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26.05.07 09:24최종 업데이트 26.05.07 09:40
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더불어민주당 여수시장 경선에서 서영학 후보에게 패한 김영규 후보가 여수시 기초의원 바선거구 (나) 후보로 단수공천되면서 논란이다.

여수시민사회단체연대회의(아래 연대회의)는 6일 성명을 내고 "시장 경선에서 탈락한 후보를 시의원으로 전략공천한 것은 시민의 선택을 무시한 반민주적 행위"라며 비판했다. 이들은 이번 결정이 "정당 민주주의와 지방자치의 근간을 흔드는 것"이라고 주장하며 공천 과정의 투명성과 정당성을 문제 삼았다.

전남도당이 공지한 6차 기조의회 심사 결과전남도당 심사 결과 발표(6차)-기초의회전남도당

민주당 전남도당이 발표한 '기초의회 의원 제6차 심사 결과'에 따르면, 여수시 바선거구(문수동·서강동) (나) 후보로 김영규 후보가 배정됐다. 반면 (가) 후보는 문종익·박숙희·이미경 후보 간 경선을 통해 1위를 배정하는 방식이다. 결과적으로 김 후보는 별도의 경선 없이 (나) 후보로 확정된 셈이다.

이 같은 결정에 대해 지역 정치권에서도 비판이 이어지고 있다. 천중근 꿈과노동문제연구소장은 "상식을 넘어선 일에 부끄러움을 느낀다"고 비판했다.

정현주 여수시의원(소라·율촌/민주당) 역시 SNS를 통해 "시장 경선 낙선 후보가 시의원 단수공천을 받았다"며 "당원과 시민들은 결과보다 과정을 본다. 설명되지 않는 공천과 납득되지 않는 기준, 반복되는 예외가 지금의 민주당 모습이라면 심각하게 돌아봐야 한다"고 지적했다.

김영규 후보지난 3월 11일 유튜브에 게재된 '김영규 여수시장 출마 선언' 영상 갈무리유튜브 김영규의 여수다음 영상 갈무리

김영규 후보는 6일 기자와의 통화에서 "도당으로부터 출마 의향이 있는지 연락을 받고 응했다"고 밝혔다. 시장 경선 과정에서 '보이지 않는 힘의 개입'을 주장했던 것과 관련해, 시의원 공천이 해당 문제 제기를 무마하기 위한 것 아니냐는 의혹에 대해서는 "전혀 사실이 아니다"고 선을 그었다.

또 시의원으로 다시 출마하는 배경에 대해 그는 "시민 기대에 미치지 못한 부분을 돌아보고 더 배우겠다는 의미"라고 설명했다. 시장 후보 경선 결과에 대해서는 "패배 이후 별도의 이유를 제기하지 않았고 결과에 깨끗이 승복했다"고 덧붙였다.

한편 이번 공천과 선거구 조정을 둘러싸고 당내 절차의 공정성과 정치적 의도 여부를 둘러싼 논란은 당분간 이어질 전망이다.
덧붙이는 글 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.
#전남도당 #기초의회 #김영규후보

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