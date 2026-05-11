▲조경숙 도토리랩스 대표가 사회복지AI컨퍼런스에서 발표하고 있다
조경숙 도토리랩스 대표가 다음세대재단과 예강키움희망재단이 연 사회복지AI컨퍼런스에서 발표하고 있다.다음세대재단
- 본인 소개를 부탁한다.
"비영리·공공 분야 기술을 지원하는 IT 에이전시 도토리랩스 대표다. 한국여성의전화 이사이기도 하다. SI(시스템통합) 업체에서 6년 동안 개발자로 일했는데, 육아휴직자라 권고사직을 당했던 사태를 겪으며 1인 시위까지 했다. 다른 동료들은 복직했지만 나는 돌아가고 싶지 않았다. 이후 다른 개발 회사를 거쳐 빠띠, 민주화운동기념사업회 등을 거쳐 도토리랩스를 설립했다. 대기업부터 NGO까지 폭넓은 경험을 쌓은 셈이다."
-활동가의 길로 들어선 계기가 있나.
"대학생 때 교제 폭력과 스토킹 피해를 입었다. 학교에 도움을 청할 창구를 찾다가 총여학생회를 알게 됐다. 졸업 후 친구들은 활동가의 길을 갔지만 나는 기업에 취직했다. 그러다 친구들을 도와주게 됐다. 서버가 터지면 봐주고, DB도 봐주고, 프론트엔드부터 백엔드까지 여러 가지 문제를 해결해줬다. SI업체 전략 부서에서 일했기 때문에 시스템 전반을 알아야 했는데, IT시스템의 A부터 Z까지 아는 광범위한 지식이 지금은 자산이자 전문성이 됐다."
-대기업에 다니면서 활동가들과 함께 일했을 때 인상 깊었던 에피소드가 있다면.
"여성주의 블로그 서비스를 운영하던 '언니네트워크'에서 서버 유지 예산이 부족해 DB를 이관해야 할 일이 있었다. 사실 돈도 안 되고 유지보수 할 것도 없으니 데이터를 날리는 건 어떠냐고 제안했다. 그런데 활동가들은 '우리를 신뢰해서 이 콘텐츠들을 쌓아 놓은 것이니, 처음 시작하던 마음으로 끝까지 책임지고 싶다. 서비스를 닫더라도 열람할 수 있도록 유지하고 싶다'고 했다. 민간기업에서 데이터 유지를 주로 비용 측면에서 보고 있었던지라 이런 관점은 충격이었다. 작은 NGO나 스타트업의 책임감을 그때 배웠다."
- 국문과 출신의 개발자이자 작가, 활동가다. 어쩌다가 개발자를 하게 된 건지?
"원래 꿈은 소설가였다. 게임 '바람의 나라'에 7~8년 빠져 있었고, 길드 홈페이지를 만들었다. 내가 쓴 글을 홈페이지에 올리고 싶어서 중학교 때부터 개발을 배웠는데, 정작 국문과를 졸업해 보니 개발이 더 재미있었다. 만화나 게임을 좋아하는 친구들은 다들 개발을 조금씩 알던 분위기였다. SI기업에서 퇴직한 후 게임 회사 최종 면접까지 갔는데, 실무진 면접에서 '48시간 연속 근무가 가능하냐'는 질문을 받았다. 임원 면접에서는 기혼이고 자녀가 있는 여성에게 '왜 일을 하려 하느냐'는 부적절한 질문이 나왔다. 임원과 "시대가 어느 땐데 그런 질문을 하느냐"며 논쟁했고, 최종 합격했지만 입사를 거부했다."
-기업에서 일했던 경험으로 르포집 <액세스가 거부되었습니다>도 펴냈다.
"원래 쓰고 싶었던 소설은 이청준 작가처럼 사회 고발 르포 성격의 작품이었다. 소설을 만드는 재주는 없다고 느꼈지만, IT 회사에서의 경험을 바탕으로 르포집을 낼 수 있었다."
- '기술 활동가'라는 정체성은 어떻게 만들어졌나.
"십대여성인권센터 조진경 대표님과의 만남이 결정적이었다. 기술 지원을 넘어 기술로 사회에 기여하는 '기술 활동가'가 될 수 있다는 영감을 받았다. 센터에서 'IT 지원단'을 조직해 3년간 스터디를 한 후 개발자들을 위한 안전한 서비스 개발 가이드라인을 만들었다. IT 지원단의 미션은 IT 서비스에서 발생하는 온라인 그루밍 성범죄의 원인을 조사하는 것이었다. 구글 정책, 애플 앱스토어 정책, 방송심의위원회 규정 등을 살펴봤다. 법이 허술한 것도 그렇고 서비스 기능-예를 들어 팔로우 관계가 아닌 사용자 간에도 음성 통화가 가능한 메신저 기능 같은 것-이 성범죄를 쉽게 유발한다는 점을 발견했다. 예전 소셜미디어에서는 사용자 가입 시 계정 공개 설정의 기본값을 '전체 공개'로 해서 성범죄에 취약했다. 기본값을 '친구 공개'로 해야 사용자들이 겪는 이런 취약성을 예방할 수 있다."
'피해자 중심 기술'의 필요성