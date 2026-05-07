오마이뉴스 장재완

오월걸상대전추진위원회는 지난 4월 30일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "5·18 정신 계승은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라며 "국회와 지방선거 후보들이 오월걸상 건립과 헌법 전문 수록에 대해 책임 있게 응답해야 한다"고 밝혔다(자료사진).오월걸상대전추진위원회가 5·18민주화운동 정신의 헌법 전문 수록과 대전지역 5·18 상징 조형물인 '오월걸상' 건립 보장에 대한 대전시장·중구청장 예비후보자 공개질의 결과를 발표하고 "유권자는 내란 종식과 사회 대개혁 실천의지를 기준으로 후보를 선택할 것"이라고 밝혔다.대전지역 시민사회·종교·정당 등 45개 단체가 참여하고 있는 오월걸상대전추진위원회는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 대전시장 및 중구청장 후보자들에게 5·18 정신 계승과 오월걸상 건립 보장에 관한 공개질의서를 발송했으며, 이에 대한 후보자들의 답변 결과를 바탕으로 6일 입장문을 발표했다.추진위원회는 입장문에서 "5·18 민주화운동은 한국 민주주의를 지탱하는 거대한 뿌리이자 상징"이라며 "최근 발생한 12·3 내란 사태 이후 5·18 정신을 수호하고 계승하는 일은 헌정 질서를 파괴하려는 어떠한 시도에도 굴복하지 않겠다는 민주 시민의 강력한 의지가 되었다"고 밝혔다.이어 "이번 공개질의는 대전의 시정과 구정을 이끌어갈 지도자들이 이러한 시대적 소명을 어떻게 인식하고 있으며, 이를 정책적으로 어떻게 구현할 것인지를 묻는 민주주의 자질 검증의 장이었다"며 "유권자들은 후보자들의 답변을 통해 그들의 민주주의 철학과 자질을 엄중히 판단할 것"이라고 강조했다.추진위원회는 특히 국민의힘 이장우 대전시장 후보와 김선광 중구청장 후보가 공개질의에 답변하지 않은 것에 대해 강한 유감을 표했다.이들은 "국민의힘 이장우 대전시장 후보자와 김선광 중구청장 후보자는 이번 공개질의에 대해 어떠한 입장이나 답변도 내놓지 않았다"며 "이는 시민의 정당한 목소리에 귀를 기울이지 않는 불통과 권위의식의 전형을 다시 한 번 보여준 것"이라고 비판했다.또 "특히 12·3 내란을 일으킨 정당의 후보자들이 5·18 정신 계승 질의에 침묵하고 외면하는 태도는 사과도 반성도 없는 무책임하고 역사의식이 결여된 태도"라며 "매우 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.추진위원회는 앞서 대전시에 '오월걸상' 건립 협조를 요청해 왔으나, 이장우 시장이 임기 내내 비협조적인 태도로 일관했다고 주장했다. 이들은 "대전광역시에 민주화운동 관련 조례가 있음에도 이장우 대전시장은 이를 외면했고, 시장 임기를 마칠 때까지 비협조적인 태도로 일관해 시민들에게 크게 실망을 안겼다"고 밝혔다.더불어민주당 후보들을 향해서는 답변 자체를 넘어 실제 시정과 구정에서 실천으로 이어져야 한다고 촉구했다.추진위원회는 "더불어민주당 후보자들은 '빛의 혁명'으로 새 정부를 구성한 집권 여당의 후보로서 민주주의 수호에 대한 막중한 책임을 지고 있다"며 "허태정 대전시장 후보자의 경우 '헌법 전문 수록 찬성', '적극 검토' 및 '신중 검토'라는 답변을 전해 왔다"고 밝혔다.그러면서 "이는 단순히 선거를 위한 의례적 입장 표명에 그쳐서는 안 된다"며 "대전시를 이끌 책임자로서 내란을 종식하고 민주 사회로 나아가는 데 대전시가 앞장서겠다는 적극적인 실천 의지를 행동으로 보여주길 바란다"고 요구했다.김제선 중구청장 후보에 대해서는 "민주 사회에 대한 강한 의지와 시민사회와의 소통을 강조한 만큼, 이를 구정 운영에서 실천적으로 보여주어야 할 것"이라고 밝혔다.개혁신당 강희린 대전시장 후보와 새미래민주당 오바울 후보에 대해서는 "5·18 민주화운동의 헌법 전문 수록에 대한 적극적인 찬성 의사와 지자체 차원의 책무를 인식하고 있는 만큼 이를 현실화하기 위한 실천의지를 보여줄 것"을 요구했다.오월걸상대전추진위원회는 대전지역 오월걸상이 전국에서 열 번째로 건립되는 5·18 상징 조형물이며, 대전시민들이 직접 추진위원이 되어 지난 2024년 12월부터 추진해 온 사업이라고 설명했다.특히 시민들의 자발적 기금 조성을 통해 5600만 원을 달성했으며, 시민 성금으로 제작되는 오월걸상은 전국 최초 사례라고 밝혔다. 추진위원회는 이를 "12·3 내란 사태를 겪은 대전시민들의 민주사회에 대한 열망으로 이루어진 성과"라고 평가했다.오월걸상은 5·18민주화운동의 정신을 기억하고, 일상 속에서 민주주의의 가치를 되새기기 위한 상징 조형물로 추진되고 있다. 추진위원회는 대전지역에서도 5·18 정신을 전국화하고 대전 민주주의 역사와 연결하는 기념사업이 필요하다고 보고 건립을 추진해 왔다.추진위원회는 이번 지방선거의 의미도 강조했다. 이들은 "이번 제9회 전국동시지방선거는 12·3 내란 이후 치러지는 첫 지방선거"라며 "유권자들은 내란 종식과 사회 대개혁의 실천의지가 있는 시정과 구정을 이끌어갈 진정한 수장이 누구인지를 똑똑히 지켜보고 선택할 것"이라고 밝혔다.이어 "우리 단체는 후보자들이 표명한 답변이 단순한 약속을 넘어 한 단계 더 성숙한 민주사회로 나아가기 위한 실천의지가 되기를 촉구한다"고 덧붙였다.추진위원회는 향후 각 후보의 답변과 태도를 시민들에게 알리고, 오월걸상 건립 보장과 5·18 정신 계승을 위한 활동을 계속 이어간다는 방침이다.한편, 이번 공개질의 질문은 세 가지로, 첫 번째는 5·18민주화운동 정신의 헌법 전문 수록에 대한 찬반 입장이며, 두 번째는 대전시 차원의 5·18민주화운동 기념행사 개최 또는 민간단체 지원 의향이다. 마지막 세 번째는 시민 성금으로 제작된 5·18 상징 조형물 '오월걸상'의 서대전시민광장 건립 보장 및 행정지원 의향을 묻는 항목으로 구성됐다.