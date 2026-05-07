서준석

더불어민주당 오인환 논산시장 후보가 지난 2일 논산시 가야곡면 한 마을에서 열린 어버이날 잔치에서 주민들 만나 의견을 듣고 있다더불어민주당 오인환 논산시장 후보가 시민 참여형 정책 플랫폼 '오인환닷컴(오인환.com)'을 공식 가동하며 정책 선거 행보에 나섰다.오 후보 측은 지난 6일 시민이 직접 정책을 제안하고 공약 형성 과정에 참여할 수 있는 온라인 기반 정책제안 플랫폼을 오픈했다고 밝혔다.이번 플랫폼은 기존 선거 방식처럼 후보가 일방적으로 공약을 제시하는 구조에서 벗어나 시민이 정책 형성의 출발점이 되는 참여형 시스템을 표방한 것이 특징이다.플랫폼의 핵심 기능은 '시민제안'이다. 시민 누구나 온라인을 통해 정책 아이디어를 제안할 수 있으며, 접수된 의견은 분야별 검토를 거쳐 실제 공약 반영 여부를 판단하게 된다. 검토 결과는 제안자에게 개별 안내되는 방식으로 운영된다.오인환 후보 측은 "그동안 논산시 정책 결정 과정에서 시민 참여가 제한적이었다는 지적이 있었다"며 "시민 의견이 실제 정책으로 연결되는 구조를 만들겠다는 취지"라고 설명했다.플랫폼에는 시민들이 후보 이미지를 활용해 SNS 콘텐츠를 제작하거나 정책 자료를 공유할 수 있는 기능도 함께 담겼다. 정책 제안과 함께 온라인 기반 지지층 확산과 참여형 선거운동 기능까지 염두에 둔 것으로 풀이된다.오인환 후보는 "행정은 시민 위에 존재하는 것이 아니라 시민의 삶 속에서 시작돼야 한다"며 "논산의 정책을 시민이 직접 만들고 그 결과가 삶의 변화로 이어지는 경험을 시민들과 함께 만들겠다"고 밝혔다.