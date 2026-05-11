이진민

4월 30일 <오마이뉴스>가 소경준 노동당 파주시의원 후보를 동행취재했다.오후 1시, 소 후보는 미리 적어 온 답변지에서 좀처럼 눈을 떼지 못했다. 답변을 하다가 내려야 할 버스 정거장을 헷갈렸고, 길을 찾다가 금방 받은 질문을 잊기도 했다. 사회운동을 시작한 지 이제 1년 남짓인 그는 "사회나 정치 경험이 많지 않아 요즘 고민도, 생각도 많다"라고 털어놨다. 그런 그가 지방선거에 나섰다는 건 몇 년 전 노동자 소경준으로서는 상상하기 어려운 일이었다.소 후보는 20대 중반 건설 현장에서 일용직 노동을 했다. 생활비를 벌고 록 밴드 활동을 이어가기 위해서였다. 쇼케이스 공연 한 번 하려면 드릴로 아스팔트를 깨는 일을 해야 했다. 하루 종일 드릴을 쥐고 있으면 손이 얼얼해 다음 날 악기를 잡는 일조차 쉽지 않았다.하루는 폐목재 더미 위에서 작업하다가 떨어졌다. 나뭇더미 사이에 숨어있던 못에 찔려 살이 찢어졌다. 며칠은 일을 나갈 수 없게 됐다. 사정을 설명하자 현장 작업반장은 "산재 처리를 신청하면 이제 일을 못 하게 될 테니 잘 생각해 보라"라고 했다. 그 말에 과거 발목을 다쳐 산재 처리를 요구하다가 동네 인력사무소에서 사라지게 된 이주 노동자가 머릿속에 떠올랐다.그는 '잘' 생각했다. 그래서 아무 말도 하지 않기로 했다. 소 후보는 당시를 떠올리며 "마음이 암담했다"라며 "노동자들 사이에서 알음알음 돌던 블랙리스트를 직접 체감한 순간이었다"라고 말했다. 공사장 밖에서도 현실은 다를 바 없었다. 정치 뉴스를 틀면 차별금지법은 번번이 국회에 묶여 있었고 정치권 비리 소식이 끊이지 않았다. 그는 세상사에 점점 무감해졌다. 한때 2016년 광장에서 촛불을 들었던 소 후보의 흔적은 사라져갔다.그러다 12·3 비상계엄이 터졌다. 순간 "진짜 사람들이 죽을 수도 있겠다"라는 마음이 들었다. 소 후보는 "누구 하나 죽어도 이상하지 않은 상황이니까 나라도 광장에 나가야 한다고 생각했다"라고 말했다. 2024년 12월 4일 파주에 살던 그는 한달음에 국회의사당으로 향했다. 그곳에서 시민들을 만났다. 서로 다른 정체성을 지닌 채 연단에 오르는 사람들을 목격했다.소 후보는 "집회에서 성노동자의 발언을 들은 적 있다"라며 "그때 '나는 지금까지 배부른 소리만 하며 살았구나' 싶었다"라고 말했다. 그는 "그때 처음으로 나도 시민으로서 목소리를 내야겠다고 다짐했다"라고 회고했다. 광장의 시민들은 결국 권력자를 자리에서 끌어내렸다. 그 경험은 현실 앞에서 무력했던 청년에게 확신을 줬다. 그는 "목소리를 내면 세상이 정말 바뀔 수 있다는 경험을 했다"라며 "시민들의 힘을 느꼈던 순간"이었다고 고백했다.광장에서 수많은 깃발을 올려다보던 순간이 지금도 기억난다. 소 후보는 깃발들을 대변하고 싶었다. 그래서 지방선거에 출마하기로 했다. 그는 "내가 출마해도 될지 고민을 많이 했다"라면서도 "그럼에도 바꾸고 싶은 세상과 나를 지지해 주는 사람들이 있어 최선을 다하고 있다"라고 말했다. 매일매일 정책 고민뿐이라던 그는 덜컹대는 버스 안에서도 파주시 상수도 문제부터 청년 일자리 정책까지 말을 이어갔다.