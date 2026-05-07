김용남 의원 페이스북 갈무리

이에 지난 2일 김 후보는 "지금 평택경찰서가 향후 남부와 북부로 분할될 계획이 발표된 바 있습니다만, 그 또한 평택시의 동쪽에 너무 치우친다"며 "안중, 포승, 청북, 팽성과 현덕 등을 관할하는 평택 서부경찰서를 신설하겠다"고 공약을 발표했다.조 후보의 주장에 대해 "언제 평택 서부경찰서 계획이 발표된 적이 있나"라고 반박한 김 후보는 "아마 고덕국제신도시 쪽에 계획돼 있는 평택 북부경찰서와 제가 맨 처음으로 유치 공약을 내건 평택 서부경찰서와 혼동하신거 같은데, 저의 일거수일투족에만 온 신경을 몰두하지 마시고, 제발 평택에 대한 공부 좀 하라"고 힐난했다.김 후보의 반박대로 지난 2월 경기남부경찰청은 오는 2028년까지 평택 북부경찰서를 신설하겠다고 밝혔지만 평택을 선거구가 있는 서부 지역에는 따로 신설 계획을 밝히지 않았다.이에 지난 2일 김 후보는 "지금 평택경찰서가 향후 남부와 북부로 분할될 계획이 발표된 바 있습니다만, 그 또한 평택시의 동쪽에 너무 치우친다"며 "안중, 포승, 청북, 팽성과 현덕 등을 관할하는 평택 서부경찰서를 신설하겠다"고 공약을 발표했다.김 후보는 19대 국회의원 시절 경기 수원에 팔달경찰서를 신설한 경험을 언급하면서 "시민의 안전이 국가의 목적이다. 국회 입성하자마자 평택 서부경찰서를 추진하겠다"고 강조했다.한편 이날 김 후보는 국회소통관에서 '100만 평택 대도약 비전'을 발표했다. 김 후보는 3대 비전으로 '평택항, 항만을 넘어 미래로', '숙원의 완결, 미래의 시작', '촘촘한 기반, 강한 평택을' 등을 내세우며 ▲평택항 태양광 발전시설 설치 ▲평택 자동차 클러스터 구축 ▲경기남부 공공의료원 유치 ▲KTX 경기남부역사 건립 ▲평택서부경찰서 신설, 평택북부경찰서 조기 완공 ▲청북·화양·고덕 등 초등학교 신설, 포승고등학교 신설 ▲순환형 대중교통 시스템 구축 등을 공약했다.