치 공약을 내건 평택 서부경찰서와 혼동하신거 같은데, 저의 일거수일투족에만 온 신경을 몰두하지 마시고, 제발 평택에 대한 공부 좀 하라"고 힐난했다.

김 후보의 반박대로 지난 2월 경기남부경찰청은 오는 2028년까지 평택 북부경찰서를 신설하겠다고 밝혔지만 평택을 선거구가 있는 서부 지역에는 따로 신설 계획을 밝히지 않았다.

이에 지난 2일 김 후보는 "지금 평택경찰서가 향후 남부와 북부로 분할될 계획이 발표된 바 있습니다만, 그 또한 평택시의 동쪽에 너무 치우친다"며 "안중, 포승, 청북, 팽성과 현덕 등을 관할하는 평택 서부경찰서를 신설하겠다"고 공약을 발표했다.

김 후보는 19대 국회의원 시절 경기 수원에 팔달경찰서를 신설한 경험을 언급하면서 "시민의 안전이 국가의 목적이다. 국회 입성하자마자 평택 서부경찰서를 추진하겠다"고 강조했다.

한편 이날 김 후보는 국회소통관에서 '100만 평택 대도약 비전'을 발표했다. 김 후보는 3대 비전으로 '평택항, 항만을 넘어 미래로', '숙원의 완결, 미래의 시작', '촘촘한 기반, 강한 평택을' 등을 내세우며 ▲평택항 태양광 발전시설 설치 ▲평택 자동차 클러스터 구축 ▲경기남부 공공의료원 유치 ▲KTX 경기남부역사 건립 ▲평택서부경찰서 신설, 평택북부경찰서 조기 완공 ▲청북·화양·고덕 등 초등학교 신설, 포승고등학교 신설 ▲순환형 대중교통 시스템 구축 등을 공약했다.
#평택을국회의원재선거 #김용남 #조국

6.3 지방선거
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
박성우 (ahtclsth) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차1209 첫화부터 읽기>
이전글 오인환 논산시장 후보, '시민이 만드는 공약' 플랫폼 가동